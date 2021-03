Après le décès: le district d’Euskirchen suspend les vaccinations AstraZeneca pour les femmes de moins de 55 ans

Le district d’Euskirchen a annoncé lundi que les vaccinations avec le vaccin AstraZeneca pour les femmes de moins de 55 ans seront suspendues avec effet immédiat. Auparavant, deux femmes du district avaient eu une thrombose de la veine sinusale après les vaccinations et une des femmes était décédée.

Source: www.globallookpress.com © Oliver Berg / dpa / Le district d’Euskirchen a décidé lundi de suspendre les vaccinations avec AstraZeneca pour les femmes de moins de 55 ans.

Après la découverte de thromboses de la veine sinusale chez deux femmes du district d’Euskirchen en Rhénanie du Nord-Westphalie après des vaccinations avec la préparation AstraZeneca, le district a décidé lundi d’arrêter toutes les vaccinations pour les femmes de moins de 55 ans avec effet immédiat.

Une patiente de 47 ans est décédée des suites de la thrombose et un patient de 28 ans a développé des complications liées à la vaccination. La femme est prise en charge dans une clinique spéciale et se trouve dans un état stable, selon un communiqué du district. Le département de la santé du district d’Euskirchen a ouvert les enquêtes dans les deux cas et a informé l’État responsable et les autorités fédérales. L’administrateur du district Markus Ramers (SPD) est en contact avec les proches. Dans un message du cercle:

«Puisqu’il ne peut actuellement être exclu qu’il existe des faits qui parlent contre la vaccination contre l’âge et le genre neutre du ‘Vaccin COVID-19 Astrazeneca’, l’équipe de crise du district d’Euskirchen a décidé de suspendre la vaccination avec ce vaccin chez les femmes sous 55.»

La décision a été prise après l’avis professionnel du chef du service de santé et du chef de la vaccination. Cependant, l’administrateur du district, Markus Ramers, a déclaré qu’il s’agissait d’une mesure purement préventive:

« Aucun vaccin n’est détruit, toutes les femmes qui ne peuvent pas se faire vacciner aujourd’hui ou demain seront revaccinées en temps opportun. »

Il s’agit d’une mesure de précaution jusqu’à ce que les services spécialisés responsables soient parvenus à une évaluation finale. Les vaccinations pour les hommes ainsi que les vaccins avec les vaccins d’autres sociétés pharmaceutiques devraient également se poursuivre.

Plus sur le sujet des maux de tête jusqu’à la mort? – Comment une notice est censée rendre le vaccin AstraZeneca « sûr »

Vous aimez cette histoire? Partagez-la avec un ami!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Russie: demande d’approbation d’un quatrième vaccin corona

Le Centre Gamaleja a demandé l’approbation d’un quatrième vaccin corona russe appelé « Sputnik Light », rapporte l’agence de presse TASS. Si le vaccin est approuvé, la Russie serait le premier pays au monde à posséder quatre de ses propres vaccins corona.



Source: Sputnik © Fonds d’État pour les investissements directs / Avec « Sputnik Light », la Russie serait le premier pays au monde à posséder quatre de ses propres vaccins corona.

Tous les documents pour l’approbation de « Sputnik Light » ont été soumis au ministère russe de la Santé, selon le site Web de l’agence pharmaceutique.

« Sputnik Light » est une version plus facile à utiliser de « Sputnik V », car elle ne devrait nécessiter qu’une seule injection pour générer des anticorps. De « Sputnik V » doit être vacciné deux fois avec une dose. Selon le ministre de la Santé Michail Muraschko, Sputnik Light ne devrait pas offrir une protection aussi durable, mais elle devrait devenir efficace plus rapidement.

L’assistant du ministre russe de la Santé Alexei Kuznetsov a déclaré lundi: « Dans un proche avenir, une organisation d’experts subordonnée du ministère russe de la Santé effectuera un contrôle de qualité, de sécurité et d’efficacité, après quoi une décision appropriée sera prise. »

Si Sputnik Light est approuvé, ce serait le quatrième vaccin approuvé en Russie, aux côtés des vaccins de renommée internationale Sputnik V, EpiVacCorona et CoviVac.

Le vaccin léger pourrait également intéresser de nombreux pays du monde entier qui tentent de sauver autant de vies que possible dans la lutte contre le virus, a déclaré Kirill Dmitriev, chef du fonds d’investissement direct d’État de l’agence TASS. Le fonds cofinance le vaccin et le commercialise à l’étranger.

La Russie a approuvé Sputnik V en août 2020, le premier vaccin Sputnik V contre le corona au monde. En janvier 2021, le ministère de la Santé a approuvé des essais cliniques avec Sputnik Light. Ils ont commencé le même mois.

Plus d’informations sur le sujet – Développeur Sputnik-V: L’interféron dans l’organisme protège contre la COVID-19

Vous aimez cette histoire? Partagez-la avec un ami!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Le Venezuela reçoit un troisième lot de 50000 doses de vaccin russe Sputnik V

L’envoi a été reçu à l’aéroport international Simon Bolívar par le ministre des Affaires étrangères Jorge Arreaza.

Arrivée des doses du vaccin russe Sputnik V au Venezuela. 29 mars 2021Manaure Quintero / Reuters

Le Venezuela a reçu ce lundi un nouveau lot de 50 000 vaccins Sputnik V, qui est arrivé à l’aéroport international Simon Bolívar, situé à Maquetía, dans l’État de La Guaira.

L’information a été confirmée par le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, via la télévision d’État VTV, depuis le terminal de l’aéroport, en compagnie de l’ambassadeur de Russie au Venezuela, Sergey Melik-Bagdasarov, et du ministre vénézuélien de la Santé, Carlos Alvarado.

#EnVideo📹 | Chancelier @jaarreaza: La vie arrive sur cet avion @LAConviasa, nous avons obtenu les canaux pour obtenir les vaccins du peuple vénézuélien. Merci la Russie, merci le président Vladimir Poutine #CuídateDeLaCovid19pic.twitter.com/m8iQWXPxDZ – VTV CHANNEL 8 (@ VTVcanal8) 29 mars 2021

Le transfert a été effectué sur un vol express de la compagnie aérienne vénézuélienne Conviasa, qui spécifiait ainsi le troisième envoi de vaccins Sputnik V. Le premier envoi est arrivé au Venezuela le 13 février; tandis que la seconde a eu lieu le 6 mars.

Les deux premiers lots étaient de 100 000 doses chacun, pour un total de 250 000 avec cette troisième livraison.

Le gouvernement vénézuélien a convenu avec la Russie de fournir 10 millions de vaccins Spuntik V, qui seront distribués dans un an.

Après l’arrivée du premier lot de Sputnik V, le Venezuela a commencé sa campagne de vaccination contre le Covid-19 le 18 février, un processus qui, dans sa première phase, visait le personnel médical et les secteurs prioritaires pendant la pandémie.

« Allons-y étape par étape »

Arreaza a remercié la coopération avec la Russie et la Chine dans la fourniture de vaccins contre la Covid-19 et a déclaré que le pays étudiait l’incorporation d’autres médicaments qui doivent être approuvés par les autorités sanitaires locales.

En plus de Sputnik V, le Venezuela a reçu 500 000 vaccins Sinopharm de Chine début mars.

« Hay que ser muy rigurosos, el pueblo de Venezuela sabe que nosotros no podemos, bajo ningún concepto, probar vacunas que no cuenten con el respaldo científico de nuestras autoridades sanitarias, cuyos procesos de prueba sean eficientes y no sean cuestionados en el mundo », un point.

#EnPhotos 📸 | 50 mille doses du vaccin #SputnikV ont été expédiées sur le vol @LAConviasa pour assurer la continuité du plan de vaccination du peuple vénézuélien, grâce à la coopération du peuple et du gouvernement de la Fédération de Russie. 🇻🇪🤝🇷🇺 #CuídateDeLaCovid19pic.twitter.com/bmmdktkKE8 – Ministère des Affaires étrangères du Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) 29 mars 2021

Dans son discours, le ministre des Affaires étrangères a rappelé que le Venezuela avait bloqué «près de 8 milliards de dollars» dans les banques internationales, des ressources que l’État vénézuélien voulait utiliser pour acquérir des vaccins et des médicaments pour faire face à la covid-19, mais qui sont refusées en raison de la coercition unilatérale des mesures imposées par les États-Unis et l’Union européenne contre le pays.

Il a déclaré qu’en dépit de cette situation, le Venezuela fait ce qui est nécessaire et dans des «conditions compliquées» pour obtenir les canaux d’approvisionnement en vaccins.

« Nous allons pas à pas, mais avec un pas ferme », a déclaré Arreaza, qui a souligné que le Venezuela a réussi, « mieux que d’autres pays », à avoir une bonne gestion de la pandémie.

Le ministre des Affaires étrangères a fait remarquer que récemment le vice-président vénézuélien, Delcy Rodríguez, a tenu une réunion avec le directeur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom, et la directrice de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), Carissa F.Etienne, d’établir «rigoureusement» la participation du Venezuela au mécanisme Covax, un système qui a réservé au pays un lot maximum de 2,4 millions de vaccins, et qui est envisagé «non pas avec de fausses nouvelles, mais avec la vérité».

Vous aimez cette histoire? Partagez-la avec un ami!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT