«Je suis effrayée»: un haut responsable américain de la santé met en garde contre une «catastrophe imminente» alors que les nouveaux cas de Covid-19 augmentent de 10% en une semaine

Le chef des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis a lancé un avertissement sévère après que le pays a franchi dimanche le cap indésirable de 30 millions de cas de Covid-19, au milieu d’une augmentation significative des nouvelles infections.

« Je vais perdre le scénario et je vais réfléchir au sentiment récurrent que j’ai de malheur imminent », a déclaré le Dr Rochelle Walensky lundi.

«En ce moment, je suis effrayée», a-t-elle déclaré aux journalistes lors d’un point de presse, après s’être engagée auparavant à être au même niveau que le peuple américain, « même si ce n’était pas les nouvelles que nous voulions entendre. »

Le discours émotionnel de Walensky est venu alors que les États-Unis ont vu leur moyenne sur sept jours de nouvelles infections à la Covid-19 augmenter de 10% par rapport à la semaine précédente, à près de 60 000 cas.

Au cours de la semaine dernière, le taux d’hospitalisations est passé à plus de 4 800 par jour, tandis que le taux de mortalité a également augmenté, le bilan total du pays s’établissant désormais à 546 000.

Les responsables de la santé ont accusé les États d’ouvrir leurs économies et d’augmenter les voyages pour l’augmentation du nombre de cas. [Ici on fait semblant d’ignorer et de ne pas pointer l’hypothèse crédible de la possibilité que les vaccins à ARNm puissent également fabriquer des SRAS-CoV-2 et des variants plus contagieux dans l’organisme et contaminer d’autres personnes – MIRASTNEWS].

Il y a aussi maintenant plus de 10 000 cas de la «variante britannique» plus transmissible de la Covid-19 dans tous les États, à l’exception de l’Oklahoma, selon des données récentes du CDC.

Au cours de son discours, Walensky a exhorté le public à «s’accrocher» et à adhérer aux restrictions de santé publique, tout en exhortant les Américains à obtenir leur vaccin Covid-19 afin d’éviter une «quatrième poussée» d’infection.

Le programme de vaccination du pays a jusqu’à présent vu plus de 143 millions de doses administrées.

