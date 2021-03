Les fausses couches montent en flèche de 366% en six semaines à cause des vaccins Covid + 20 pays suspendent le vaccins AstraZeneca

Les données officielles publiées par le gouvernement britannique montrent que les injections de coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] tuent les bébés à naître à un rythme effarant.

Le dernier rapport sur le programme de carte jaune de l’Agence de réglementation (MHRA) de Medicines and Healthcare, daté du 9 décembre 2020 au 7 mars 2021, révèle une énorme augmentation de 366% du taux de fausses couches grâce aux injections de virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS].

Il s’agit du septième rapport de ce type publié par la MHRA et il montre clairement que le vaccin contre la grippe de Wuhan est extrêmement mortel, en particulier pour les femmes enceintes qui, pour une raison quelconque, décident de se faire piquer.

Il est important de noter qu’il n’y a pas de données scientifiques suggérant que les injections de coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] sont sûres ou efficaces pour les femmes enceintes, et pourtant les médecins et les autorités sanitaires administrent toujours les injections aux femmes enceintes, ce qui en fait perdre beaucoup leurs enfants à naître.

Le gouvernement britannique a déjà averti les femmes enceintes qu’elles pourraient ne pas vouloir prendre le vaccin en raison de données «inexistantes ou limitées» montrant son innocuité ou son efficacité chez les femmes enceintes.

«Les études de toxicité sur la reproduction animale ne sont pas terminées», a admis le gouvernement, ajoutant que les vaccins contre la grippe de Wuhan ne sont «pas recommandés pendant la grossesse». Même ainsi, les injections sont toujours administrées aux femmes enceintes au Royaume-Uni.

«Pour les femmes en âge de procréer, la grossesse doit être exclue avant la vaccination», a ajouté le gouvernement, dissuadant clairement les femmes enceintes de se faire injecter.

«De plus, les femmes en âge de procréer devraient être avisées d’éviter une grossesse pendant au moins 2 mois après leur deuxième dose.»

Pour vous tenir au courant des dernières nouvelles sur les blessures et les décès causés par les injections de coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)], assurez-vous de consulter ChemicalViolence.com.

Les injections de virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] pourraient contaminer le lait maternel et provoquer l’infertilité

Le gouvernement britannique a également averti les femmes qui ont déjà accouché mais qui allaitent encore d’éviter la piqûre, car on ne sait actuellement pas si les produits chimiques expérimentaux de thérapie génique sont excrétés dans leur lait.

«Un risque pour les nouveau-nés / nourrissons ne peut être exclu», déclare l’avertissement. «Le vaccin COVID-19 à ARNm (ARN messager) BNT162b2 ne doit pas être utilisé pendant l’allaitement.»

De même, le gouvernement a mis en garde contre les femmes qui prennent le vaccin si elles espèrent tomber enceinte de si tôt. Cela est dû au fait qu’on ne sait pas si les injections de coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] rendent une personne stérile.

Pourtant, un nombre incalculable de femmes enceintes au Royaume-Uni ont choisi de se faire injecter de toute façon, et maintenant elles n’ont plus leur bébé. Cela équivaut à un génocide de l’enfant à naître.

«Nous ne sommes toujours pas en mesure de dire pourquoi ces femmes ont reçu l’un des vaccins Covid contre l’avis du gouvernement», a rapporté le Daily Exposé, un média britannique.

« Mais ce qui est vraiment choquant, c’est à quel point ce nombre a augmenté au cours des six semaines qui se sont déroulées depuis. »

Un examen plus approfondi des données du septième rapport de la MHRA montre en fait qu’il y a eu une augmentation de 475% depuis le 24 janvier du nombre de femmes enceintes qui ont perdu leur bébé après avoir reçu l’injection de virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] de Pfizer et BioNTech, qui altère de façon permanente les gènes humains.

Depuis la même date, il y a eu une augmentation de 150% des fausses couches dues aux femmes enceintes recevant le vaccin AstraZeneca contre la grippe à Wuhan, qui est également liée à des caillots sanguins mortels.

Il s’avère que le gouvernement du Royaume-Uni a par la suite «mis à jour» ses recommandations pour les femmes enceintes pour suggérer que certaines d’entre elles pourraient encore vouloir se faire injecter malgré un manque total de données scientifiques associées.

Les femmes enceintes ne devraient envisager les injections de virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] que «lorsque les avantages potentiels l’emportent sur les risques potentiels pour la mère et le fœtus», affirment désormais les autorités britanniques, laissant aux femmes enceintes qui ne sont pas des scientifiques ou des médecins le soin de prendre cette décision critique.

Les sources de cet article incluent:

DailyExpose.co.uk

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Plus de 20 pays ont suspendu le vaccin AstraZeneca, mais les MSM n’ont jamais cessé de le vendre

Ceci est un extrait de The Daily Wrap Up 16/03/21 & 18/03/21

Comme toujours, prenez les informations discutées dans la vidéo ci-dessous et recherchez-les par vous-même, et tirez vos propres conclusions. Quiconque vous dit la vérité ou prétend avoir la réponse vous induit probablement en erreur, pour une raison ou une autre. Restez vigilant.

(https://www.rokfin.com/TLAVagabond)

(https://odysee.com/@TLAVagabond:5)

(https://www.bitchute.com/channel/24yVcta8zEjY/)

Tous les liens de source vidéo peuvent être trouvés sur les messages originaux ci-dessous: https://www.thelastamericanvagabond.com/20-countries-suspend-astrazeneca-vaccine-while-eu-who-keep-pushing-it-as-safe-effective/embed/#?secret=6ZyWDObuFp https://www.thelastamericanvagabond.com/youtube-fully-deletes-tlav-astrazeneca-vaccine-pushed-despite-dangers-rand-paul-calls-out-fauci/embed/#?secret=PrBNyng3RF

5 études du NIH / National Library of Medicine de 2004 à 2020 constatant toutes des effets vérifiables sur la santé du port d’un masque facial, y compris une réduction scientifiquement vérifiée du taux d’oxygène dans le sang:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29395560/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32590322/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15340662/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26579222/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31159777/

Étude de masque en tissu

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4420971/

CERTAINES des études de masque sur l’efficacité:

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.01.20049528v1

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.30.20047217v2

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2006372

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2749214

https://www.cmaj.ca/content/188/8/567

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5779801/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4420971/

https://academic.oup.com/cid/article/65/11/1934/4068747

https://www.jstage.jst.go.jp/article/bio/23/2/23_61/_pdf/-char/en

https://link.springer.com/article/10.1007/BF01658736

https://www.journalofhospitalinfection.com/article/0195-6701(91)90148-2/pdf

https://web.archive.org/web/20200717141836/https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/04/commentary-masks-all-covid-19-not-based-sound-data

https://www.nap.edu/catalog/25776/rapid-expert-consultation-on-the-effectiveness-of-fabric-masks-for-the-covid-19-pandemic-april-8-2020

https://www.nap.edu/read/25776/chapter/1#6

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article

https://academic.oup.com/annweh/article/54/7/789/202744

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6599448/

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-1342

https://link.springer.com/article/10.1007/s00392-020-01704-y

https://clinmedjournals.org/articles/jide/journal-of-infectious-diseases-and-epidemiology-jide-6-130.php?jid=jide

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1130147308702355

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Last American Vagabond

Fauci s’est entendu avec la Chine communiste pour mentir sur la «pandémie» de coronavirus

Le groupe de surveillance gouvernementale Judicial Watch a révélé que Anthony Fauci, directeur corrompu de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), s’était associé avec la Chine communiste pour répandre des mensonges sur le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)].

Peut-être le plus grand diffuseur de désinformation là-bas, Fauci a conspiré avec le Parti communiste chinois (PCC) pour tromper le public américain sur la vraie nature de la plandémie.

Judicial Watch et la Daily Caller News Foundation (DCNF) ont obtenu 301 pages d’e-mails montrant des communications entre Fauci et H. Clifford Lane du Département américain de la Santé et des Services sociaux (HHS). Dans ces courriels, Fauci a accepté de se conformer à la demande du PCC de conserver l’une de ses analyses épidémiologiques, publiée en janvier 2020, «strictement confidentielle».

Ces e-mails, selon le rédacteur en chef de DCNF Ethan Barton, «ont donné le ton dès le début de l’épidémie de coronavirus».

«Il est clair que l’OMS (Organisation mondiale de la santé) a permis à la Chine de contrôler le flux d’informations dès le départ», explique Barton. «Une vraie transparence est cruciale.»

Selon le président de Judicial Watch, Tom Fitton, les courriels «montrent également des accommodements spéciaux de l’OMS et des NIH (National Institutes of Health) de l’OMS aux efforts communistes chinois pour contrôler les informations sur la COVID-19».

Au début de la plandémie, Fauci a approuvé un communiqué de presse demandé par l’OMS «en particulier» affirmant la réponse de la Chine communiste à la Covid-19, qui était draconienne dans tous les sens du terme. Depuis lors, la Chine est revenue à la «normale» tandis que les mesures imposées ici aux États-Unis, telles que le port d’un masque et le fait d’éviter les autres humains, restent intactes.

Les dernières révélations montrent également que Fauci était complice de la diffusion de fausses données et de faux chiffres sur la propagation du virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] qui ont été achetés par le PCC. À chaque étape du chemin, Fauci a commis une trahison avec le PCC et il a systématiquement procédé à la destruction de l’Amérique avec ses impositions tyranniques.

Fauci est coupable d’avoir commis une trahison contre les États-Unis

D’autres courriels obtenus dans le cadre d’un procès en vertu de la loi sur la liberté de l’information (FOIA) qui a été déposé après que le HHS n’a pas répondu directement aux demandes d’informations du Daily Caller le 1er avril 2020, révèlent d’autres conversations entre des responsables gouvernementaux corrompus qui se sont entendus avec la Chine communiste.

Les communiqués entre Lane et le responsable technique de l’OMS, Mansuk Daniel Han, par exemple, révèlent que certains formulaires de données ont été «adaptés» pour tenir compte des «conditions de la Chine».

«… Donc nous ne pouvons pas utiliser ceux d’avant», a souligné Han à Lane dans ses efforts pour se conformer aux demandes du PCC.

Un dossier d’information de l’OMS qui a été envoyé aux responsables des NIH se rendant en Chine le 13 février 2020, montre également que les responsables américains ont été invités à ne pas partager d’informations avec le public jusqu’à ce qu’un accord soit conclu avec la Chine.

« IMPORTANT: veuillez traiter cela comme sensible et non pour les communications publiques jusqu’à ce que nous ayons convenu des communications avec la Chine », lit-on dans l’en-tête.

Le 4 mars 2020, un journaliste chinois du nom de Zeng Jia a envoyé un courrier électronique à Lane soulignant que le nombre de «cas» de virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] signalés dans le rapport de la mission conjointe chinoise de l’OMS était incompatible avec le nombre rapporté par le comité de santé publique de Wuhan.

D’autres courriels montrent que la Commission nationale de la santé de la Chine communiste avait été autorisée à appeler tous les coups de feu concernant les responsables étrangers se rendant dans le pays pour enquêter sur ce qui était alors une situation largement inconnue concernant la nature du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)].

«C’est au-delà de toute répréhension toute l’attention positive que Fauci reçoit pour un virus dont il est responsable», a écrit un commentateur de WND.

«Il a enfreint les règles parce qu’il est arrogant et irresponsable. Il a refusé les commandes et non le virus. Il est responsable de tous les morts et des économies détruites du monde. Que reçoit-il? Statut de célébrité et plus d’arrogance pour lui.

Plus des dernières nouvelles sur le virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] et la complicité de Fauci dans son utilisation pour inaugurer le communisme ici en Amérique peuvent être trouvées sur Pandemic.news.

Les sources de cet article incluent:

WND.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Rand Paul expose Fauci et son «théâtre» à double masque

Ceci est un extrait de The Daily Wrap Up 18/03/21

Comme toujours, prenez les informations discutées dans la vidéo ci-dessous et recherchez-les par vous-même, et tirez vos propres conclusions. Quiconque vous dit la vérité ou prétend avoir la réponse vous induit probablement en erreur, pour une raison ou une autre. Restez vigilant.

(https://www.rokfin.com/TLAVagabond)

(https://odysee.com/@TLAVagabond:5)

(https://www.bitchute.com/channel/24yVcta8zEjY/)

Tous les liens de source vidéo peuvent être trouvés sur les messages originaux ci-dessous: https://www.thelastamericanvagabond.com/youtube-fully-deletes-tlav-astrazeneca-vaccine-pushed-despite-dangers-rand-paul-calls-out-fauci/embed/#?secret=PrBNyng3RF

5 études du NIH / National Library of Medicine de 2004 à 2020 constatant toutes des effets vérifiables sur la santé du port d’un masque facial, y compris une réduction scientifiquement vérifiée du taux d’oxygène dans le sang:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29395560/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32590322/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15340662/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26579222/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31159777/

Étude de masque en tissu

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4420971/

CERTAINES des études de masque sur l’efficacité:

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.01.20049528v1

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.30.20047217v2

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2006372

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2749214

https://www.cmaj.ca/content/188/8/567

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5779801/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4420971/

https://academic.oup.com/cid/article/65/11/1934/4068747

https://www.jstage.jst.go.jp/article/bio/23/2/23_61/_pdf/-char/en

https://link.springer.com/article/10.1007/BF01658736

https://www.journalofhospitalinfection.com/article/0195-6701(91)90148-2/pdf

https://web.archive.org/web/20200717141836/https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/04/commentary-masks-all-covid-19-not-based-sound-data

https://www.nap.edu/catalog/25776/rapid-expert-consultation-on-the-effectiveness-of-fabric-masks-for-the-covid-19-pandemic-april-8-2020

https://www.nap.edu/read/25776/chapter/1#6

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article

https://academic.oup.com/annweh/article/54/7/789/202744

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6599448/

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-1342

https://link.springer.com/article/10.1007/s00392-020-01704-y

https://clinmedjournals.org/articles/jide/journal-of-infectious-diseases-and-epidemiology-jide-6-130.php?jid=jide

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1130147308702355

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Last American Vagabond