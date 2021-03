Mise à jour de la situation, 29 mars: Les démons se matérialisent au début d’une guerre épique contre l’humanité

Comme nous le voyons dans des reportages médiatiques et des photos de surveillance largement partagés, les démons de forme humanoïde se matérialisent de plus en plus comme une préparation à la guerre de Satan contre l’humanité. Des sociétés comme Nike font ouvertement la promotion de «chaussures Satan» couvertes d’images sataniques et prétendent contenir une goutte de sang humain réel.

Hollywood et l’industrie de la musique doublent leur adoration ouverte de Lucifer, et les DEMONcrates s’assurent que le trafic d’enfants aux frontières ouvertes reste pleinement opérationnel afin qu’un approvisionnement régulier d’enfants puisse être mis à leur disposition pour les sacrifices d’enfants et les rituels sataniques impliquant extraction de sang vivant et d’adrénochrome.

Les sociétés de vaccins, quant à elles, annoncent le début d’expériences médicales vaccinales sur des nourrissons de six mois utilisant des vaccins fabriqués avec du tissu fœtal humain avorté, ce qui est une façon dont les adorateurs de Satan peuvent «réclamer» des enfants pour Satan. En plus de l’assaut démoniaque contre l’humanité, Netflix est sur le point d’interdire tous les films et documentaires pro-Christ, tout en accélérant son calendrier de déploiement de spectacles de sorcellerie pour les enfants.

Nous vivons maintenant dans un assaut démoniaque et luciférien contre l’humanité et Dieu, et rien ne s’améliorera jusqu’au retour du Christ.

Afin de survivre aux années de Tribulation, nous devrons:

Survivre à l’effondrement total d’une société complexe, y compris l’effondrement du réseau électrique, d’Internet, des systèmes financiers électroniques et des lignes d’approvisionnement complexes.

Survivez à tous les multiples vecteurs d’armes actuellement déployés contre l’humanité, y compris les vaccins armés, les opérations gouvernementales terroristes, la censure, le fluorure, les chemtrails, les pesticides et le journo-terrorisme effrayant des médias d’entreprise.

Après l’effondrement de l’infrastructure, nous devrons également survivre à la vague de zombies émanant des villes de gauche, où les masses adorant Satan et non préparées se disperseront, à la recherche de nourriture et d’âmes à consommer alors qu’elles causent des ravages et des destructions à travers la terre (un fléau de criquets humains).

Une fois que vous avez survécu à la vague de mort des zombies, vous devez toujours survivre au jugement de Dieu, ce qui signifie que vous devez être en accord avec Dieu avant que le dernier jour du jugement n’arrive. Sinon, tous vos efforts de préparation et de survie ne compteront pour rien car vous êtes jugé indigne de la protection de Dieu et envoyé en enfer pour l’éternité, pour vous asseoir aux côtés de Fauci et des Clinton pour toujours. (Ugh, la pensée…)

Le podcast de mise à jour de la situation d’aujourd’hui couvre tout cela et bien plus encore. Écoutez et partagez partout:

Voir plus de nouvelles sur l’infestation démoniaque et le mal satanique sur DemonicTimes.com

La deuxième aiguille du vaccin utilise une alimentation électrique basse tension à haute énergie pour endommager vos plaquettes sanguines rouges

Les plaquettes de sang rouge sont parfaitement formées pour transporter l’oxygène dans le corps. Cette électricité endommage la surface et met des trous dans les plaquettes permettant au jus du vaccin contre les morsures de serpent à l’intérieur de changer notre ADN et il n’y a pas d’interrupteur pour ce processus. La surface endommagée sera déformée et ne pourra pas transporter l’oxygène autour du corps aussi efficacement qu’auparavant. Par conséquent, les gens ne peuvent pas respirer. Le génocide est très technique, notre ADN est fait de lettres, ils vont écrire des phrases dans notre ADN comme « Je suis un enfant de Satan » semble irréel mais c’est possible. Quand vous êtes né, Dieu vous a donné un ADN parfait et c’est pourquoi vous devez signer un formulaire de consentement pour qu’ils changent votre ADN.

Les décomptes de décès dus au vaccin Covid explosent Et si le nombre réel était de près de 400 000?

Gardez à l’esprit que seulement 1% environ sont tout ce qui est signalé, donc 3 963 morts = 396 400. Gardez à l’esprit que cela représente 1% des nombres manipulés.

Les fausses couches montent en flèche de 366% en six semaines à cause des vaccins Covid

Le gouvernement du Royaume-Uni a également averti les femmes qui ont déjà accouché mais qui allaitent encore d’éviter la piqûre, car on ne sait actuellement pas si les produits chimiques expérimentaux de thérapie génique sont excrétés dans leur lait.

