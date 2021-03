Présentation de «Vaxzevria»: AstraZeneca renomme le vaccin Covid alors que l’entreprise lutte contre la controverse sur le médicament

Un membre du personnel médical prépare une injection du vaccin COVID-19 AstraZeneca à Belfast, en Irlande du Nord, le 29 mars 2021. © REUTERS / Clodagh Kilcoyne

AstraZeneca a renommé son vaccin Covid-19, une décision qui coïncide avec la lutte de la société pour rassurer le public sur la sécurité de son médicament, à la suite de nombreux rapports d’effets indésirables potentiels.

La société pharmaceutique anglo-suédoise a renommé son vaccin, qui s’appelait auparavant le simple «vaccin Covid-19 AstraZeneca», en «Vaxzevria». Dans un communiqué de presse, la société a déclaré que le changement de nom n’impliquait aucune modification du médicament réel. Le personnel médical devrait cependant être informé du changement de marque, a déclaré la société, car l’étiquetage et l’emballage peuvent avoir une apparence différente.

L’Agence européenne des médicaments a approuvé le nouveau nom la semaine dernière après qu’AstraZeneca ait demandé l’approbation du changement auprès du régulateur européen. Covishield, qui est basé sur la même formule mais a été développé en collaboration avec le Serum Institute of India, conservera sa marque actuelle.

Le lancement de «Vaxzevria» intervient alors qu’AstraZeneca repousse l’incertitude croissante concernant son médicament, qui a été créé en tandem avec l’Université d’Oxford. Plus d’une douzaine de pays à travers l’Europe ont temporairement interrompu leur déploiement du vaccin suite à des rapports de caillots sanguins. Les responsables de la santé de l’UE, ainsi que la société pharmaceutique, ont soutenu que le vaccin est sûr et n’est pas lié aux épisodes médicaux, dont certains ont entraîné la mort.

Lundi, le Canada s’est joint à la liste croissante des pays qui ont suspendu ou imposé des restrictions à l’usage de la drogue. Citant des problèmes potentiels de sécurité, le pays a déclaré que le vaccin ne serait pas administré aux personnes de moins de 55 ans.

La société a été frappée de plus en plus de mauvaise presse après que les régulateurs américains se sont inquiétés du fait que les données d’essai utilisées pour évaluer l’efficacité du vaccin étaient potentiellement obsolètes et trompeuses. AstraZeneca a déclaré qu’il travaillait à mettre à jour et à vérifier les résultats de l’essai. Le vaccin n’a pas encore été approuvé pour une utilisation d’urgence aux États-Unis.

Malgré les assurances des corps médicaux et des gouvernements, les Européens semblent de plus en plus méfiants à l’égard du médicament AstraZeneca. Un sondage publié par YouGov lundi dernier a révélé que seuls 23% des Français et 32% des Allemands considèrent que le vaccin est sûr.

Cependant, on ne sait pas si le changement de nom de «Vaxzevria» a été motivé par la mauvaise publicité, car la demande de marque pour le médicament remonte à décembre.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Rhénanie du Nord-Westphalie: Les chefs de cinq des six cliniques universitaires contre Astrazeneca

Source: www.globallookpress.com © CTK / Infirmière à l’hôpital de Sokolov, République tchèque, 2 mars 2021.

Après la Charité et Vivantes à Berlin, maintenant aussi en Rhénanie du Nord-Westphalie. Les responsables de cinq des six cliniques universitaires se prononcent contre la vaccination des jeunes femmes avec le vaccin Astrazeneca. L’État de Berlin suspend complètement les vaccinations pour les moins de 60 ans.

En Rhénanie du Nord-Westphalie, les responsables de cinq des six cliniques universitaires se sont prononcés en faveur d’un arrêt temporaire des vaccinations des jeunes femmes avec l’ingrédient actif d’Astrazeneca. Le risque de nouveaux décès est trop élevé, selon une lettre conjointe aux ministres fédéral et étatique de la santé, qui est à la disposition de l’agence de presse allemande.

L’État de Berlin suspend les vaccinations corona avec le vaccin du fabricant Astrazeneca pour les femmes de moins de 60 ans. Le sénateur berlinois de la santé Dilek Kalayci (SPD) l’a annoncé mardi et a évoqué de nouvelles données sur les effets secondaires.

L’Allemagne – et de nombreux autres pays – a suspendu temporairement la vaccination avec la substance Astrazeneca en mars car plusieurs cas de thrombose (caillots sanguins) dans les veines cérébrales ont été signalés en relation avec la vaccination. Le vaccin est à nouveau administré. L’Agence européenne des médicaments Ema a confirmé l’innocuité du vaccin et la Commission permanente de vaccination en Allemagne s’est prononcée en faveur d’une utilisation ultérieure du produit.

En Allemagne, 31 cas de thrombose de la veine sinusale après vaccination avec le vaccin Astrazeneca sont connus, comme l’a rapporté mardi l’Institut Paul Ehrlich. Lundi à midi (29 mars), 31 cas avaient été signalés à l’institut et une thrombopénie avait également été signalée dans 19 cas. Dans neuf cas, l’issue a été fatale, comme l’a rapporté l’institut responsable de la sécurité des vaccins à Langen.

À l’exception de deux cas, selon l’Île-du-Prince-Édouard, tous les rapports concernaient des femmes âgées de 20 à 63 ans. Les deux hommes avaient 36 et 57 ans. Selon le suivi du taux de vaccination de l’Institut Robert Koch, 2,7 millions de premières doses et 767 secondes doses d’Astrazeneca ont été vaccinées jusqu’à lundi inclus.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT