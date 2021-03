Une nécrologie pour une femme du Kansas conclut qu’elle est décédée des suites d’une réaction allergique à un vaccin contre le coronavirus

Des responsables du ministère de la Santé et de l’Environnement du Kansas (KDHE) enquêtent sur la mort d’une femme de 68 ans du comté d’Atchison, selon un récent rapport de The Epoch Times.

Jeanie Evans a reçu la première injection d’un vaccin contre le coronavirus dans un établissement du comté de Jefferson le 23 mars. Elle est décédée de façon inattendue le lendemain à l’hôpital Stormont Vail de Topeka après avoir subi une réaction indésirable au vaccin, selon une nécrologie au Becker- Maison funéraire Dyer-Stanton.

Il n’est pas clair si Evans souffrait de conditions préexistantes ou de comorbidités. Les responsables de la KDHE n’ont pas non plus mentionné le vaccin contre le coronavirus reçu par Evans. Jusqu’à présent, trois vaccins contre les coronavirus sont approuvés pour une utilisation aux États-Unis: Pfizer-BioNTech, Moderna et Johnson and Johnson.

Les responsables de la santé de l’État ont suggéré qu’Evans a peut-être eu une réaction allergique grave, appelée anaphylaxie, pendant la période d’attente suivant son inoculation. Dans un communiqué, le KDHE a déclaré que le service de santé local suivait les directives des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Kristi Zears, porte-parole du KDHE, a déclaré qu’il serait prématuré d’attribuer une cause spécifique de décès tant que leur enquête ne serait pas terminée. Elle a ajouté que la mort d’Evans faisait l’objet d’une enquête conformément au protocole standard.

Matt Lara, un porte-parole de l’hôpital Stormont Vail, a confirmé qu’Evans était décédé après avoir été transféré dans leur établissement. Il a dit qu’une cause de décès n’a pas encore été déterminée.

Pendant ce temps, des experts en santé de l’Université du Kansas ont déclaré que plus d’informations seraient nécessaires pour qu’ils puissent comprendre exactement ce qui s’est passé. Ils ont également mis en garde contre les personnes qui fondent leur opinion sur les vaccins contre le coronavirus sur un seul incident.

Steven Stites, médecin-chef de l’université, a déclaré que les gens ne devraient pas pousser cet événement «à un tel point» qu’ils refusent de se faire vacciner. Stites a déclaré que les gens ne voudraient pas faire cela à une époque où les États-Unis voient une «grande division» et un «grand combat entre les États rouges et les États bleus».

Cela dit, il a admis qu’il est possible qu’une réaction extrême à un vaccin contre le coronavirus entraîne la mort. Pendant ce temps, d’autres experts de la santé ont minimisé la possibilité de décès après la vaccination. Thomas Moore, spécialiste des maladies infectieuses au Wesley Medical Center, a déclaré que de graves réactions allergiques aux vaccins contre le coronavirus avaient été décrites dans des essais cliniques. Cependant, ils sont extrêmement rares.

Moore a ajouté que la plupart des personnes ayant développé une réaction allergique sévère au vaccin avaient déjà des antécédents de réaction immunitaire rapide à de nombreux facteurs, en particulier les allergies alimentaires. Mais il a insisté sur le fait que la grande majorité des personnes allergiques aux aliments, au pollen et à certains médicaments peuvent encore être vaccinées et ne pas avoir de problèmes.

En outre, Moore a également déclaré que les cliniques de vaccination devraient disposer de fournitures pour traiter les effets indésirables. Par exemple, les EpiPens, des auto-injecteurs jetables utilisés pour traiter les urgences allergiques sévères comme l’anaphylaxie, seraient utiles en cas de réactions indésirables suite à la vaccination.

Mais selon les registres de répartition, les intervenants ont injecté à Evans un EpiPen avant de la transférer à l’hôpital Stormont Vail. Elle est toujours décédée un jour plus tard.

À ce jour, 22 personnes au Kansas sont décédées quelques jours après avoir reçu un vaccin contre le coronavirus. Pourtant, les experts de la santé affirment que les décès peuvent ne pas être directement liés aux vaccins.

Tiffany Schwasinger-Schmidt, spécialiste en médecine interne à Wichita, Kansas, a déclaré que ces décès ne signifiaient pas que 22 personnes étaient décédées des suites du vaccin. Au lieu de cela, ces décès sont survenus «à proximité immédiate du vaccin».

Cependant, elle a déclaré que les décès devraient encore faire l’objet d’une enquête pour déterminer s’ils étaient dus à un vaccin.

Pendant ce temps, Soumya Swaminathan, scientifique en chef à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a soutenu qu’il n’y avait toujours aucune preuve suggérant un lien entre l’un des décès et l’un des vaccins contre le coronavirus.

Les essais de vaccins ont montré que des réactions allergiques sévères pouvant ou non entraîner la mort sont toujours possibles avec les vaccins contre le coronavirus. Cependant, la plupart des experts de la santé affirment que de telles réactions sont «extrêmement rares», comparables au risque qu’une personne soit frappée par la lumière.

Au 8 mars, plus de 92 millions de doses de vaccins contre le coronavirus avaient été administrées, a rapporté le CDC. Il y a également eu 1637 décès à la suite d’injections aux États-Unis seulement. (En relation: Une fois que la vague de décès due au vaccin contre le coronavirus aura commencé, attendez-vous à beaucoup moins de démocrates en Amérique.)

Un médecin norvégien dit que le vaccin d’AstraZeneca provoque en fait des caillots sanguins mortels

Alors que le monde attendait une décision de l’Agence européenne des médicaments (EMA) quant au sort de l’injection de vaccin AstraZeneca et de l’Université d’Oxford pour le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)], un médecin norvégien avait déjà déterminé qu’il était dangereux.

Pal Andre Holme, médecin en chef et professeur, a déclaré aux journaux norvégiens quelques heures seulement avant que l’EMA ne publie sa décision que le vaccin d’AstraZeneca contre le virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] provoquait en fait des caillots sanguins mortels chez certains receveurs. Il a expliqué que certains anticorps créés par le vaccin sont responsables.

« Notre théorie selon laquelle il s’agit d’une puissante réponse immunitaire qui a probablement été causée par le vaccin a été trouvée », a déclaré Holme au journal VG.

«En collaboration avec des experts dans le domaine de l’hôpital universitaire de North Norway HF, nous avons trouvé des anticorps spécifiques contre les plaquettes sanguines qui peuvent provoquer ces réactions, et que nous connaissons d’autres domaines de la médecine, mais avec des médicaments comme cause de la réaction.»

L’annonce intervient après que des dizaines de personnes soient décédées en Norvège après avoir reçu leur injection d’AstraZeneca. Partout en Europe, en fait, des personnes développent des caillots sanguins mortels à cause du vaccin qui les tuent.

Selon Holme, il n’y a pas d’autre explication possible aux caillots sanguins et aux décès. Le seul facteur commun dans tous les cas est le vaccin, malgré l’insistance de Big Pharma sur son innocence.

«Nous avons la raison», a ajouté Holme. «Rien d’autre que le vaccin ne peut expliquer pourquoi ces personnes ont eu cette réponse immunitaire.»

«Il n’y a rien dans l’histoire des patients de ces personnes qui puisse donner une réponse immunitaire aussi puissante. Je suis convaincu que les anticorps que nous avons trouvés en sont la cause, et je ne vois pas d’autre explication que le vaccin qui le déclenche», a-t-il ajouté.

Même les jeunes meurent de l’injection d’AstraZeneca

Holme a poursuivi en expliquant que ce ne sont pas seulement les personnes âgées qui meurent du vaccin. Les jeunes, dit-il, deviennent «très malades» et, dans certains cas, meurent.

«Nous parlons de personnes relativement jeunes qui sont devenues très malades ici, et sont mortes, qui n’auraient probablement pas eu un cas aussi grave de Covid», a ajouté Holme sur le fait que le test positif pour le virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] ne signifie généralement rien pour toute personne qui n’est pas une personne âgée avec des conditions préexistantes.

Comme on pouvait s’y attendre, l’Agence norvégienne des médicaments a refusé de commenter ces conclusions de l’hôpital universitaire d’Oslo, affirmant qu’elle devait «d’abord examiner les résultats».

À ce jour, plus de deux douzaines de cas de caillots sanguins mortels dus aux vaccins AstraZeneca ont été signalés. Et il n’y a toujours aucune preuve suggérant que ces vaccins procurent des avantages au-delà d’une croyance naïve parmi les bénéficiaires qu’ils pourraient «fonctionner».

Les médias grand public, quant à eux, ignorent les recherches de Holme tout en continuant à promouvoir le faux discours selon lequel les vaccins contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] sont «sûrs et efficaces». Il reste à voir si les conclusions politiquement incorrectes de Holme pourront ou non rester sur Twitter et d’autres réseaux de médias sociaux.

«Les personnes intelligentes ne permettent pas à un agent biologique expérimental d’être injecté dans leur corps pour combattre un soi-disant virus qui a un taux de survie de 99,7% sans aucun traitement», a écrit un commentateur de Zero Hedge.

Un autre a réitéré un commentaire célèbre du comédien de stand-up George Carlin qui a dit un jour:

« Pensez à la stupidité de la personne moyenne et réalisez que la moitié d’entre eux sont plus stupides que cela. »

