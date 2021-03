Mise à jour de la situation, 31 mars: Ceux qui prennent des vaccins ignorent de manière choquante la fraude criminelle derrière Big Pharma

Beaucoup de gens ne semblent pas le réaliser, mais presque tous les fabricants de vaccins qui profitent actuellement des vaccins Covid-19 ont une longue histoire de fraude criminelle, de corruption, de pots-de-vin et de fausse science. Ce fait a même été couvert par les médias d’information d’entreprise au fil des ans. Par exemple, ABC News a rapporté en 2010 qu’AstraZeneca avait «commercialisé illégalement le médicament antipsychotique Seroquel auprès d’enfants et de patients âgés à des fins non approuvées par la Food and Drug Administration».

La société AstraZeneca, dont les vaccins tuent maintenant des personnes atteintes de caillots sanguins, a été surprise en train de se livrer à des stratagèmes de corruption et de pots-de-vin massifs pour récompenser les médecins pour avoir prescrit son médicament Seroquel pour une utilisation hors AMM, ce qui signifie que la FDA n’avait jamais approuvé le médicament pour ces utilisations. Comme ABC News l’a expliqué en 2010:

Le gouvernement affirme qu’AstraZeneca a intentionnellement commercialisé les médicaments – en versant des pots-de-vin aux médecins – pour une variété de maladies pour lesquelles il n’avait jamais été testé, y compris l’agression, la maladie d’Alzheimer, la gestion de la colère, l’anxiété, le trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention, la démence, la dépression, l’humeur trouble, trouble de stress post-traumatique et insomnie. Il a été donné aux personnes âgées, aux enfants, aux anciens combattants et aux détenus, qui ont été traités comme des «cobayes», selon le procureur américain par intérim du district oriental de Pennsylvanie.

Comme toujours, AstraZeneca a payé une amende de 520 millions de dollars – en tant que «coût des affaires» – et a poursuivi ses pratiques contraires à l’éthique et ses opérations pharmaceutiques dangereuses, nous conduisant jusqu’en 2021 lorsque la société a truqué les données des résultats des tests et a publié un vaccin mortel qui a déjà été suspendu dans au moins 25 pays.

C’est le statu quo dans l’industrie pharmaceutique / des vaccins, où il a toujours été question de profits par rapport aux personnes.

Ceux qui prennent le vaccin ignorent de manière choquante tous les faits pertinents

Presque tous ceux qui prennent des vaccins Covid le font par ignorance stupéfiante:

Ils n’ont aucune connaissance de l’histoire du comportement criminel des Big Pharma et pensent stupidement que les fabricants de vaccins s’intéressent à la «sécurité».

Ils pensent à tort que la FDA a «approuvé» ces vaccins après des études de sécurité approfondies et des essais à long terme. Ce n’est tout simplement pas vrai. En réalité, la FDA a accordé une «autorisation d’utilisation d’urgence» pour les vaccins en tant qu’intervention expérimentale qui n’a pas été soumise à des essais d’innocuité à long terme.

Ils n’ont aucune idée que la plate-forme d’ARNm utilisée avec ces vaccins est une nouvelle plate-forme expérimentale non testée pour détourner les cellules du corps et les programmer pour produire des protéines non humaines. Les conséquences à long terme de ce biohacking du corps humain sont totalement inconnues.

Ils ne sont absolument pas conscients des risques à moyen terme de renforcement dépendant des anticorps (EAD) qui peuvent provoquer une réaction hyperinflammatoire mortelle à l’exposition à des agents pathogènes dans la nature.

Tout à fait littéralement, chaque personne qui prend actuellement des vaccins contre les Covid le fait sous un degré stupéfiant d’ignorance dangereuse. En vérité, la plupart d’entre eux ne veulent pas en savoir plus sur les vaccins. Ils veulent simplement qu’on leur dise quoi faire, et ils préfèrent avoir une confiance aveugle dans les sources «d’autorité» qui utilisent réellement des vaccins pour atteindre les objectifs de dépeuplement mondial.

Fait intéressant, même de nombreuses personnes très intelligentes sont toujours incroyablement crédules lorsqu’il s’agit d’avoir une foi aveugle en l’autorité. Les médecins et pharmaciens traditionnels sont parmi les pires, croyant aveuglément tout ce que les CDC et Big Pharma leur disent. Nous nous demandons ce qui se passera si des dizaines de milliers de médecins et de pharmaciens meurent de la réaction inflammatoire du vaccin Covid au cours des 24 prochains mois environ… cela mettra probablement encore plus de pression sur un système de médecine occidentale qui s’effondre déjà.

Et que se diront les médecins en mourant? Ils prétendront très probablement que les personnes non vaccinées sont responsables de leur mort torturée. Parce qu’il est impossible que les médecins aient commis une erreur en croyant à une fausse autorité, n’est-ce pas?

L’ancien vice-président de Big Pharma avertit que les vaccins pourraient faire partie d’un programme mondial de dépeuplement

Même les gens des plus hauts niveaux de Big Pharma mettent maintenant en garde l’humanité sur le vrai programme ici. Comme le rapporte LifeSiteNews, l’ancien vice-président de Pfizer met désormais en garde l’humanité contre les maux de Big Pharma et son programme criminel insensé visant à potentiellement exterminer l’humanité. De cet article: (italiques ajoutés)

Le Dr Michael Yeadon, ancien vice-président et directeur scientifique de Pfizer, s’est adressé de toute urgence aux médecins de première ligne américains (AFLDS) à la fin de la semaine dernière, avertissant que la volonté d’injecter la plus grande partie possible de la population avec des vaccins expérimentaux contre la COVID-19 est «Folie», implique «le mal», inclut les «crimes contre l’humanité» et peut avoir l’intention de «dépeuplement à grande échelle».

Les commentaires de Yeadon s’inscrivent également dans le contexte plus large d’un débat acharné sur les théories proposées par Geert Vanden Bossche, un expert en vaccins associé à la Fondation Bill & Melinda Gates, qui, avec l’apparence d’un «lanceur d’alerte», a également mis en garde contre une catastrophe sans égal» en raison de la manière dont ces vaccins ont été utilisés.

En décembre dernier, Yeadon, un ressortissant britannique, a déposé une pétition auprès de l’Agence européenne des médicaments (EMA) pour suspendre immédiatement les tests sur ces vaccins expérimentaux en raison de nombreux problèmes de sécurité, y compris l’amorçage pathogène, qui implique «une réaction immunitaire exagérée, en particulier lorsque la personne testée est confrontée au vrai virus «sauvage» après la vaccination.»

Dans son livre blanc sur le sujet, l’AFLDS a averti que de telles réactions, qui peuvent être fatales, «sont difficiles à prouver», car elles sont souvent interprétées comme une infection par «un virus pire» ou, peut-être, une variante plus dangereuse.

Ayant soutenu qu’il n’y a «pas besoin de vaccins» pour la COVID-19, Yeadon souligne ci-dessous: «VEUILLEZ avertir chaque personne de ne pas s’approcher de la recharge de vaccins. Il n’y a absolument aucun besoin d’eux.»

Quiconque prend actuellement des vaccins contre la Covid est potentiellement en train de se suicider

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les mondialistes ont appris qu’il était extrêmement difficile d’exterminer des populations par la force. Certaines personnes résistent et il y avait de nombreux lanceurs d’alerte au sein du régime nazi qui travaillaient activement contre les objectifs de l’Holocauste.

Mais avec l’arme biologique Covid et le déploiement mondial des vaccins, les mondialistes ont perfectionné le contrôle mental nécessaire pour amener les gens à faire la queue et à demander à être exterminés. En effet, ils sont prêts à payer pour les vaccins mêmes qui les tuent!

Les mondialistes n’ont plus besoin de grands fours d’extermination, de trains de wagons couverts et de soldats armés pour y parvenir. Ils ont juste besoin de contrôler les canaux de financement des médias, des Big Tech et des NIH. Quiconque avertit l’humanité de l’extermination mondiale est vilipendé et réduit au silence, tandis que toutes les voix promouvant les vaccins éliminatoires sont amplifiées et se voient accorder une «crédibilité» illimitée pour enrouler des ventouses plus crédules.

