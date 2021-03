Objectif: Santé – Résistance contre la tyrannie médicale

Dans cet épisode d’Objectif: Santé, nous mettons en évidence une partie de la résistance que nous avons vue à la tyrannie médicale qui s’est abattue sur nous sous le couvert d’une pandémie mortelle. Que ce soit sous la forme de poursuites, de recours collectifs, de défense des employeurs exigeant la vaccination de leurs employés, ou simplement de citoyens ordinaires résistant aux mandats de masque ou aux mesures de quarantaine, il est réconfortant de voir des individus riposter, défendre leurs positions et généralement résister à la violation de leur droits par un État autoritaire hors de contrôle.

Alors que les gouvernements, les entreprises ou les employeurs en général peuvent croire qu’ils ont le droit de dicter notre droit à la libre circulation, les procédures médicales forcées, le droit à l’emploi ou le droit à la libre association, il y a des citoyens qui en ont assez et qui se battent contre la machine monolithique. essayer de nous enfermer dans nos maisons pour mourir d’une mort lente.

Comme l’a dit Benjamin Franklin, «ceux qui renonceraient à la liberté essentielle, pour acheter un peu de sécurité temporaire, ne méritent ni liberté ni sécurité». Et bien qu’il y ait ceux qui tentent de nous imposer ce choix, la capacité de résister n’est pas encore complètement éteinte. Rejoignez-nous dans cet épisode alors que nous examinons certaines des histoires inspirantes de gens ordinaires qui ripostent.

https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/lockdown-resistance/a355037cc7543cd6b7949891caf9c64c733384f3/49fd04

Objectif: Santé: ‌Ivermectine: le médicament miracle pour Covid-19 supprimé

Comme s’il s’agissait d’une répétition du fiasco qui s’est déroulé avec l’hydroxychloroquine, les médias de l’establishment, les médias sociaux et les gouvernements ont collectivement censuré des informations sur un médicament qui s’est révélé très efficace contre Covid-19: l’ivermectine.

Les études sur le médicament sont tout simplement stupéfiantes – plus efficaces que tout médicament ou intervention précédemment étudié. Pourtant, YouTube s’est senti justifié d’interdire les vidéos de témoignages au Congrès sur le médicament, Twitter a bloqué les liens vers une revue médicale évaluée par des pairs qui a eu l’audace de publier une étude sur le médicament et les médias d’entreprise ont été remplis d’articles sur les «dangers». de ce médicament – malgré le fait qu’il a été approuvé par la FDA (contrairement aux vaccins Covid) et a été utilisé en toute sécurité au cours des 5 dernières décennies.

Rejoignez-nous dans cet épisode d’Objective: Health où nous vous donnons un aperçu d’un médicament vraiment incroyable que «ILS» ne veulent pas que vous sachiez: l’ivermectine.

https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/Ivermectin-miracle-drug/d36864a7a886f443aaaec87e50a4705dddb08439/6fc4e7

