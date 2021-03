Vaccin suspendu au Canada aussi… AstraZeneca a admis les risques de la Thrombose, donc le nom du sérum a changé

Par Fabio Giuseppe Carlo Carisio

Désormais, quiconque subira des dommages physiques graves ou mortels en prenant le vaccin AstraZeneca aura du mal à poursuivre la multinationale de Cambridge (née de la fusion de la suédoise Astra avec le britannique Zeneca) car la société a changé le nom de son sérum et aussi dans la notice (jamais un nom n’a été plus approprié pour la notice d’information sur les médicaments…) il a inscrit les risques de thrombose qui ont conduit à la suspension préventive de l’administration dans 12 pays de l’Union européenne et, depuis hier, aussi au Canada, pour les moins de 55 ans.

«Le vaccin anti-Covid d’AstraZeneca a changé son nom en‘ Vaxzevria ’. Le changement de nom a été approuvé par l’EMA le 25 mars suite à une demande du groupe pharmaceutique anglo-suédois, lit-on sur le site de l’agence européenne du médicament, dans laquelle se trouve la nouvelle notice du médicament. Parmi les effets secondaires, s’ajoutent les cas «très rares» de thrombose». En Italie et dans l’UE, c’est arrivé aux jeunes.

Ceci a été écrit par l’agence italienne ANSA, l’un des principaux médias grand public, qui a sagement ignoré les événements dramatiques de jeunes enseignants et soldats en parfaite santé décédés après la vaccination avec l’antidote AstraZeneca, rapporté par de nombreux médias nationaux, pour ne pas déranger la population en relation avec un vaccin basé sur le chimpanzé vecteur Adenovirus, testé pour la première fois dans l’histoire médicale contre un virus humain. Directement en Italie!

Cette ligne médiatique semble être vraiment orientée afin d’éviter les répercussions pour le fabricant italien du vecteur Adenovirus, Advent srl de l’IRBM Park Science à Pomezia (Rome) financée pendant des années avant la pandémie par le gouverneur de Lazio Nicola Zingaretti, comme s’il possédait des compétences de clairvoyants comme Bill Gates qui a annoncé l’épidémie de Coronavirus en 2015 tout en finançant les dangereuses expériences de virus du SRAS à l’Institut de virologie de Wuhan, et Avril Haines, ancienne directrice adjointe du contre-espionnage américain de la CIA sous l’administration Obama, experte en bio-armes, et promu directeur national du renseignement américain par le nouveau président Joseph Biden, bien financé dans la campagne électorale par Pfizer, qui s’enrichit du vaccin développé avec l’ingrédient actif de BioNTech, dans lequel Gates est un grand investisseur , mégadonneur du Parti démocrate américain.

Il est donc évident que le ministre italien de la Santé, Roberto Speranza, qui, avec l’AIFA (Agence italienne des médicaments) a immédiatement autorisé la reprise de l’administration du vaccin AstraZeneca après l’accord précipité de l’EMA (Agence européenne des médicaments), est en parfait avec le PD italien, le parti majoritaire du nouveau gouvernement de Mario Draghi, ainsi que des gouverneurs de centre-droit comme le président de la région du Piémont, Alberto Cirio, qui après avoir rapidement suspendu l’utilisation du sérum AstraZeneca, se sont réjouis dès que le médicament autorités ils ont rétabli l’usage.

Dans d’autres pays du monde, cependant, la même initiative hâtive et aventureuse n’est pas partagée. Le réseau Russia Today rapporte cela avec de grandes preuves. «Le Canada a suspendu son utilisation du vaccin contre le coronavirus d’AstraZeneca pour les moins de 55 ans, soulignant des problèmes de sécurité suite à un certain nombre de rapports faisant état d’une coagulation sanguine grave chez les receveurs en Europe», écrit RT.

Cette décision fait suite à une recommandation du Comité consultatif national de l’immunisation du Canada lundi, qui appelait à une pause pour gagner du temps pour évaluer les problèmes de sécurité, à savoir sur une maladie rare de la coagulation sanguine connue sous le nom de thrombopénie immunitaire prothrombotique induite par le vaccin, ou VIPIT.

«Il existe une incertitude considérable quant aux avantages de fournir les vaccins Covid-19 AstraZeneca aux adultes de moins de 55 ans étant donné les risques potentiels associés au VIPIT», a déclaré Shelley Deeks, qui est vice-présidente du Comité consultatif national.

La recommandation a été motivée par de nouvelles données en dehors de l’Europe suggérant que le risque de coagulation sanguine chez les receveurs d’AstraZeneca pourrait atteindre un sur 100 000, bien au-dessus du chiffre d’un sur un million précédemment estimé par les chercheurs, a déclaré Deeks. Elle a ajouté que la plupart des patients européens souffrant de coagulation étaient des femmes de moins de 55 ans et que le taux de mortalité parmi ceux qui développent des caillots sanguins est aussi élevé que 40%.

Comme on ne s’attend pas à ce que le vaccin AstraZeneca représente une grande partie de l’offre globale de vaccins au Canada, le Comité a déclaré que la campagne de vaccination du pays «ne sera pas retardée de manière significative» par la pause. (Lire la suite…)

