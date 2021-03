Le succès des vaccins COVID-19 révèle des failles mortelles sur le marché des vaccins des grandes entreprises pharmaceutiques

Sur cette photo, des flacons d’illustration étiquetés comme vaccin COVID-19 et une seringue visible sur une centaine de billets en dollars américains. (Illustration photo par Igor Golovniov / SOPA Images / LightRocket via Getty Images)

Plus d’un an après le début de la pandémie de COVID-19, la fin est en vue – en supposant que le déploiement des vaccinations apparemment miraculeuses puisse battre les variantes en mutation. Le gouvernement fédéral a acheté des centaines de millions de flacons des trois principaux vaccins, couvrant théoriquement les États-Unis cette fois-ci, mais le marché plus large du traitement pharmaceutique préventif est plus inefficace que jamais.

«La pandémie a illustré les échecs politiques et commerciaux dans le développement de vaccins», déclare la professeure Lisa Ouellette, experte en droit de la propriété intellectuelle et de l’innovation à la Stanford Law School. «Les prix actuels des vaccins COVID-19 récompensent les développeurs avec seulement une fraction de leur valeur sociale.»

Cette inadéquation conduit les entreprises pharmaceutiques à sous-prioriser les investissements dans les vaccins par rapport à d’autres médicaments plus lucratifs, ce qui coûte finalement des vies.

Les lacunes dans les incitations à la production de vaccins commencent au stade de la recherche et du développement. Une partie des avantages de la recherche sur les vaccins est qu’elle sert en quelque sorte d’assurance, de précaution en cas d’épidémie. Mais «les entreprises privées ne sont généralement pas rémunérées pour les dépenses de R&D liées à des risques qui n’apparaissent pas», dit Ouellette.

Ainsi, les sociétés pharmaceutiques attendent et voient. Elles retardent la recherche critique jusqu’à ce qu’elles s’assurent qu’une maladie est apparue et est susceptible de causer suffisamment de tort pour fournir un retour sur les investissements dans la recherche. «Nous avons un système dans lequel l’attente de l’augmentation de la demande est payante, par opposition à la conduite de R&D qui peut être utile pour se préparer ou répondre à l’apparition de la maladie», déclare le professeur Ana Santos Rutschman, expert en droit de la santé à St Université Louis. À ce stade, les crises sanitaires se sont amplifiées et des vies ont été perdues.

Voir aussi: Comparaison du coût des différents vaccins COVID-19

Ces mêmes incitations signifient que les sociétés pharmaceutiques arrêtent pratiquement la recherche de vaccins en période non pandémique. «La R&D liée au SRAS-1 a considérablement diminué au lendemain de la pandémie de 2009», déclare Rutschman. Mais cette même recherche pourrait signifier que les scientifiques produisent un vaccin beaucoup plus tôt dans une future pandémie. «Parce que l’un des moyens les plus rapides de créer un nouveau vaccin est de l’adapter à partir d’un vaccin préexistant contre un agent pathogène de la même famille,» dit Rutschman, nous aurions peut-être eu une longueur d’avance importante dans la production du vaccin COVID si la recherche n’avait pas abandonné immédiatement après que l’épidémie de 2009 ait commencé à décliner.

Aujourd’hui, Pfizer et Moderna promettent d’attaquer des maladies coûteuses comme le cancer avec la science utilisée dans le vaccin COVID-19, qui a été largement financé par des dollars fédéraux. Mais ailleurs, le problème des incitations mal alignées demeure, se poursuivant au stade de la fabrication.

Les vaccins sont si bénéfiques car ils préviennent l’infection non seulement chez ceux qui les prennent, mais aussi chez ceux qui les entourent. Mais « les récompenses pour les innovations biomédicales ne tiennent généralement pas compte des avantages ou des coûts au-delà du patient spécifique », commente Ouellette, rendant la compensation « trop faible pour les produits ayant des avantages sociaux plus larges comme les vaccins. »

Il existe également une incitation au profit à produire des traitements – des médicaments qui, lorsqu’ils sont pris quotidiennement, atténuent les symptômes d’une maladie – plutôt que des vaccins qui ne nécessitent qu’une ou quelques doses. Cependant, l’avantage sociétal de la prévention d’une maladie est bien supérieur à celui d’une cure palliative.

Ces récompenses réduites incitent à réduire les coûts de production des vaccins, rendant souvent les déploiements plus lents et moins efficaces qu’ils ne pourraient l’être.

Voir aussi: Comparaison du vaccin Johnson & Johnson avec Moderna, Pfizer est maintenant approuvé

D’une part, la capacité de fabrication de vaccins est bien inférieure aux niveaux nécessaires en cas d’épidémie ou de pandémie. En effet, il est souvent coûteux d’entretenir ces usines entre les crises sanitaires. Après l’émergence de la COVID-19, il a fallu des mois pour renforcer la capacité de produire plus de vaccins, en partie parce que les sociétés pharmaceutiques attendaient que les candidats vaccins se rapprochent de la fin du processus d’approbation avant de le faire.

«Si nous avions commencé à renforcer la capacité de fabrication de tous les candidats plus tôt que nous ne l’avons fait, les pénuries ne seraient pas autant un problème qu’elles le sont maintenant», dit Ouellette.

Lorsque des lacunes du marché comme celle-ci surviennent, le gouvernement pourrait intervenir pour aligner l’intérêt public et les incitations du marché privé. Mais dans ce cas, le financement n’a pas été suffisant. Dans un cas, le gouvernement a dépensé des milliards de dollars pour le développement de technologies de fabrication de vaccins cellulaires. Ces technologies «sont à la fois meilleures et plus chères», dit Rutschman. Mais en raison de leur coût plus élevé, peu de sociétés pharmaceutiques les ont adoptés – ils représentent dix pour cent des vaccins antigrippaux.

«Certaines sociétés pharmaceutiques du secteur privé ont adopté ces techniques – mais ce n’est que très récemment», confirme Rutschman.

Et ce n’est que lorsque les politiciens allouent des fonds à la production de vaccins; «Les gouvernements n’investissent pas suffisamment dans la préparation à une pandémie pour les mêmes raisons qu’ils n’investissent pas suffisamment dans l’entretien des infrastructures ou la préparation aux catastrophes naturelles», déclare Ouellette. «Les bénéfices de ces investissements sont souvent plus longs que les cycles électoraux, et les électeurs ne prêtent pas beaucoup d’attention aux catastrophes qui ont été évitées avec succès.»

Ce n’est pas un problème récemment reconnu. «Les commentateurs écrivent à ce sujet depuis des années», déclare Rutschman. Les experts ont averti que le monde n’était pas préparé à une pandémie en termes de capacité de recherche et de fabrication. «Malheureusement, c’est toujours vrai», dit Ouellette.

Pourtant, il existe des solutions à ces problèmes sur le marché des vaccins, y compris le réalignement des récompenses du secteur privé avec la valeur sociale des investissements. «Le secteur public doit être disposé à couvrir plus de coûts d’avance ou à offrir des récompenses beaucoup plus importantes pour les investissements qui finissent par réussir», dit Ouellette.

Les inquiétudes concernant le prix des vaccins bloquent les conversations sur l’augmentation des incitations pour les sociétés pharmaceutiques, «mais ce n’est pas la bonne orientation», selon Ouellette. «Les gouvernements peuvent couvrir les frais remboursables des patients tout en récompensant les développeurs.»

Alors que COVID a peut-être révélé les failles des incitations du marché des vaccins, et que les experts ont préconisé de nombreuses voies pour résoudre ces failles, «le facteur de peur a tendance à disparaître étonnamment rapidement après de grandes épidémies et pandémies», selon Rutschman. C’est peut-être notre plus grand obstacle dans la préparation de la prochaine crise sanitaire.

Classé sous: Innovation, Économie, Covid-19, médecine, Vaccin, Vaccin Covid-19, Produits pharmaceutiques, Pandémie COVID-19

VOIR AUSSI: L’expédition en deux jours d’Amazon nuit à l’environnement. Cette startup veut y remédier.

Deena Mousa

Traduction : MIRASTNEWS

Source : OBSERVER