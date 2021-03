Nouvelles variantes détectées – Europe B.1.214.2, Variante israélienne P681H, Qatar N Gene Mutation C29200A qui peut échapper aux tests PCR!

Nouvelle variante B.1.214.2 de l’Europe

Des chercheurs de l’Université de Liège en Belgique ont identifié une autre nouvelle variante inquiétante qui se propage également rapidement en Europe.

La nouvelle variante aurait une variété de mutations de pointe clés et une insertion de pointe de 9 pb dessus.

La nouvelle variante, B.1.214.2, a été séquencée 332 fois et a été identifiée pour la première fois en Suisse, bien que plus de la moitié de toutes les séquences proviennent de Belgique, selon PANGO Lineages (Phylogenetic Assignment of Named Global Outbreak). https://cov-lineages.org/lineages/lineage_B.1.214.2.html

La variante B.1.214.2 a également été identifiée en France, en Grande-Bretagne, en Irlande, en Allemagne, au Portugal, aux États-Unis, au Sénégal, aux Pays-Bas et en Bulgarie.

Par conséquent, l’origine de la variante est encore inconnue, mais elle descend d’une autre variante identifiée pour la première fois en République démocratique du Congo en avril de l’année dernière.

Les autorités européennes et belges refusent de divulguer les détails des mutations trouvées sur le nouveau variant sur la base des directives apparentes de l’OMS et du CDC américain, mais selon les sources que les variants contiennent un certain nombre d’anticorps connus évitant des mutations sur eux qui ont déjà été trouvés sur diverses variantes de Préoccupation ou COV.

De manière alarmante, la variante rejoint une série de variantes de coronavirus SARS-CoV-2 détectées dans le monde entier, y compris la variante sud-africaine, la variante britannique, les variantes brésiliennes, la variante New York, la variante californienne, la variante New York, la variante tanzanienne , la variante allemande, la variante recombinée indienne Double Mutation entre autres.

Il a déjà été admis que ces variantes émergentes vont changer le cours de la pandémie COVID-19 et que la plupart des vaccins COVID-19 actuels seraient absous avant la fin de l’année.

Israël, bien qu’il prétende avoir eu un programme de vaccination contre la COVID-19 réussi, a une nouvelle variante appelée la variante P681H à propagation rapide

Selon le ministère israélien de la Santé, une nouvelle mutation de coronavirus a été découverte dans le pays et devient rapidement dominante.

Des scientifiques du Laboratoire central de virologie d’Israël ont publié un document de recherche sur la mutation sur un serveur de pré-impression qui n’a pas encore été évalué par des pairs. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.25.21253908v1.full.pdf

Un porte-parole du ministère de la Santé a déclaré à Thailand Medical News: «La variante israélienne est apparue dans des échantillons à partir de juillet, mais elle n’a été officiellement reconnue que dans le séquençage des eaux usées en octobre 2020, puis dans des échantillons cliniques pour la première fois en novembre 2020.

Cependant, en octobre 2020, il a été trouvé à une fréquence de 5% dans des échantillons d’eaux usées de la ville de Rahat, dans le sud d’Israël. En novembre, la souche a été découverte à une fréquence de 98% à Netanya et Haïfa.

À ce jour, quelque 181 personnes auraient été infectées par la mutation, selon le document de recherche, mais les responsables de la santé estiment qu’il pourrait y en avoir des centaines d’autres qui ont été infectées par le virus.

La variante britannique B.1.1.7 reste la souche dominante en Israël, constituant toujours au moins 90% de tous les cas.

La nouvelle souche P681H n’a pas été associée à des taux d’infection plus élevés ni ne semble causer une maladie plus grave. De plus, le vaccin Pfizer semble efficace contre lui.

Le variant P681H a été découvert par le laboratoire central de virologie du Sheba Medical Center, Tel Hashomer, lors d’un séquençage génétique de routine. Le ministère affirme que l’on ne sait pas encore si la nouvelle variante a «une signification clinique ou épidémiologique».

Les experts de la santé israéliens ont déclaré que moins il y a de transmission en Israël et plus le taux de vaccination est élevé, moins le pays doit être préoccupé par les nouvelles variantes locales. Cependant, Israël doit continuer à se méfier des variantes qui arrivent dans le pays de l’étranger.

Un rapport détaillé publié mardi par le Coronavirus Knowledge and Information Center a de nouveau mis en garde contre les dommages que ces variantes potentielles pourraient causer.

Le rapport indique: «Un problème majeur de nos jours est la gestion des risques en Israël en ce qui concerne l’arrivée de variantes problématiques du coronavirus en provenance de l’étranger.»

Le rapport a mis en évidence les variantes sud-africaine, brésilienne et new-yorkaise, qui se sont révélées plus infectieuses chez les personnes qui se sont rétablies d’un coronavirus et a recommandé à celles qui s’étaient rétablies de recevoir le vaccin dès que possible.

Le rapport a également mis en garde contre une entrée facile en Israël depuis l’Amérique centrale et du Sud, les États-Unis et l’Europe, ajoutant qu’Israël devrait également tester et isoler ceux qui entrent dans le pays si nécessaire.

Le rapport a souligné que toutes les personnes, y compris celles qui sont vaccinées, devraient être testées à leur entrée en Israël. Il a déclaré que les personnes non vaccinées doivent être testées avant le voyage et à l’arrivée et qu’elles doivent être mises en quarantaine.

Le rapport disait: «De la même manière que vous empêchez les gens de monter dans un avion avec une arme de poing, vous pouvez empêcher les gens de falsifier les résultats de laboratoire ou de voyager sans protection.»

Des chercheurs du Qatar découvrent une nouvelle mutation génique N C29200A alarmante qui échappe aux tests de PCR actuels!

Une nouvelle étude menée par le Pathology and Genomics Core de Sidra Medicine-Qatar a découvert une nouvelle mutation du gène N appelée C29200A qui peut échapper aux tests PCR actuels. L’étude publiée dans le Journal of Clinical Microbiology à comité de lecture souligne également le rôle continu du Qatar Sidra Medicine dans le soutien des efforts mondiaux pour lutter contre la pandémie de COVID-19. https://jcm.asm.org/content/59/4/e03278-20

Les résultats de la recherche appellent à l’action des centres de test du monde entier pour surveiller les mutations du virus et s’assurer que les méthodes de test sont à jour et basées sur plusieurs gènes cibles pour éviter d’éventuels résultats faussement négatifs.

L’auteur principal, le Dr Mohamed Rubayet Hasan, microbiologiste moléculaire clinique du département de pathologie de Sidra Medicine, a déclaré: «Depuis le début de la pandémie, des tests en laboratoire dans le monde entier pour détecter Covid-19 par PCR en temps réel par transcription inverse (RT-qPCR) ont joué un rôle central dans l’atténuation de la propagation du virus. Peu de temps après que les séquences du génome viral ont été disponibles, plusieurs tests RT-qPCR ont été développés et mis à disposition par l’Organisation mondiale de la santé pour un usage public. Cependant, la transmission interhumaine soutenue à grande échelle de la Covid-19 a conduit à de nombreux événements mutationnels, dont certains peuvent affecter la sensibilité et la spécificité des dosages ou tests PCR disponibles.»

L’équipe d’étude a remarqué que des échantillons de plusieurs patients non apparentés étaient positifs pour un seul gène viral cible, ce qui les a amenés à soupçonner que certains des virus circulant au Qatar pourraient avoir cette mutation commune.

Par une analyse détaillée de la séquence génétique de ces virus, l’équipe de l’étude a identifié une nouvelle mutation dans un gène cible couramment utilisé pour la détection de la Covid-19 et a constaté que la même mutation était présente dans les virus récupérés sur des individus non apparentés sur le plan épidémiologique.

L’équipe d’étude a également noté que cette mutation particulière n’avait été signalée par aucun autre pays.

Le Dr Hasan a déclaré à Thailand Medical News: «Les méthodes de test actuelles ont joué un rôle central dans l’atténuation de la propagation du virus grâce à la détection précoce, au dépistage des cas suspects et au dépistage des populations à risque. Par conséquent, les implications de résultats de test inexacts pourraient amener les autorités sanitaires à perdre la trace des personnes positives à la Covid-19. Les patients infectés peuvent propager le virus sans le savoir, et les résultats de test erronés pourraient affecter les soins médicaux des personnes infectées. Notre étude conclut qu’il est essentiel de s’assurer que les méthodes RT-qPCR utilisées pour les tests de la Covid-19 sont à jour et incluent ces variantes au cas où d’autres mutations rendraient le virus indétectable par les tests moléculaires existants.

Le chef de la division microbiologie de Sidra Medicine, le Dr Patrick Tang, a ajouté: «Les résultats de notre étude ont également souligné l’importance de tester plusieurs cibles génétiques SARS-CoV-2 et d’étudier rapidement tout résultat inhabituel grâce au séquençage génétique. C’est en particulier dans d’autres pays où il y a une propagation endémique de Covid-19. La prévalence de cette nouvelle mutation SARS-CoV-2 au Qatar est faible et il est peu probable que ces virus échappent à la détection localement car les tests de Covid-19 au Qatar sont presque tous basés sur la détection de plusieurs cibles virales.

L’équipe d’étude au Qatar comprenait le Dr Mohamed Rubayet Hasan, le Dr Sathyavathi Sundararaju, spécialiste de la recherche; Dr Chidambaram Manickam, chercheur associé; Faheem Mirza, technologue principal; Hamad al-Hail, technologue; Dr Stephan Lorenz, directeur, Genomics Core; et le Dr Patrick Tang.

Pour les dernières nouvelles SARS-CoV-2-Variant-News, continuez à vous connecter à Thailand Medical News.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Thailand Medical