31 cas de caillots sanguins dans le cerveau du vaccin COVID-19 AstraZeneca signalés par l’Allemagne

L’Allemagne a signalé 31 cas de caillots sanguins dans le cerveau dus au vaccin COVID-19 AstraZeneca. Les cas sont associés au CSVT ou à une thrombose de la veine sinusale selon le régulateur allemand et 19 cas sur 31 sont liés à une thrombocytopénie ou à une carence en plaquettes sanguines.

L’utilisation du vaccin AstraZeneca Covid-19 a déjà été suspendue dans de nombreux pays européens en raison de ses effets secondaires indésirables. Le régulateur allemand des vaccins a également signalé 31 cas de troubles sanguins après l’administration d’AstraZeneca en Allemagne.

L’Institut Paul Ehrlich (régulateur des vaccins en Allemagne) a déclaré avoir enregistré 31 cas d’un caillot sanguin rare dans le cerveau après que des personnes aient été vaccinées contre la COVID-19 avec un vaccin AstraZeneca. Neuf de ces cas ont entraîné des décès, a ajouté le PEI.

Les cas enregistrés en Allemagne sont associés au CSVT ou à la thrombose de la veine sinusale selon l’Île-du-Prince-Édouard. 19 cas sur 31 sont liés à une thrombocytopénie ou à une carence en plaquettes sanguines.

Deux des groupes hospitaliers d’État de Berlin (Vivantes et Charite) ont également suspendu l’administration de ce vaccin aux femmes de moins de 55 ans dans le cadre d’un développement distinct.

Tel que rapporté par GreatGameIndia plus tôt, même les autorités fédérales américaines enquêtent sur les receveurs du vaccin COVID-19 qui ont développé une thrombopénie sanguine rare, avec au moins plusieurs cas entraînant la mort.

Les responsables de la santé fédéraux américains ont accusé AstraZeneca d’inclure des «informations obsolètes» et de fournir des données trompeuses en vantant l’efficacité de son vaccin COVID-19 dans une étude américaine.

L’Union européenne avait appelé à un sommet sur les vaccins d’urgence après que plus de 8 pays européens aient décidé de cesser d’utiliser le vaccin COVID-19 AstraZeneca en raison d’incidents graves de caillots sanguins signalés dans de nombreux pays.

L’enquêteur en chef norvégien et médecin Pal Andre Holme, qui a examiné les trois agents de santé hospitalisés, a confirmé que c’était bien le vaccin COVID-19 AstraZeneca qui avait provoqué les rares caillots sanguins dus à une réaction immunitaire inattendue.

Pendant ce temps, AstraZeneca a renommé et changé le nom de son vaccin COVID-19 de CoviShield à Vaxzevria.

Cette décision est due au fait que la société a du mal à convaincre les gens que le vaccin est sûr au milieu de la controverse selon laquelle le vaccin COVID-19 AstraZeneca provoque des caillots sanguins.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

AstraZeneca change le nom de son vaccin COVID-19 de CoviShield en Vaxzevria en raison de la controverse sur les caillots sanguins

AstraZeneca a renommé et changé le nom de son vaccin COVID-19 de CoviShield à Vaxzevria. Cette décision est due au fait que la société a du mal à convaincre les gens que le vaccin est sûr au milieu de la controverse selon laquelle le vaccin COVID-19 AstraZeneca provoque des caillots sanguins.

AstraZeneca a beaucoup de mal à assurer au public que son vaccin est sûr. Le changement de nom n’implique aucune modification du médicament réel.

La firme a déclaré que son emballage et son étiquetage peuvent sembler différents, mais les travailleurs médicaux doivent être conscients du changement de marque.

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé le nouveau nom après que la société a demandé l’approbation du régulateur de l’UE pour le changement.

Le vaccin Covid-19 Covishield conservera sa marque actuelle.

Le vaccin Covid-19 Covishield est basé sur la même formule et fabriqué en collaboration avec le sérum de l’institut indien.

L’Union européenne avait appelé à un sommet sur les vaccins d’urgence après que plus de 8 pays européens aient décidé de cesser d’utiliser le vaccin COVID-19 AstraZeneca en raison d’incidents graves de caillots sanguins signalés dans de nombreux pays.

Cette suspension est temporaire. La société pharmaceutique et les responsables de la santé de l’UE ont soutenu que le vaccin est sûr et n’est pas associé à des effets indésirables ou des épisodes médicaux entraînant des décès.

Cependant, la liste des pays limitant le vaccin AstraZeneca s’allonge.

Le Canada a également imposé des restrictions à l’utilisation d’AstraZeneca lundi et a déclaré que ce vaccin ne serait pas administré aux personnes de moins de 55 ans.

Pendant ce temps, les responsables de la santé fédéraux américains ont accusé AstraZeneca d’inclure des «informations obsolètes» et de fournir des données trompeuses en vantant l’efficacité de son vaccin COVID-19 dans une étude américaine.

Cela a également gravement touché AstraZeneca.

La société a déclaré qu’elle travaillait pour vérifier et mettre à jour les résultats de l’essai. Le vaccin COVID-19 AstraZeneca n’a pas encore été approuvé pour une utilisation d’urgence aux États-Unis.

Les pays européens semblent sceptiques quant au vaccin COVID-19 AstraZeneca malgré les assurances des gouvernements et des organismes médicaux.

Récemment, l’Allemagne a signalé 31 cas de caillots sanguins dans le cerveau dus au vaccin COVID-19 AstraZeneca.

Les cas sont associés au CSVT ou à une thrombose de la veine sinusale selon le régulateur allemand et 19 cas sur 31 sont liés à une thrombocytopénie ou à une carence en plaquettes sanguines.

Seuls 32% d’Allemands et seulement 23% de Français pensent que le vaccin est sûr selon un sondage publié lundi par YouGov.

Comme rapporté par GreatGameIndia, l’enquêteur en chef norvégien et médecin Pal Andre Holme, qui a examiné les trois agents de santé hospitalisés, a confirmé que c’était bien le vaccin COVID-19 AstraZeneca qui avait provoqué les rares caillots sanguins dus à une réaction immunitaire inattendue.

Pensez-vous que le vaccin est sûr, maintenant que son nom a été changé en Vaxzevria? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

La peau d’un homme du comté de Goochland se décolle après une réaction indésirable extrême au vaccin COVID-19

Richard Terrell, un homme du comté de Goochland a subi une réaction sévère après avoir été vacciné. Les médecins pensent que sa peau s’est décollée comme un effet secondaire du vaccin. Il s’agit d’un homme de 74 ans qui a reçu la dose du vaccin Johnson & Johnson le 6 mars à Ashland et a souffert de graves éruptions cutanées sur tout le corps. Ces éruptions cutanées ont rendu sa peau rouge.

Il a été admis à l’hôpital pendant cinq jours. Après sa sortie de l’hôpital, l’homme a partagé son histoire de vaccination. Il a parlé à ABC 8News et a raconté son expérience.

Il dit qu’il se sent toujours faible et a besoin d’un peu de temps pour récupérer. Il a partagé que tout s’était bien passé, mais il a commencé à ressentir des symptômes quatre jours après avoir reçu la dose de vaccin.

«Tout s’est passé si vite. Ma peau s’est décollée,» dit Terrell en baissant les yeux. « Cela me retire encore les mains maintenant. »

«J’ai commencé à ressentir un peu d’inconfort dans mon aisselle, puis quelques jours plus tard, j’ai commencé à avoir une éruption cutanée qui démangeait, puis après cela, j’ai commencé à enfler et ma peau est devenue rouge», a expliqué Terrell.

Il a dit qu’il avait consulté un dermatologue et qu’il devait se rendre aux urgences. Il a été admis à l’hôpital le 19 mars.

Ces éruptions cutanées se sont propagées très rapidement sur tout son corps et ses mains et ses jambes étaient enflées et la peau est devenue rouge.

«C’était piquant, brûlant et démangeaisons», a déclaré Terrell en décrivant la douleur. «Chaque fois que je pliais mes bras ou mes jambes, comme l’intérieur de mon genou, c’était très douloureux là où la peau était enflée et frottait contre elle-même.»

Le Dr Nutan (l’un des médecins de Terrell) dit qu’elle aurait pu mettre la vie en danger si elle n’était pas traitée.

«La peau est le plus gros organe du corps, et lorsqu’elle est enflammée comme la sienne, vous pouvez perdre beaucoup de liquides et d’électrolytes», a déclaré le Dr Nutan.

Elle a déclaré que grâce à des tests minutieux et à un processus d’élimination, ainsi qu’à des consultations avec des collègues du monde entier, il a été déterminé que la réaction rare avait été déclenchée par le vaccin.

«Nous avons exclu toutes les infections virales, nous avons exclu le COVID-19 lui-même, nous nous sommes assurés que ses reins et son foie allaient bien, et finalement nous sommes arrivés à la conclusion que c’était le vaccin qu’il avait reçu qui en était la cause». dit le Dr Nutan.

La Dre Nutan et ses collègues pensent que cette réaction grave du vaccin peut être due au type de vaccin et à la constitution génétique.

Le Dr Nutan dit que les vaccins Pfizer et Moderna sont des ARNm et que Johnson & Johnson est un vecteur viral.

Comme GreatGameIndia l’a rapporté plus tôt, les médecins ont averti que de graves éruptions cutanées avec démangeaisons pourraient être un effet visuel de l’administration du vaccin COVID-19 Moderna. Les patients ont vu une grosse lésion cutanée au site d’injection et elle mesurait environ 10 centimètres de diamètre.

Pour les dernières mises à jour sur l’épidémie, consultez notre couverture contre les coronavirus.

Traduction : MIRASTNEWS

URGENT!! Réaction horrible au vaccin – À VOIR!

Source : BIT CHUTE

SOURCE MIROIR:

HighImpactFlix https://odysee.com/@HighImpactFlix:ca

https://odysee.com/@HighImpactFlix:ca/JohnsonAndJohnsonVaccineReaction:6

Source : GreatGameIndia