Augmentation de 6000% des décès dus à la vaccination au 1er trimestre 2021 par rapport au 1er trimestre 2020

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Comme on peut s’y attendre lorsque de nouveaux «vaccins» expérimentaux qui ne sont pas approuvés par la FDA reçoivent une autorisation d’utilisation d’urgence pour lutter contre une «pandémie» qui a maintenant plus d’un an, les décès signalés suite aux injections de ces vaccins ont maintenant explosé dans la population aux États-Unis de plus de 6000% ici à la fin du premier trimestre 2021, par rapport aux décès enregistrés suite aux vaccins approuvés par la FDA à la fin du premier trimestre 2020.

Ces nouveaux produits, qui, selon de nombreux médecins et scientifiques, ne répondent même pas à la définition légale d’un «vaccin», sont décrits par les fabricants eux-mêmes comme des «systèmes d’exploitation» appelés «logiciels de la vie» et, avant le COVID, ils n’ont jamais été approuvés pour être utilisé sur les populations humaines.

Il y a littéralement des milliers de médecins et de scientifiques dans le monde qui se sont prononcés contre ces injections expérimentales, certains les qualifiant même d’«armes biologiques de destruction massive».

Leurs voix sont censurées dans les médias corporatifs contrôlés par l’industrie pharmaceutique et par la Big Tech, de sorte que les personnes qui meurent et se blessent à cause de ces injections sont les pro-vaccins qui n’obtiennent leurs informations que de ces sources censurées financées par des milliardaires d’entreprise de Wall Street, comme Bill Gates.

Le CDC Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), une base de données financée par le gouvernement américain qui suit les blessures et les décès signalés comme étant causés par les vaccins, n’a signalé que 36 décès entre le premier trimestre de 2020 et le 31 mars, et près de 50% de ces décès étaient les nourrissons de moins de 3 ans.

Étant donné qu’aujourd’hui, le jour de la rédaction et de la publication de ce rapport, est le dernier jour de mars 2021, nous ne disposons pas encore de statistiques complètes du VAERS sur les blessures et les décès suite à la vaccination. Mais voici ce que nous savons sur la base de ce que le CDC a publié hier, 30 mars 2021.

Le dernier vidage de données dans VAERS a été publié la semaine dernière le 26 mars 2021 et a répertorié 2050 décès suite aux injections COVID expérimentales. Voir le rapport ici.

Cependant, certains de ces décès à la suite des injections de COVID sont survenus en décembre 2020, lorsque les injections de Pfizer et Moderna ont été émises par la FDA.

Nous avons donc publié le rapport pour cette année, 2021, dont nous savons que les données ne sont à jour que jusqu’au 19 mars 2021, et il a montré 1754 décès suite à TOUS les vaccins, pas seulement aux injections de COVID.

Notez que 80% de ces décès enregistrés concernent des personnes âgées de plus de 65 ans!

Comment n’est-ce PAS une tragédie nationale qui devrait faire la une des journaux partout?

Comme indiqué ci-dessus, 2050 décès ont été enregistrés suite aux injections de COVID au 19 mars, mais ceux-ci incluent certains décès en décembre 2020.

Hier, le CDC a rapporté que les décès suite aux injections de COVID sont désormais de 2509. (Source.)

Cela représente une augmentation de 459 décès par rapport à ce que le CDC a rapporté via VAERS jusqu’au 19 mars. Donc, 1754 plus ces 459 décès nous donnent le nombre total de décès jusqu’à présent jusqu’en mars 2021, soit 2213, bien qu’après le prochain transfert de données dans VAERS vendredi prochain, ce nombre augmentera encore plus lorsque nous ajouterons également les décès par vaccin non COVID. .

C’est une augmentation de plus de 6 000% par rapport à l’an dernier au cours de la même période.

L’augmentation des décès signalés est très certainement liée aux nouvelles injections expérimentales de COVID, et pourtant la position du CDC et de la FDA est qu’AUCUN de ces décès n’est lié aux injections de COVID.

Un examen des informations cliniques disponibles, y compris les certificats de décès, l’autopsie et les dossiers médicaux, n’a révélé aucune preuve que la vaccination avait contribué au décès des patients. (Soulignez le leur – Source.)

Comme nous l’avons signalé à plusieurs reprises maintenant, le CDC et la FDA sont des organisations criminelles dirigées par des initiés de Big Pharma contrôlées par les milliardaires de Wall Street et les banquiers. Leur intérêt principal est de protéger les Big Pharma et leurs produits, et non la santé du public.

Ceux du public qui continuent de leur faire confiance pour des conseils médicaux précis en souffriront énormément, beaucoup de leur propre vie, comme cela se produit actuellement au premier trimestre de 2021 avec une augmentation de plus de 6000% des décès par injection.

Jusqu’à présent, ces décès tragiques font partie des idiots qui ont bu le COVID Kool Aid et n’ont pas pris la peine de rechercher ces nouveaux produits médicaux eux-mêmes en premier, faisant aveuglément confiance aux «autorités sanitaires» comme Anthony Fauci et Bill Gates qui sont des MEURTRES DE MASSE.

Mais une fois que tous ces pro-vaccins désireux d’obtenir le «logiciel de vie» COVID auront été injectés avec ce nouveau système d’exploitation humain qui nécessitera des mises à jour constantes (rappels), les eugénistes se tourneront vers le «vaccin hésitant,» et ils ont tous leurs canards alignés dans une rangée maintenant.

Ils contrôlent les médias de masse d’entreprise, y compris Big Tech, et ils contrôlent également le système judiciaire américain. Au sommet, nous avons affaire à des psychopathes, pour la plupart des pédophiles impliqués dans l’occulte, et leurs objectifs sont de contrôler le système financier mondial, de réduire la population mondiale, et détruire la famille et prendre le contrôle de l’éducation des enfants à leurs propres fins perverses.

Le temps presse maintenant, où pas une seule personne sur cette planète ne sera dispensée de faire des choix très difficiles qui ne seront plus facultatifs.

Cela a été écrit à un groupe de personnes différent à une époque et à une époque différentes, mais ses principes sont éternels, et aussi vrais aujourd’hui que n’importe quel autre point de l’histoire, sinon plus aujourd’hui:

Voyez, je mets devant vous aujourd’hui la vie et la prospérité, la mort et la destruction. Car je vous commande aujourd’hui d’aimer l’Éternel, votre Dieu, de marcher dans ses voies, et de garder ses commandements, ses décrets et ses lois; alors vous vivrez et grandirez, et l’Éternel, votre Dieu, vous bénira dans le pays que vous entrez en possession. Mais si votre cœur se détourne et que vous n’êtes pas obéissant, et si vous êtes entraîné à vous prosterner devant d’autres dieux et à les adorer, je vous déclare aujourd’hui que vous serez certainement détruit. (Deutéronome 30: 15-18)

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News