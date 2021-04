L’ancien conseiller de Clinton prévient que les passeports vaccinaux pourraient conduire à «la fin de la liberté humaine»

Un ancien conseiller de l’ancien président Bill Clinton a tiré la sonnette d’alarme sur les passeports vaccinaux. Selon la journaliste et auteure du livre Naomi Wolf, les passeports vaccinaux obligatoires contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (COVID-19)] marqueraient la «fin de la liberté humaine en Occident». Les commentaires de l’ancien conseiller présidentiel sont intervenus au milieu d’une proposition des responsables de l’administration Biden de rendre ces documents obligatoires pour les Américains.

S’adressant à Fox News le 28 mars, Wolf a déclaré que le passeport vaccinal était «bien plus» que son objectif.

«Il a le pouvoir de s’éteindre… ou de tourner dans votre vie, de vous laisser vous engager dans la société ou d’être marginalisé», a-t-elle expliqué. Wolf a poursuivi en disant que le passeport vaccinal ne concerne que les données des gens et que les Américains seront obligés de faire partie du système – qu’ils le veuillent ou non – lorsque les passeports seront mis en œuvre.

L’ancien conseiller a cité le cas d’Israël, qui a mis en œuvre son programme de passeport de vaccination «passe vert» au milieu des vaccinations COVID-19 dans le pays. Elle a ensuite fait remarquer que le pays était devenu une «société à deux vitesses» où les militants sont confrontés à l’ostracisation et à une surveillance continue.

«C’est la fin de la société civile, et ils essaient de le déployer dans le monde entier», a averti Wolf.

En outre, elle a expliqué l’étendue des capacités du passeport vaccinal. Selon Wolf, l’idée de passeports vaccinaux sonne bien pour ceux qui ne connaissent pas sa véritable étendue. «Ce que les gens doivent comprendre, c’est que toute autre fonctionnalité peut être chargée sur la plate-forme sans aucun problème», a-t-elle poursuivi.

Wolf a donné la possibilité de fusionner les données du passeport de vaccins avec les systèmes de paiement numérique à titre d’exemple. Elle a déclaré que ces données peuvent être fusionnées avec des comptes PayPal et des devises numériques. Selon l’ancien conseiller présidentiel, Microsoft de Bill Gates «parle déjà de le fusionner avec les plans de paiement». (En relation: pas de vaccin, pas de travail: l’eugéniste Bill Gates exige des «certificats numériques» pour prouver le statut vaccinal contre le coronavirus.)

Les passeports de vaccins comparés au système chinois de crédit social

La Maison Blanche a rapidement répondu aux allégations concernant les passeports vaccinaux.

Lors d’un point de presse le 29 mars, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que l’administration Biden ne voyait pas la nécessité de rendre les passeports vaccinaux obligatoires. Au lieu d’un mandat, l’attaché de presse a déclaré aux journalistes que le gouvernement fédéral «fournirait des conseils» par l’intermédiaire des Centers for Disease Control and Prevention.

«Nous prévoyons… que la détermination ou le développement d’un passeport vaccinal… sera conduit par le secteur privé. Les nôtres seront davantage axés sur des lignes directrices qui peuvent être utilisées comme base», a fait remarquer Psaki.

Le coordinateur de la réponse au coronavirus de la Maison Blanche, Jeffrey Zients, a appuyé les commentaires de Psaki. Le tsar des coronavirus de l’administration Biden a déclaré que le gouvernement travaillait à la coordination avec d’autres agences à cette fin.

«Notre rôle est de contribuer à faire en sorte que toute solution [de passeport vaccinal]… soit simple, gratuite, open source, accessible aux personnes à la fois numériquement et sur papier, et conçue dès le départ pour protéger la vie privée des personnes», a-t-il fait remarquer.

Au moment de la rédaction de cet article, New York est le seul État américain à utiliser un passeport vaccinal. L’Excelsior Pass de l’État est censé être largement utilisé dans les grands sites sportifs tels que le Madison Square Garden et le Times Union Center. Il a d’abord été testé fin février lors d’un match de basket avec les Brooklyn Nets, qui s’est tenu au Barclays Center.

Malgré les assurances de la Maison Blanche, Wolf a finalement critiqué les propositions de passeport pour les vaccins aux niveaux national et fédéral. Elle a comparé ces plans au système de crédit social et à la surveillance de masse effectuée par le Parti communiste chinois (PCC).

«Comment [le PCC] maintient-il un milliard de personnes sous la coupe d’un régime totalitaire? [Il] peut trouver n’importe quel dissident en moins de cinq minutes, et cela peut arriver ici [aux États-Unis] littéralement en quelques mois», a-t-elle commenté. (Connexes: les collèges américains créent maintenant un système de «surveillance» des coronavirus qui reflète celui développé par la Chine communiste.)

Wolf n’est pas la seule à condamner les passeports vaccinaux. Le responsable de la Fondation de Beaumont a également exprimé son scepticisme sur le concept de ces documents. Le président-directeur général de la fondation, Brian Castrucci, a averti: «Si [le passeport vaccinal] devenait un mandat du gouvernement, il s’engagerait très rapidement dans une voie sombre.»

Le chef du groupe de santé publique basé au Maryland a poursuivi: «[Le passeport vaccinal] devient un titre. Cela devient un «besoin de vos papiers» si vous voulez. Cela pourrait être dangereux – et cela pourrait décourager les gens.»

Visitez PrivacyWatch.news pour lire plus d’articles sur les passeports vaccinaux COVID-19 qui menacent la vie privée des gens.

Les sources comprennent:

TheEpochTimes.com

RealClearPolitics.com

WhiteHouse.gov

The-Sun.com

Governor.NY.gov

Ramon Tomey

Traduction : MIRASTNEWS

LES PASSEPORTS VACCINAUX SONT-ILS LA FIN DE L’AMÉRIQUE?

Source : BIT CHUTE

L’ancienne conseillère de Clinton, le Dr Naomi Wolf, a un terrible avertissement pour les États-Unis, au sujet de la pression pour des passeports vaccinaux inconstitutionnels. Comment arrêter cette poussée historique vers la tyrannie en Amérique? Naomi et Del discutent,

#NaomiWolf #VaccinePassports #BigTech #DelBigtree #TheHighwire

PUBLIÉ: 1 avril 2021

Les experts admettent que le vaccin COVID ne fonctionne pas et a des effets secondaires potentiellement mortels

Source : BIT CHUTE

Le vaccin COVID est une fois de plus admis comme n’étant rien d’autre qu’une expérience sur la population mondiale.

Source : Natural News

L’ancien vice-président de Pfizer affirme que les vaccins expérimentaux Covid-19 pourraient être «utilisés pour un dépeuplement à grande échelle»

Source : BIT CHUTE

L’une des plus grandes préoccupations du Dr Yeadon est que les injections induisent une amorçage pathogène chez les receveurs, ce qui entraînera finalement «une réaction immunitaire exagérée, en particulier lorsque la personne testée est confrontée au vrai virus« sauvage »après la vaccination.»

Lire : https://www.naturalnews.com/2021-03-31-former-pfizer-vp-experimental-covid19-vaccines-depopulation.html#

Le nombre de décès dus à la vaccination a été multiplié par 8 en 2021 et Chris Whitty déclare: «Plus de confinements, traitez Covid comme la grippe»

Bienvenue dans The Daily Wrap Up, une émission concise dédiée à vous apporter les nouvelles indépendantes les plus pertinentes, telles que nous les voyons, des dernières 24 heures (01/04/21).

Comme toujours, prenez les informations discutées dans la vidéo ci-dessous et recherchez-les par vous-même, et tirez vos propres conclusions. Quiconque vous dit la vérité ou prétend avoir la réponse vous induit probablement en erreur, pour une raison ou une autre. Restez vigilant.

(https://www.rokfin.com/TLAVagabond)

(https://odysee.com/@TLAVagabond:5)

(https://www.bitchute.com/channel/24yVcta8zEjY/)

Liens de source vidéo:

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Last American Vagabond