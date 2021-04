Le mondialisme a créé l’opération terroriste Covid pour déclencher une Grande réinitialisation: Italygate reste le scandale qui peut déjouer les plans du NOM

Rédacteur ER: Vous trouverez ci-dessous un excellent article de synthèse qui rejoint les points par le journaliste italien bilingue Cesare Sacchetti, qui a d’abord attiré notre attention sur «Italygate» en relation avec la fraude massive lors des récentes élections présidentielles américaines. Il ne le mentionne pas ci-dessous, mais Sacchetti a également attiré l’attention dans ses publications sur Twitter et Telegram sur la façon dont les MSM italiens ont récemment accueilli des créatures comme Nancy Pelosi, Gates et Obama (voir ici et ici). Il fait un travail solide en liant les préoccupations mondialistes / NOM et les événements actuels dans le monde avec ce qui se passe en Italie. Italygate est un nid de frelons qui attend d’être exposé.

Le mondialisme a créé l’opération terroriste Covid pour déclencher la Grande réinitialisation: Italygate est toujours le scandale qui peut déjouer les plans du NOM

CESARE SACCHETTI

La conception de l’opération terroriste Covid ne date pas de 2020. Les élites mondialistes cherchaient déjà dans les décennies précédentes un événement catalyseur pour entraîner le monde vers la dictature mondiale.

(Natural News) David Rockefeller lui-même a révélé lors d’un dîner de l’ONU en 1994 que tout était prêt pour inaugurer le Nouvel Ordre Mondial.

Tout ce qui était nécessaire était une «crise droite et majeure» qui aurait forcé les nations à abandonner leur souveraineté au gouvernement mondial unique souhaité par la cabale mondialiste.

Fondamentalement, le principe du mondialisme a toujours été le même. La crise artificielle jouerait un rôle majeur en déstabilisant le scénario politique et en permettant au plan du gouvernement mondial d’avancer.

Il y avait plusieurs options disponibles pour déclencher une crise majeure, mais la cabale a choisi la solution «pandémique», et leurs intentions n’étaient pas cachées dans un document secret.

Tout a été publié en 2010, et c’est encore une fois la famille Rockefeller qui a annoncé ces plans mondialistes dans l’un de leurs documents officiels appelé «Operation Lockstep». En choisissant le terme «lockstep», les Rockefeller décrivaient parfaitement la société autoritaire mondiale qui se soulèvera après l ‘«urgence sanitaire» artificielle.

Il est certainement intéressant de souligner comment la famille Rockefeller a joué un rôle majeur dans la conception de cet événement catalyseur. Selon plusieurs chercheurs et auteurs, après les Rothschild (qui sont la famille bancaire la plus influente au monde), les Rockefeller sont la famille la plus puissante de la hiérarchie mondialiste.

Les Rothschild ont exercé leur influence principalement sur l’Europe, tandis que les Rockefeller ont eu le contrôle des États-Unis.

Cependant, dans le document mentionné précédemment, tout ce qui se passe actuellement avec COVID est parfaitement décrit: Un virus animal inconnu mute soudainement et infecte les hommes. Pour faire face à cette nouvelle «menace», les gouvernements mondiaux décident d’établir un régime autoritaire sur la société.

Les mouvements sont limités et les mandats de masque sont appliqués exactement de la même manière qui s’est produite après la crise de Covid.

Plus tard, l’économie mondiale s’effondre complètement parce que toute activité économique est arrêtée en raison des verrouillages continus imposés par les gouvernements.

Une fois que le monde plonge dans le chaos, la souveraineté des États-nations disparaît progressivement et est remplacée par de grandes structures supranationales.

Ensuite, le monde est divisé en plusieurs blocs et chacun de ces blocs est gouverné par ces entités supranationales, qui sont aux mains des puissances industrielles et bancaires.

Ces entités constitueront alors le fondement principal du futur gouvernement mondial.

Par conséquent, la stratégie de la franc-maçonnerie et du mondialisme est toujours la même. Ordo ab chaos. Le chaos planifié servirait dans cette affaire à créer un aboutissement ou une «solution», déjà mis en place par les mêmes architectes de la déstabilisation.

À ce stade, il est important d’examiner attentivement le calendrier. Une fois que les Rockefeller ont révélé en 2010 que la «pandémie» entraînera l’humanité vers le NOM, cinq ans plus tard, en 2015, les laboratoires Moderna sont déjà en train de développer les vaccins à ARNm qui seront distribués en 2021, pendant la crise Covid.

Selon plusieurs scientifiques et médecins, ces vaccins peuvent modifier l’ADN humain. Pour mieux comprendre les dommages que ces médicaments peuvent faire à la population mondiale, il est certainement utile de citer la scientifique française, Alexandra Henrion-Claude, qui a décrit la décision de donner ces vaccins à des personnes en bonne santé comme une «folie totale».

Une fois que le vaccin à ARNm est à l’intérieur du corps humain, les interactions moléculaires potentielles sont pratiquement inconnues et le système immunitaire pourrait être complètement perturbé par la technologie de ce vaccin.

De plus, selon le Dr Michael Yeadon, ancien directeur scientifique de Pfizer, les vaccins ARNm peuvent également stériliser les personnes qui les reçoivent.

En d’autres termes, les vaccins seraient le moyen idéal pour atteindre un autre objectif fondamental du mondialisme, qui est la réduction de la population mondiale.

Tout cela sans considérer les personnes qui meurent déjà des effets indésirables des médicaments.

Le médecin américain Sherri Tenpenny a récemment révélé comment des millions de personnes pourraient mourir à cause des effets secondaires de ces vaccins.

Le paradoxe de cette histoire est que le prétendu «remède» recommandé par le système serait la véritable «maladie».

Le virus est le vaccin lui-même.

Par conséquent, la préparation de cette crise était déjà en cours au cours des années précédentes et la «pandémie» aurait été déclenchée de toute façon à l’heure actuelle.

L’événement inattendu non prévu par le mondialisme: l’élection de Donald Trump

L’événement imprévu qui a bouleversé les plans mondialistes a été l’élection de Donald Trump en 2016.

L’opération terroriste Covid aurait été déclenchée de toute façon, mais les élites voulaient une administration Clinton qui aurait conduit le monde vers le NOM sans obstacles.

Si cela se produisait, la Russie aurait été complètement isolée et la Grande réinitialisation annoncée par le Forum de Davos aurait déjà été une réalité maintenant.

La possibilité de l’élection de Trump n’a pas du tout été envisagée car le système ne pouvait pas se permettre de perdre le contrôle des États-Unis, qui est une pièce d’échecs trop importante dans ce jeu.

L’un des francs-maçons les plus influents de l’histoire, Manly P. Hall, a clairement expliqué pourquoi l’Amérique est si importante.

Dans son livre de 1944, intitulé «Le destin secret de l’Amérique», Manly P. Hall révèle comment la mission de l’Amérique était de conduire le monde vers le NOM.

La superpuissance économique et militaire de cette nation avait été utilisée pendant des décennies pour frapper et renverser tous les gouvernements du monde qui défiaient l’État profond et tentaient de défendre leur propre indépendance et souveraineté nationales.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

MISE À JOUR DE LA SITUATION: POUSSÉE VACCINALE – UN SCHÉMA DE BLANCHIMENT D’ARGENT MASSIF POUR ENRICHIR LA PHARMA CRIMINELLE

