Le Royaume-Uni refuse de suspendre les injections COVID d’AstraZeneca alors que d’autres nations l’ont fait – 95 nouveaux décès enregistrés cette semaine au Royaume-Uni à la suite de injections COVID AZ

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Le système de notification des effets indésirables du vaccin COVID du gouvernement britannique par l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé a publié son dernier rapport aujourd’hui, 1er avril 2021.

Le rapport couvre les données collectées du 9 décembre 2020 au 21 mars 2021 pour les deux vaccins COVID expérimentaux actuellement utilisés au Royaume-Uni auprès de Pfizer et AstraZeneca.

Ils rapportent un total de 713 décès et 495 345 blessures enregistrés suite aux vaccins expérimentaux.

Cela représente une augmentation de 119 décès et 90 820 blessés enregistrés depuis la semaine dernière. 95 des 119 décès enregistrés la semaine dernière ont suivi des injections COVID d’AstraZeneca.

Plus de 20 pays avaient suspendu les injections des injections COVID expérimentales d’AstraZeneca en raison de préoccupations concernant les caillots sanguins mortels, mais l’Agence européenne des médicaments (EMA) a conclu qu’il n’y avait aucun lien entre les injections COVID expérimentales d’AstraZeneca et les caillots sanguins mortels, et a exhorté les pays de reprendre les vaccinations parce que «les avantages l’emportent sur les risques».

Certains pays ont repris les piqûres, comme l’Allemagne, mais les ont à nouveau arrêtés en raison d’un plus grand nombre de décès dus à des caillots sanguins. Voir:

Le Royaume-Uni, en revanche, n’a jamais suspendu les tirs, souscrivant à l’affirmation de l’EMA selon laquelle les tirs n’étaient pas liés aux caillots sanguins mortels dans un communiqué publié le 18 mars.

Suite à cette déclaration, le système britannique de notification des effets indésirables des vaccins «carte jaune» a ajouté 95 nouveaux décès et 82 667 nouvelles blessures la semaine dernière à la suite d’injections COVID-19 d’AstraZeneca.

Sur ces 713 décès enregistrés à la suite d’injections COVID-19, 421 suivent des injections d’AstraZeneca et 283 suivent des injections de Pfizer, tandis que 9 décès ne sont pas précisés.

Sur les 495 345 blessures signalées à la suite d’injections de COVID-19, 377 487 sont consécutives à des injections d’AstraZeneca, 116 627 suivent des injections de Pfizer et 1231 ne sont pas précisées.

Le rapport de l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé publié aujourd’hui indique qu’environ 13 millions de doses des injections de Pfizer ont été administrées au 21 mars 2021 et qu’environ 15,8 millions de doses des injections d’AstraZeneca ont été administrées.

Au 21 mars 2021, pour le Royaume-Uni, 40 883 cartons jaunes ont été signalés pour le Pfizer / BioNTech, 99 817 pour le vaccin Oxford University / AstraZeneca et 379 ont été signalés lorsque la marque du vaccin n’était pas spécifiée. (Source.)

Plus tôt dans la journée (1er avril 2021), un groupe qui s’identifie comme «Doctors for Covid Ethics», qui comprendrait plus de 100 médecins et scientifiques de 25 pays, dont le professeur Sucharit Bhakdi, professeur émérite de microbiologie médicale et d’immunologie et ancien président , Institut de microbiologie médicale et d’hygiène, a publié un communiqué de presse et une lettre à l’Agence européenne des médicaments, les critiquant pour ne pas avoir pris de mesures concernant les événements indésirables signalés après les injections COVID, en particulier les injections d’AstraZeneca.

Extraits:

Malheureusement, votre réponse du 23 mars n’est ni convaincante ni acceptable. Nous sommes consternés que vous choisissiez de répondre à notre demande d’informations cruciales de manière dédaigneuse et non scientifique. Une telle approche cavalière de la sécurité des vaccins crée l’impression fâcheuse que l’EMA sert les intérêts des sociétés pharmaceutiques mêmes dont il est de votre devoir d’évaluer les produits. Les preuves montrent clairement qu’il existe des risques d’événements indésirables graves et qu’un certain nombre de personnes, non exposées au risque de SRAS-CoV-2, sont décédées après la vaccination. 1. Vous admettez que les «vaccins», qui sont plus précisément décrits comme des agents expérimentaux à base de gènes, pénètrent dans la circulation sanguine, mais vous ne pouvez évidemment pas fournir de données quantitatives. En l’absence de ce dernier, toute évaluation scientifique que vous prétendez avoir entreprise manque de fondement. 2. Votre déclaration selon laquelle les études non cliniques n’indiquent aucune absorption détectable des vaccins dans les cellules endothéliales manque de crédibilité. Nous exigeons de voir les preuves scientifiques. S’il n’est pas disponible, il faut supposer que les cellules endothéliales sont ciblées. 3. L’auto-attaque n’aurait pas pu être exclue chez les animaux à moins qu’ils n’aient été préalablement immunologiquement amorcés. Nous exigeons des preuves que de telles expériences ont été réalisées. Des expériences similaires ont été entreprises auparavant avec des vaccins candidats antérieurs, infructueux, et une augmentation fatale et dépendante des anticorps de la maladie a été observée. 4. Nous avons demandé des preuves scientifiques, et non une description vague de ce qui aurait été observé lors d’expériences animales non valides. Votre mention superficielle des résultats de laboratoire chez les humains est cynique. Compte tenu du lien plausible entre la production de protéines de pointe et l’émergence d’événements indésirables graves (EIG) thromboemboliques, nous exigeons de voir les résultats des déterminations des D-dimères. Comme vous le savez, le D-dimère est un très bon test pour diagnostiquer la thrombose. Après la livraison de notre lettre le 1er mars, des événements ont suivi qui ont démenti votre réponse à nos trois dernières questions dans une mesure que l’on ne peut que qualifier d’embarrassante. Comme nous le craignions, des coagulopathies sévères et mortelles sont survenues chez de jeunes individus après «vaccination», conduisant 15 pays à suspendre leur programme AZ- «vaccination».

Lisez le communiqué de presse complet ici.

Le dernier rapport d’analyse du vaccin UK COVID-19 ARNm Pfizer-BioNTech:

3204 Troubles sanguins dont 1 décès

1462 Troubles cardiaques dont 39 décès

10 Troubles congénitaux

1108 Troubles de l’oreille

23 Troubles endocriniens

1758 Troubles oculaires

12 682 Troubles gastro-intestinaux dont 14 décès

34 688 Troubles généraux dont 126 décès

26 Troubles hépatiques

652 Troubles du système immunitaire dont 1 décès

2653 infections dont 51 décès

669 blessures dont 2 décès

1339 Enquêtes dont 1 décès

741 Troubles métaboliques dont 1 décès

15 714 Troubles musculaires et tissulaires, y compris

43 Néoplasmes

22 156 Troubles du système nerveux dont 19 décès

45 Conditions de grossesse dont 2 décès

1796 Troubles psychiatriques

294 Troubles rénaux et urinaires dont 2 décès

605 Troubles de la reproduction et du sein

4932 Troubles respiratoires dont 19 décès

8425 Troubles cutanés dont 1 décès

34 Circonstances sociales

83 Procédures chirurgicales et médicales

1462 Troubles vasculaires dont 4 décès

Total des réactions pour le vaccin COVID-19 ARNm Pfizer-BioNTech: 283 décès et 116627 blessures

Le dernier rapport d’analyse du vaccin britannique COVID-19 Oxford University / AstraZeneca:

2411 Troubles sanguins dont 2 décès

3768 Troubles cardiaques dont 51 décès

29 Troubles congénitaux

2574 Troubles de l’oreille

60 Troubles endocriniens

4566 Troubles oculaires

39 998 Troubles gastro-intestinaux dont 6 décès

131 533 Troubles généraux dont 196 décès

87 Troubles hépatiques

1109 Troubles du système immunitaire dont 1 décès

7375 infections dont 47 décès

2201 blessures dont 1 décès

4542 Enquêtes

4679 Troubles métaboliques dont 2 décès

47 015 Troubles musculaires et tissulaires dont 1 décès

63 néoplasmes dont 1 décès

81 702 Troubles du système nerveux dont 49 décès

46 Conditions de grossesse

6756 Troubles psychiatriques

1044 Troubles rénaux et urinaires dont 1 décès

839 Troubles de la reproduction et du sein

10 643 Troubles respiratoires dont 40 décès

20 379 Troubles cutanés

88 Circonstances sociales

279 actes chirurgicaux et médicaux dont 1 décès

3662 Troubles vasculaires dont 22 décès

Total des réactions pour le vaccin COVID-19 Université d’Oxford / vaccin AstraZeneca: 421 décès et 377 487 blessures.

Pour l’analyse non spécifiée de la marque de vaccin COVID-19, ils rapportent:

5 Troubles sanguins

7 troubles cardiaques dont 2 décès

11 Troubles de l’oreille

18 Troubles oculaires

132 Troubles gastro-intestinaux

418 Troubles généraux dont 4 décès

2 Troubles hépatiques

2 Troubles du système immunitaire

22 infections dont 1 décès

11 blessures

18 Enquêtes

32 Troubles métaboliques

128 Troubles musculaires et tissulaires

265 Troubles du système nerveux

31 Troubles psychiatriques

8 Troubles rénaux et urinaires

4 Troubles de la reproduction et du sein

32 Troubles respiratoires dont 2 décès

73 Troubles cutanés

1 Circonstance sociale

11 Troubles vasculaires

Total des réactions pour les vaccins non spécifiés de marque de vaccin COVID-19: 9 décès et 1231 blessés.

L’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé conclut:

L’expérience globale en matière de sécurité avec les deux vaccins est aussi loin que celle attendue des essais cliniques. Sur la base de l’expérience actuelle, les avantages attendus des deux vaccins COVID-19 dans la prévention de la COVID-19 et de ses complications graves l’emportent de loin sur les effets secondaires connus.

En attendant, les personnes entièrement vaccinées continuent de tomber malades avec la COVID, ce qui incite à se demander quels sont réellement ces «avantages» de la vaccination COVID? Voir:

Les personnes entièrement vaccinées testées positives pour la COVID – Alors comment le «bénéfice» des vaccins expérimentaux «l’emporte-t-il sur le risque»?

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News