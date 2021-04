LES VACCINS SALES d’aujourd’hui et le pic coïncidant des troubles sanguins, des allergies et de l’autisme

Les vaccins sont loin du «miracle de la science moderne» qu’ils prétendent être, et maintenant le CDC constate que la moitié de tous les médecins REFUSENT de prendre eux-mêmes des vaccins de routine en raison de problèmes d’efficacité et de sécurité. Ainsi, alors que le régime médical américain corrompu prêche sur la nécessité de la conformité et de l’immunité collective, ils «se retirent» eux-mêmes de toutes ces vaccinations sales, salissants et dangereuses qu’ils imposent à tout le monde.

La théorie derrière les vaccins est réelle, mais les ingrédients utilisés pour forcer les réactions hyper-immunitaires sont si insensés que les terreurs biologiques qui sont les vaccins d’aujourd’hui sont la nouvelle peste noire, et c’est pourquoi les vaccins sont maintenant utilisés pour le contrôle de la population, le racket médical (qui remonte à un siècle avec l’AMA) et le crime organisé au niveau le plus élevé et le plus insidieux du gouvernement. Les agences de régulation sont au lit avec les goons pharma du gouvernement à la FDA et CDC. C’est exactement la raison pour laquelle nous avons vu une augmentation grotesque des maladies et des troubles chez les moutons vaccinés en Amérique. Ce n’est pas une théorie du complot selon laquelle les vaccins sont sales, en particulier le vaccin contre la grippe et la série de vaccins Covid-19.

Aujourd’hui, nous voyons plus d’enfants atteints d’autisme, d’allergies graves et de troubles sanguins que nous n’en avons jamais été témoins dans l’histoire de l’Amérique. La cause est évidente, mais si vous l’indiquez, vous subissez des conséquences sur votre réputation, votre travail et votre gagne-pain, et ce n’est que le début. Voyons en détail pourquoi nous constatons une montée en flèche des taux d’autisme et d’allergie aux vaccins. Tout est une question d’argent.

Les revenus du marché mondial des vaccins pour 2020 s’élevaient à 60 milliards de dollars, mais la moitié de tous les médecins refusent discrètement les vaccins pour eux-mêmes et leurs enfants

La dissimulation est assourdissante. Les médecins du monde entier sont bien conscients de la corruption de l’industrie lucrative des vaccins, mais ils l’adorent. Pourquoi? Manque d’éthique et chèques de paie énormes. Pouvez-vous dire «test de diagnostic coûteux» sans tousser dans votre masque Covid? Big Pharma, en fait, a son plus grand lobby des vaccins ici aux États-Unis, où aucune institution n’est autorisée à critiquer ou publier quoi que ce soit de négatif à leur sujet. Ils ont même leur propre tribunal secret pour que vous ne puissiez pas les poursuivre, mais vous contentez de vous installer dans un désespoir tranquille.

Jetez simplement un regard en arrière dans le temps. Avant les vaccins, il n’y avait pas d’allergies graves aux œufs, aux produits laitiers ou aux arachides, car personne ne les faisait injecter dans leur tissu musculaire avec des fragments de virus. Maintenant, le corps humain est un gros coussin d’épingles infecté qui a été formé pour reconnaître certains aliments comme une menace pour la vie elle-même, et la réaction peut être mortelle, comme nous l’avons trop souvent vu. Pensez-y. Sinon, pourquoi le système immunitaire d’un enfant s’arrêterait-il complètement simplement parce que quelqu’un ouvre un sac d’arachides dans la pièce?

De plus, les vaccins sont conçus pour les hommes adultes, donc un seul vaccin administré à un nourrisson équivaut à administrer à un adulte deux douzaines de doses par jour. La réaction immunitaire invoquée et artificielle est tellement exagérée chez les bébés que leur cerveau et leur système nerveux central sont endommagés à vie. Prenons par exemple le vaccin Covid, qui provoque de rares troubles sanguins, y compris la thrombocytopénie (coagulation sanguine).

Dans de nombreux cas, juste après l’inoculation de Covid, le système immunitaire de l’enfant attaque les plaquettes sanguines responsables de la coagulation, de sorte que les enfants saignent de manière incontrôlable à cause des injections d’ARNm, et le CDC a déjà enregistré 3 douzaines de cas. Imaginez combien de cas ne sont pas signalés, ou enterrés, ou complètement interdits et censurés par les médias de masse, ou payé le silence par le tribunal secret des vaccins et leurs propres juges de piratage engagés pour un règlement privé.

Bien sûr, Moderna, Pfizer et BioNTech n’ont rien rapporté de tout cela au cours de leurs essais cliniques, car cela interromprait ces sales bénéfices de vaccins. D’autres vaccins déclenchent également des troubles sanguins, pas seulement les injections de Covid. Les humains peuvent avoir un accident vasculaire cérébral mortel à cause de caillots sanguins provenant de vaccins, mais encore une fois, personne n’est autorisé à en parler, à le publier ou à poursuivre les fabricants de vaccins à cause de cela. Aucune chirurgie au monde ne peut vous sauver d’un accident vasculaire cérébral par blot-caillot une fois qu’il se produit.

Les vaccins sales contiennent: des cellules humaines, des cellules de singe vert africain, du mercure, des sels d’aluminium, du liquide d’embaumement et des virus mortels de porc de Chine

Alors que la vérité se révèle sur les vaccins américains sales, au moins 50% de tous les Américains les remettent en question maintenant, y compris les médecins et les infirmières (qui ne peuvent rien dire à ce sujet mais refusent toujours de les obtenir). La plus grande menace pour l’industrie des vaccins est l’hésitation à l’égard des vaccins due à la méfiance, et à juste titre. La plus grande menace pour la santé humaine ne sont pas les maladies infectieuses, mais plutôt les vaccinations données qui sont sales et ne créent pas l’immunité «sûre et efficace» que l’industrie de 60 milliards de dollars par an revendique si fidèlement.

Jetez simplement un coup d’œil aux ingrédients énumérés sur chaque notice de vaccin, et votre bon sens seul vous dit d’aller dans l’autre sens. Les bébés humains avortés sont vendus sur le marché noir à des entreprises de biotechnologie qui les utilisent pour développer des vaccins. Ce n’est pas seulement la même vieille histoire fatiguée sur l’avortement des années 1970. Cela se passe en ce moment. Les tissus d’un autre humain, une fois injectés dans le corps, sont toxiques. Point final. Cela représente la nature insidieuse de l’industrie des vaccins elle-même, mais ce n’est que la pointe de l’iceberg.

Le liquide d’embaumement pour les morts, mieux connu sous le nom de formaldéhyde, s’oxyde à l’intérieur du corps humain et devient de l’acide formique. Le formaldéhyde est utilisé dans plus de la moitié de tous les vaccins américains, embaumant les bébés juste assez pour provoquer une acidose, des lésions hépatiques, rénales et nerveuses. Parlez du besoin de visites de routine chez le pédiatre. N’oubliez pas que tous les médecins américains sont formés pour dire: «Il n’y a pas assez de formaldéhyde dans les vaccins dont il faut s’inquiéter», mais la moitié de ces médecins n’obtiendraient jamais de vaccin, encore moins les donneraient à leurs propres enfants. Pourquoi? Le formaldéhyde se classe au sommet des composés les plus dangereux pour «les écosystèmes et la santé humaine», déclare le Environmental Defense Fund.

Embaumer les humains par la vaccination provoque anémie, cécité, courbatures, bronchite, vision trouble et spasmes bronchiques, sans parler des palpitations cardiaques, des arythmies, des convulsions et la destruction des globules rouges. C’est pourquoi la moitié des médecins aux États-Unis ne se font JAMAIS vacciner.

Méfiez-vous du mercure dans les vaccins contre la grippe répertoriés comme thimérosal. Aucune quantité de cette toxine mortelle de métaux lourds n’est sans danger pour les humains à ingérer, jamais. Gardez les yeux ouverts sur l’aluminium dans les vaccins, car l’aluminium aide le mercure à traverser la barrière hémato-encéphalique, ce qui entraîne des troubles du spectre autistique (TSA) de toutes sortes. Nous n’avons pas assez de temps pour entrer dans les préoccupations concernant les cellules rénales de singe vert africain infectées et le circovirus chinois mortel (souches I et II) que l’on ne trouve que chez les porcs en Chine et en Russie, qui apparaissent maintenant dans les vaccins infantiles américains, comme le vaccination contre le rotavirus. Il n’y a aucune raison justifiable de mettre cette maladie du porc dans un vaccin, en plus de rendre les enfants malades pour le profit.

Apprenez tous les secrets des vaccins afin de pouvoir vous protéger et protéger vos proches. Réglez votre connexion Internet sur Vaccines.news pour obtenir des mises à jour sur les médecins qui ne jurent que par l’innocuité et l’efficacité des vaccins mais ne se font JAMAIS vacciner eux-mêmes. Maintenant tu sais pourquoi.

