Notre ADN contient un message

PLUS D’infirmières et de médecins REFUSENT le vaccin! – Les Médias les Diffament! – C’est insensé!

Josh Sigurdson rapporte les nouvelles récentes d’innombrables infirmières italiennes refusant de se faire vacciner contre la Covid. Le New York Times, qui obtient 95% de leur argent auprès de sociétés pharmaceutiques, dont Pfizer, a décidé de salir ces infirmières avec des corrélations absurdes.

Selon le NYT, les infirmières qui n’ont pas reçu le vaccin tuent des gens parce qu’une personne est décédée après être arrivée à l’hôpital malade et l’une des infirmières qui les soignait n’avait pas été vaccinée. Cette affirmation est bien sûr absurde et non scientifique, surtout si l’on considère que les personnes qui ont été vaccinées tombent presque toujours malades et peuvent facilement propager des maladies. Mais en plus de cela, le NYT était le journal défilant autour de l’idée que les infirmières étaient les plus grands héros de tous les temps au cours de la dernière année, même si aucune d’entre elles n’a été vaccinée. Selon la logique du NYT, les infirmières tuaient tout le monde cette année. Cela, ou ils ne tuaient personne, le vaccin a été mandaté il y a quelques semaines pour les infirmières et soudain, les rares qui ne sont pas vaccinés tuent de nouveaux patients.

Le fait que les gens puissent lire l’article du NYT et le prendre au sérieux montre vraiment à quel point les gens sont ridiculement stupides en raison de la peur et de la conformité.

Le NYT devrait également divulguer ses sponsors avant de dénigrer les infirmières qui n’obtiendront pas leur coup de mort.

Des millions de médecins dans le monde commencent à s’opposer au vaccin. C’est la ligne rouge de beaucoup de gens et espérons que nous surmonterons cette tyrannie ou nous sommes dans un monde en difficulté. Surtout avec les passeports vaccinaux.

Réaction au vaccin Johnson & Johnson

Tromperie mortelle, exposant les dangers des vaccins, un film de Gary Null

Il y a une épidémie, comme nous n’avons jamais vu dans l’histoire de ce pays. Un enfant sur 6 en Amérique apprend avec un handicap, un sur 9 souffre d’asthme, un sur 48 devient autiste et des millions d’autres souffrent de dysfonctionnement cérébral et immunitaire, ce qui ne peut pas être expliqué. Les enfants sont désormais exposés à plus de vaccinations que les générations précédentes. Le nombre de vaccins devrait augmenter considérablement avec plus de 250 nouveaux vaccins en préparation. Bien qu’un nombre incalculable d’enfants et d’adultes aient été blessés par les vaccins, la plupart des Américains restent sceptiques quant au fait que les vaccins peuvent causer des blessures, des incapacités et la mort.

Que se passera-t-il lorsque des enfants blessés par la vaccination, présentant un dysfonctionnement du cerveau et du système immunitaire, atteindront l’âge adulte et seront incapables de fonctionner en société? Prendre soin d’une personne handicapée au cours de sa vie représente un coût énorme et le système de santé américain est incapable de gérer le plus grand cataclysme qui attend que les vaccins deviennent obligatoires.

La médecine conventionnelle prétend que les vaccins préviennent les maladies infectieuses et se sont avérés efficaces et sûrs. Nous pensons que ces maladies peuvent être éradiquées si la population est entièrement vaccinée pour obtenir une «immunité collective». Cependant, la science soutient-elle ces affirmations?

Traduction : MIRASTNEWS

