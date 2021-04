Un lanceur d’alerte de la FDA affirme que la FDA n’inspecte pas correctement les usines où les vaccins sont fabriqués, principalement Merck qui commencera à produire des vaccins COVID expérimentaux

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Après avoir récemment annoncé que Merck & Co. prendrait le relais de la production de certains des «vaccins» COVID expérimentaux pour Johnson and Johnson, un lanceur d’alerte de la FDA s’est maintenant manifesté pour révéler que la FDA n’examinait pas correctement les installations de production où ces vaccins COVID expérimentaux sont en cours de production.

La publication commerciale pharmaceutique FiercePharma a rapporté aujourd’hui:

Un inspecteur de la FDA devenu dénonciateur affirme que l’agence a commis des violations de la pédale douce dans diverses usines de fabrication de produits pharmaceutiques, y compris une installation de vaccins Merck & Co. à Durham, en Caroline du Nord, où le personnel aurait détruit des preuves de pratiques insalubres. Ces allégations ont maintenant été transmises à la Maison Blanche. Après avoir enquêté sur les allégations soulevées par un dénonciateur, le Bureau du conseiller spécial a écrit mercredi au président Joe Biden pour détailler les allégations. Alors que l’inspecteur de la FDA a soulevé des drapeaux au sujet de la gestion des violations par l’agence dans plusieurs usines, le conseiller spécial Henry Kerner a déclaré à la Maison Blanche qu’il était «très préoccupé» par l’inspection de Merck et le suivi de l’agence. L’usine de Merck devrait aider à produire le vaccin COVID-19 de Johnson & Johnson, bien que ce travail n’ait pas encore commencé. Le dénonciateur a allégué que les employés de l’usine de Merck se déplaçaient entre les salles blanches et les zones non contrôlées sans se déshabiller correctement, et qu’une poubelle à risque biologique contenait des uniformes d’employés souillés de sang, d’urine et d’excréments. Les employés salissaient leurs uniformes plutôt que de prendre des pauses dans les toilettes, a affirmé le dénonciateur, citant un informateur confidentiel, car les employés auraient autrement dû retirer les blouses stériles et quitter les zones de fabrication. (Source.)

C’est juste un autre incident de routine qui met en évidence la relation incestueuse entre Big Pharma et les agences gouvernementales de réglementation de la santé comme la FDA et le CDC, qui travaillent principalement pour l’industrie pharmaceutique pour maximiser leurs profits, et ne sont pas du tout préoccupées par la santé publique.

La plupart des personnes nommées dans ces agences gouvernementales sortent de l’industrie pharmaceutique, puis y retournent une fois qu’elles ont fini de travailler pour des agences comme la FDA et le CDC.

Merck est maintenant sur le point de rejoindre les rangs des sociétés pharmaceutiques produisant des injections expérimentales de COVID qui ont une longue histoire d’activités criminelles. Nous avons déjà rapporté à quel point Pfizer est connu pour avoir auparavant le plus grand règlement criminel avec le ministère de la Justice, et Johnson et Johnson a également une très longue fiche de rap criminelle allant de leur poudre pour bébé causant le cancer à des remplacements de hanche défectueux et de multiples rappels de produits que ont fait du mal à des millions de personnes.

Produire un vaccin COVID était leur premier effort pour fabriquer un vaccin. Voir:

Et jusqu’à présent, les choses ne fonctionnent pas bien pour Johnson et Johnson et leur première tentative de production de vaccins.

Il a été annoncé hier qu’ils devaient abandonner 15 millions de doses de leurs nouveaux vaccins COVID expérimentaux en raison d’erreurs dans leur usine de Baltimore gérée par Emergent BioSolutions, qui a ses propres problèmes de contrôle de qualité que nous avons précédemment signalés, car ils ont accidentellement mélangé des ingrédients avec d’autres ingrédients pour les piqûres COVID AstraZeneca.

Alors maintenant confrontés à des problèmes de fabrication pour produire suffisamment d’injections expérimentales de COVID, ils se tournent vers une autre organisation criminelle pour les aider, Merck.

Les vaccins de Merck ont ​​probablement tué et mutilé plus de personnes que tout autre fabricant de vaccins, et ils sont encore impliqués dans des poursuites judiciaires à ce jour pour certains de leurs vaccins, principalement le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR), et leur vaccin contre le VPH, Gardasil. Voir:

Et maintenant, ils sont censés utiliser une usine pour aider à produire les injections COVID expérimentales de Johnson et Johnson, où les employés souillent délibérément leurs vêtements avec du sang, de l’urine et des excréments parce qu’ils ne veulent pas prendre le temps d’utiliser les toilettes et de passer tout le processus de stérilisation à nouveau, et la FDA néglige cela.

Nous ne le saurions même pas si la conscience d’un employé de la FDA n’avait pas raison de lui, et même maintenant, ne vous attendez pas à lire cette information dans les nouvelles de l’entreprise qui sont contrôlées par Big Pharma.

Et pourtant, la grande majorité du public reste religieusement pro-vaccin et se précipite pour obtenir des injections expérimentales produites par des sociétés pharmaceutiques criminelles et réglementées par des organismes de réglementation du gouvernement criminel qui sont censés les superviser.

La réduction de la population mondiale bat actuellement son plein et les masses pro-vaccinales sont les premières à être abattues.

