Une femme de 41 ans souffre d’une éruption cutanée rouge brûlante insupportable sur le corps du vaccin COVID-19 d’AstraZeneca

Leigh King, une femme de 41 ans du North Lanarkshire en Écosse, a subi de graves effets secondaires après avoir été vaccinée avec le vaccin COVID-19 AstraZeneca. Elle a dit qu’elle ne pouvait pas s’occuper de son fils autiste de 13 ans en raison de douleurs insupportables dues à des éruptions cutanées rouges sur le visage, les bras, la poitrine, les jambes et le dos.

Selon le régulateur britannique des médicaments, ces éruptions cutanées peuvent être une réaction possible à la piqûre.

Elle a reçu son premier vaccin il y a 2 semaines et a ressenti une telle réaction juste après avoir été vaccinée.

Leigh King, une coiffeuse de 41 ans du North Lanarkshire, a déclaré que sa peau avait éclaté en éruptions cutanées presque immédiatement après avoir reçu le vaccin AstraZeneca. Le régulateur britannique des médicaments répertorie les éruptions cutanées comme un effet secondaire possible du vaccin contre le coronavirus

«Ma peau était si douloureuse et constamment chaude», dit-elle. «Je n’ai jamais ressenti une douleur comme celle-ci… et dire que c’est la pire période de ma vie est un euphémisme absolu.»

Elle est la seule soignante de son fils autiste, elle a donc été invitée pour la première dose de vaccin. Mais maintenant, ces éruptions cutanées brûlantes ne la permettent pas de prendre soin de son fils.

Elle s’est rendue à l’hôpital 3 fois mais les médecins l’ont refusée. Elle a reçu le premier vaccin le 12 mars 2021, mais elle souffrait toujours de douleurs.

Mme King a ajouté que la douleur était atroce, avait persisté pendant plus de deux semaines et l’avait laissée incapable de prendre soin de son fils autiste de 13 ans, Aidan.

«Je suis une personne en très bonne santé et je ne prends aucun médicament ou quoi que ce soit de ce genre. Je ne suis même pas dans une catégorie vulnérable», a-t-elle déclaré.

L’éruption cutanée s’est également propagée dans le dos de Mme King après qu’elle ait reçu le vaccin

«Je n’ai reçu que le vaccin car je suis un soignant non rémunéré pour mon fils qui a des problèmes d’autisme et de mobilité. Mais je n’ai même pas pu prendre soin de lui depuis que j’ai reçu le vaccin car je souffre tellement.»

Elle a attendu 48 heures avant de demander de l’aide aux médecins, mais elle a été refusée par les médecins. Elle demande l’aide d’un dermatologue.

Elle a dit qu’Aidan avait peur de s’approcher d’elle à cause de la peau rouge et avait du mal à comprendre ce qui se passait.

Et le long de ses jambes aussi. Les médecins britanniques ont déclaré que la réaction aurait également pu être déclenchée par un certain nombre d’autres facteurs et semblait être de nature ruche.

«À la maison est son endroit heureux et je suis son meilleur ami. J’ai reçu ce vaccin pour soigner Aidan mais je n’ai même pas pu le faire.»

«Il voit bientôt un spécialiste à Glasgow et je ne pourrai pas être là pour lui.»

«Je ne peux pas être là quand il a le plus besoin de moi.»

Elle a ajouté qu’elle n’est pas contre le vaccin, mais elle a le sentiment qu’elle a été refusée à chaque fois qu’elle a consulté des médecins et que son cas n’a pas été suivi correctement.

Le dermatologue consultant du NHS à Londres et l’expert de la British Skin Foundation, le Dr Adil Sheraz, ont déclaré que l’éruption aurait pu être déclenchée par d’autres facteurs.

« Le cas en question ici est bien sûr très malheureux et peut avoir été secondaire au vaccin, ou plus probablement à l’un des composants qui composent le vaccin », a-t-il déclaré à MailOnline.

«Il serait difficile de commenter ce cas individuel, car il pourrait y avoir un certain nombre d’autres causes de l’éruption cutanée, qui semble être de nature très urticarienne (de type ruche).»

Richard Terrell, un homme du comté de Goochland, a subi une réaction sévère similaire après avoir été vacciné.

Les médecins pensent que sa peau s’est décollée comme un effet secondaire du vaccin. Il s’agit d’un homme de 74 ans qui a reçu la dose du vaccin Johnson & Johnson le 6 mars à Ashland et a souffert de graves éruptions cutanées sur tout le corps. Ces éruptions cutanées ont rendu sa peau rouge.

Comme GreatGameIndia l’a rapporté plus tôt, les médecins ont averti que de graves éruptions cutanées avec démangeaisons pourraient être un effet visuel de l’administration du vaccin COVID-19 Moderna. Les patients ont vu une grosse lésion cutanée au site d’injection et elle mesurait environ 10 centimètres de diamètre.

Récemment, AstraZeneca a renommé et changé le nom de son vaccin COVID-19 de CoviShield à Vaxzevria.

Cette décision est due au fait que la société a du mal à convaincre les gens que le vaccin est sûr au milieu de la controverse selon laquelle le vaccin COVID-19 AstraZeneca provoque des caillots sanguins.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

