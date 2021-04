CDC: 2 509 décès à la suite de «vaccins» expérimentaux contre la COVID-19 sont désormais égaux au nombre total de décès enregistrés après les vaccins au cours de la dernière décennie

Par Brian Shilhavy

Hier (2 avril 2021), les CDC ont publié plus de données dans leur Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), une base de données financée par le gouvernement américain qui suit les blessures et les décès causés par les vaccins.

Les données du VAERS vont désormais jusqu’au 26 mars 2021 et enregistrent 50 861 événements indésirables, dont 2 249 décès à la suite d’injections des «vaccins» COVID expérimentaux.

Outre les 2 249 décès enregistrés, il y a eu 8 287 visites aux médecins des urgences, 911 incapacités permanentes et 4 824 hospitalisations.

Cependant, le nombre le plus récent de décès suite à des injections autorisées pour l’utilisation d’urgence de la COVID-19 a été signalé plus tôt cette semaine le 30 mars sur le site Web du CDC, qui a déclaré que 2509 décès avaient été signalés jusqu’au 29 mars 2021 à la suite d’injections expérimentales de COVID-19.

Ainsi, en un peu plus de 3 mois à peine depuis que la FDA a donné une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) pour des injections expérimentales de COVID-19 à tester sur la population américaine, autant de décès ont été enregistrés suite à ces injections expérimentales comme des décès enregistrés au VAERS suite à l’approbation de la FDA des vaccins pour la période commençant le 1er janvier 2010 et se terminant le 31 décembre 2020, une période de 11 ans s’étalant sur une décennie entière.

Et pourtant, le CDC reste catégorique sur le fait qu’aucun décès enregistré après un «vaccin» expérimental contre la COVID-19 n’avait quoi que ce soit à voir avec ces «vaccins».

Un examen des informations cliniques disponibles, y compris les certificats de décès, l’autopsie et les dossiers médicaux, n’a révélé aucune preuve que la vaccination avait contribué au décès des patients. (Soulignez le leur – Source.)

Comment diable peut-on continuer à prendre le CDC au sérieux?

En 2020, des milliards de dollars ont été remis à Big Pharma pour lutter contre la «pandémie», et comme les hôpitaux ont reçu d’importants remboursements financiers pour le traitement des personnes décédées des suites de la COVID-19, presque tous les décès enregistrés en 2020 ont été attribués à la COVID-19 pour collecter tous ces fonds fédéraux.

Les décès dus à la grippe ont pratiquement disparu, tout comme les cas de grippe.

Au premier trimestre de 2021, les sociétés pharmaceutiques fabriquant des «vaccins» expérimentaux contre la COVID-19 sont en passe de gagner des milliards de dollars grâce à ces «vaccins», avant même que la FDA ne les approuve.

Et ils ont déjà reçu des MILLIERS DE MILLIARDS DE DOLLARS du gouvernement fédéral, principalement acheminés par le CDC qui détient également des brevets sur les vaccins, juste pour fabriquer ces vaccins expérimentaux, même s’ils ne sont jamais approuvés.

Donc, avec autant d’investissements dans ces «vaccins», il ne peut y avoir aucun décès associé à eux, car cela ébranlerait la confiance du public et ruinerait les ventes futures.

Il s’agit d’un plan parfaitement exécuté qui est en cours d’élaboration depuis près de 20 ans, car Big Pharma rêve de fabriquer des vaccins à ARNm, qui n’ont jamais été approuvés et utilisés sur les humains, et ils sont en développement depuis le début des années 2000 avec la recherche sur le sida et le VIH, dirigée par le même groupe de personnes qui produisent aujourd’hui les «vaccins» COVID-19 à base d’ARN, comme Bill Gates et Anthony Fauci.

La seule chose qui leur a permis de faire connaître ces vaccins au public et de les tester était une «pandémie» afin que la FDA puisse émettre des EUA sans même les approuver.

Il s’agit avant tout d’un plan de marketing commercial pour Big Pharma, dont les bénéfices diminuaient ces dernières années en raison de l’épuisement des brevets sur les anciens médicaments «block buster», et quand vous regardez les personnes au sommet de cette recherche et développement, tels que Bill Gates, ce sont des eugénistes qui n’ont aucun problème à réduire la population mondiale, à commencer par les seniors, et c’est exactement ce à quoi nous assistons aujourd’hui.

Combien de temps le monde continuera-t-il à suivre ce plan avant de se réveiller, peut-être trop tard pour beaucoup, pour se rendre compte que les grandes entreprises pharmaceutiques vendent des traitements et des médicaments pour gérer les maladies, et ne guérissent pas réellement les gens, car c’est un modèle économique terrible lorsque vous éliminez vos clients réguliers?

Professeur de musique du Wisconsin âgé de 40 ans MEURT suite à une injection COVID expérimentale

Comme nous l’avons signalé la semaine dernière, la campagne de vaccination de masse aux États-Unis avec des injections COVID-19 expérimentales cible désormais les éducateurs, après avoir d’abord ciblé les résidents des maisons de retraite et les travailleurs de la santé.

Nous avons déjà signalé plusieurs décès parmi les éducateurs professionnels, et malheureusement, le blog COVID nous apporte maintenant un autre cas où un enseignant est décédé très peu de temps après avoir reçu une injection COVID-19 expérimentale.

Sara Holub: une enseignante du Wisconsin âgée de 40 ans est décédée quatre jours après une publication «vaccinée» sur Facebook

GREEN BAY – Un professeur de musique de 40 ans est mort quatre jours après avoir publié une photo sur Facebook portant un masque et portant un autocollant «J’ai été vacciné».

Les éducateurs du Wisconsin sont devenus «éligibles» pour des injections expérimentales d’ARNm et de vecteurs viraux le 1er mars, selon le Département des services de santé de l’État. Mme Sara Holub a reçu l’un des clichés expérimentaux au Kress Events Center de l’Université du Wisconsin à Green Bay, le 22 mars.

On ne sait pas si elle a reçu une injection d’ARNm Pfizer ou Moderna, ou une injection de vecteur viral Johnson & Johnson. Mme Holub a reçu le vaccin via Prevea Health. L’organisation organise des événements d’inoculation de masse dans tout l’État. Il a reçu son allocation de vaccins expérimentaux pour les éducateurs le 16 mars. Prevea est affilié au système à but non lucratif Hospital Sisters Health System.

La société a évoqué la «diligence et l’enthousiasme» des gens pour recevoir les injections expérimentales le 22 mars.

Mme Holub était l’une de ces personnes. Elle a posté ce jour-là sur Facebook: « Ce fut une année ridicule, mais des jours meilleurs arrivent. » Elle a fièrement et publiquement transmis son enthousiasme au monde.

Mme Holub est décédée quatre jours plus tard, selon sa nécrologie.

Conséquences et mémoire

Le message Facebook «vacciné» a depuis été retiré de sa chronologie. Comme nous l’avons expliqué en détail, «les vaccins sont la principale cause de coïncidences». La notice nécrologique de Mme Holub dit qu’elle est décédée de causes naturelles. Bien sûr, il n’y a pas de couverture médiatique de sa mort. Et même s’il y en avait, cela impliquerait des points de discussion en conserve, à commencer par «sa mort n’est pas liée au coup de feu».

Mme Holub était professeur de musique à la JR Gerrits Middle School et à la Pulaski Middle School à Kimberly, Wisconsin. Elle a réalisé un rêve de toujours d’être une candidate sur Jeopardy !

