Ecosse: 2207 sont morts en février après le vaccin, le Québec est complètement verrouillé et toujours pas de malades + Les vaccins Covid font des ravages en Europe, selon les statistiques officielles de l’UE

Les vaccins Covid font des ravages en Europe, selon les statistiques officielles de l’UE

En seulement 3 mois, selon les statistiques officielles de l’UE, les trois principaux vaccins Covid-19 font des ravages en Europe

Les chiffres sont tout simplement choquants: déjà plus de 5 300 décès signalés et plus de 135 000 malades non récupérés.

Si un produit du magasin a un risque minuscule de causer des blessures ou la mort, il est immédiatement retiré de la vente partout. Avec les vaccins corona, la situation est exactement le contraire: la pression politique et sociale pour injecter ces substances expérimentales manipulatrices de gènes, manifestement très dangereuses, dans votre corps, qui ont déjà causé tant de victimes, est énorme et ne fera qu’empirer.

« Ensemble, nous mettrons la couronne sous contrôle », compte tenu des développements effrayants, pourrait être mieux remplacés par « Avec une seringue corona, votre monde se termine rapidement ». Jetez un œil aux chiffres (mis à jour au 27 mars, seuls les cas les plus graves), et n’hésitez pas à les consulter:

Vaccin AstraZeneca / Vaxzevria:

33 décès et 1128 malades non récupérés (troubles sanguins et lymphatiques)

et 1128 malades non récupérés (troubles sanguins et lymphatiques) 104 décès et 730 patients non récupérés (cardiopathie)

et 730 patients non récupérés (cardiopathie) 1 décès et 7 patients non récupérés (troubles congénitaux et génétiques)

et 7 patients non récupérés (troubles congénitaux et génétiques) 0 décès et 864 patients non récupérés (troubles de l’oreille et de l’audition)

et 864 patients non récupérés (troubles de l’oreille et de l’audition) 1 décès et 15 patients non guéris (maladies endocriniennes (glandulaires))

et 15 patients non guéris (maladies endocriniennes (glandulaires)) 2 décès et 1332 patients non récupérés (maladies oculaires)

et 1332 patients non récupérés (maladies oculaires) 34 décès et 7500 patients non récupérés (maladies gastro-intestinales)

et 7500 patients non récupérés (maladies gastro-intestinales) 307 décès et 22 844 patients non récupérés (troubles «généraux» et «administratifs»)

et 22 844 patients non récupérés (troubles «généraux» et «administratifs») 3 décès et 31 patients non récupérés (maladies du foie)

et 31 patients non récupérés (maladies du foie) 2 décès et 169 patients non récupérés (troubles du système immunitaire)

et 169 patients non récupérés (troubles du système immunitaire) 67 décès et 1641 patients non récupérés (infections)

et 1641 patients non récupérés (infections) 9 décès et 354 patients non récupérés (blessures, intoxications, «complications liées aux procédures»)

et 354 patients non récupérés (blessures, intoxications, «complications liées aux procédures») 9 décès et 1138 patients non récupérés (cause toujours sous enquête)

et 1138 patients non récupérés (cause toujours sous enquête) 7 décès et 1386 patients non récupérés (troubles métaboliques et nutritionnels)

et 1386 patients non récupérés (troubles métaboliques et nutritionnels) 7 décès et 14 723 patients non récupérés (troubles musculo-squelettiques et adhésifs)

et 14 723 patients non récupérés (troubles musculo-squelettiques et adhésifs) 2 décès et 11 patients non récupérés (néoplasmes (y compris kystes et polypes))

et 11 patients non récupérés (néoplasmes (y compris kystes et polypes)) 105 décès et 17 026 patients non guéris (maladies du système nerveux)

et 17 026 patients non guéris (maladies du système nerveux) 0 décès et 6 patientes non récupérées (problèmes liés à la grossesse, y compris l’avortement spontané)

et 6 patientes non récupérées (problèmes liés à la grossesse, y compris l’avortement spontané) 0 décès et 13 patients non récupérés (problèmes avec le produit)

et 13 patients non récupérés (problèmes avec le produit) 4 décès et 1304 patients non récupérés (troubles psychiatriques)

et 1304 patients non récupérés (troubles psychiatriques) 8 décès et 285 patients non récupérés (troubles des reins et des voies urinaires)

et 285 patients non récupérés (troubles des reins et des voies urinaires) 0 décès et 252 patientes non rétablies (troubles de la reproduction et du sein)

et 252 patientes non rétablies (troubles de la reproduction et du sein) 79 décès et 2601 patients non récupérés (maladies respiratoires et pulmonaires)

et 2601 patients non récupérés (maladies respiratoires et pulmonaires) 6 décès et 3711 patients non guéris (maladies de la peau et des tissus sous-cutanés)

et 3711 patients non guéris (maladies de la peau et des tissus sous-cutanés) 2 décès et 42 patients non récupérés (conditions sociales)

et 42 patients non récupérés (conditions sociales) 8 décès et 69 malades non récupérés (suite à des interventions chirurgicales et médicales)

et 69 malades non récupérés (suite à des interventions chirurgicales et médicales) 37 décès et 916 malades non guéris (maladies vasculaires)

Total:

837 décès et 80 098 malades non récupérés

Vaccin Pfizer:

21 décès et 2395 malades non récupérés (maladies sanguines et lymphatiques)

et 2395 malades non récupérés (maladies sanguines et lymphatiques) 368 décès et 782 patients non récupérés (cardiopathie)

et 782 patients non récupérés (cardiopathie) 2 décès et 9 patients non récupérés (troubles congénitaux et génétiques)

et 9 patients non récupérés (troubles congénitaux et génétiques) 2 décès et 785 patients non récupérés (troubles de l’oreille et de l’audition)

et 785 patients non récupérés (troubles de l’oreille et de l’audition) 1 décès et 22 patients non guéris (maladies endocriniennes (glandulaires))

et 22 patients non guéris (maladies endocriniennes (glandulaires)) 3 décès et 808 patients non récupérés (maladies oculaires)

et 808 patients non récupérés (maladies oculaires) 172 décès et 4188 patients non récupérés (maladies gastro-intestinales)

et 4188 patients non récupérés (maladies gastro-intestinales) 1147 décès et 14 095 patients non récupérés (maladies «générales» et «d’administration»)

et 14 095 patients non récupérés (maladies «générales» et «d’administration») 14 décès et 30 patients non récupérés (maladies du foie)

et 30 patients non récupérés (maladies du foie) 13 décès et 215 patients non récupérés (troubles du système immunitaire)

et 215 patients non récupérés (troubles du système immunitaire) 332 décès et 1582 patients non récupérés (infections)

et 1582 patients non récupérés (infections) 49 décès et 340 malades non récupérés (blessures, intoxications, complications liées aux procédures)

et 340 malades non récupérés (blessures, intoxications, complications liées aux procédures) 137 décès et 993 patients non récupérés (cause toujours sous enquête)

et 993 patients non récupérés (cause toujours sous enquête) 69 décès et 387 patients non récupérés (troubles métaboliques et nutritionnels)

et 387 patients non récupérés (troubles métaboliques et nutritionnels) 33 décès et 7964 patients non récupérés (troubles musculo-squelettiques et adhésifs)

et 7964 patients non récupérés (troubles musculo-squelettiques et adhésifs) 3 décès et 24 patients non récupérés (néoplasmes (y compris kystes et polypes))

et 24 patients non récupérés (néoplasmes (y compris kystes et polypes)) 267 décès et 9420 malades non récupérés (maladies du système nerveux)

et 9420 malades non récupérés (maladies du système nerveux) 4 décès et 15 patientes non récupérées (problèmes de grossesse, y compris avortement spontané)

et 15 patientes non récupérées (problèmes de grossesse, y compris avortement spontané) 0 décès et 4 patients non récupérés (problèmes avec le produit)

et 4 patients non récupérés (problèmes avec le produit) 47 décès et 746 patients non récupérés (troubles pyschiatriques)

et 746 patients non récupérés (troubles pyschiatriques) 50 décès et 137 patients non récupérés (troubles des reins et des voies urinaires)

et 137 patients non récupérés (troubles des reins et des voies urinaires) 1 décès et 212 patientes non rétablies (troubles de la reproduction et du sein)

et 212 patientes non rétablies (troubles de la reproduction et du sein) 381 décès et 2036 patients non récupérés (maladies respiratoires et pulmonaires)

et 2036 patients non récupérés (maladies respiratoires et pulmonaires) 26 décès et 2516 patients non récupérés (maladies de la peau et des tissus sous-cutanés)

et 2516 patients non récupérés (maladies de la peau et des tissus sous-cutanés) 6 décès et 82 malades non récupérés (conditions sociales)

et 82 malades non récupérés (conditions sociales) 5 décès et 13 malades non récupérés (suite à des interventions chirurgicales et médicales)

et 13 malades non récupérés (suite à des interventions chirurgicales et médicales) 115 décès et 899 malades non guéris (maladies vasculaires)

Total:

3268 décès et 50 699 malades non récupérés

Vaccin Moderna:

10 décès et 137 malades non récupérés (troubles sanguins et lymphatiques)

et 137 malades non récupérés (troubles sanguins et lymphatiques) 124 décès et 134 patients non récupérés (maladies cardiaques)

et 134 patients non récupérés (maladies cardiaques) 0 décès et 64 patients non récupérés (troubles de l’oreille et de l’audition)

et 64 patients non récupérés (troubles de l’oreille et de l’audition) 0 décès et 2 patients non guéris (maladies endocriniennes (glandulaires))

et 2 patients non guéris (maladies endocriniennes (glandulaires)) 2 décès et 86 patients non récupérés (troubles oculaires)

et 86 patients non récupérés (troubles oculaires) 43 décès et 320 patients non récupérés (maladies gastro-intestinales)

et 320 patients non récupérés (maladies gastro-intestinales) 548 décès et 1 349 patients non guéris (troubles «généraux» et «administratifs»)

et 1 349 patients non guéris (troubles «généraux» et «administratifs») 2 décès et 11 patients non récupérés (maladies du foie)

et 11 patients non récupérés (maladies du foie) 1 décès et 42 patients non rétablis (troubles du système immunitaire)

et 42 patients non rétablis (troubles du système immunitaire) 69 décès et 183 patients non récupérés (infections)

et 183 patients non récupérés (infections) 21 décès et 55 patients non récupérés (blessures, intoxications, «complications liées aux procédures»)

et 55 patients non récupérés (blessures, intoxications, «complications liées aux procédures») 40 décès et 119 patients non récupérés (cause toujours sous enquête)

et 119 patients non récupérés (cause toujours sous enquête) 22 décès et 63 patients non récupérés (troubles métaboliques et nutritionnels)

et 63 patients non récupérés (troubles métaboliques et nutritionnels) 25 décès et 604 patients non récupérés (troubles musculo-squelettiques et adhésifs)

et 604 patients non récupérés (troubles musculo-squelettiques et adhésifs) 3 décès et 9 patients non récupérés (néoplasmes (y compris kystes et polypes))

et 9 patients non récupérés (néoplasmes (y compris kystes et polypes)) 138 décès et 719 patients non rétablis (maladies du système nerveux)

et 719 patients non rétablis (maladies du système nerveux) 0 décès et 3 patientes non rétablies (problèmes liés à la grossesse, y compris l’avortement spontané)

et 3 patientes non rétablies (problèmes liés à la grossesse, y compris l’avortement spontané) 16 décès et 95 patients non récupérés (troubles psychiatriques)

et 95 patients non récupérés (troubles psychiatriques) 13 décès et 30 patients non récupérés (troubles des reins et des voies urinaires)

et 30 patients non récupérés (troubles des reins et des voies urinaires) 1 décès et 8 patientes non récupérées (troubles de la reproduction et du sein)

et 8 patientes non récupérées (troubles de la reproduction et du sein) 111 décès et 253 patients non récupérés (maladies respiratoires et pulmonaires)

et 253 patients non récupérés (maladies respiratoires et pulmonaires) 13 décès et 274 patients non guéris (maladies de la peau et des tissus sous-cutanés)

et 274 patients non guéris (maladies de la peau et des tissus sous-cutanés) 3 décès et 37 malades non récupérés (conditions sociales)

et 37 malades non récupérés (conditions sociales) 5 décès et 15 patients non récupérés (suite à des interventions chirurgicales et médicales)

et 15 patients non récupérés (suite à des interventions chirurgicales et médicales) 46 décès et 111 malades non guéris (maladies vasculaires)

Total:

1256 décès et 4723 malades non récupérés

Vaccins totaux AstraZeneca / Vaxzevria, Pfizer et Moderna:

5361 décès et 135 520 malades non récupérés

Notez que ce ne sont que les cas enregistrés. Aux États-Unis, il existe un système d’enregistrement VAERS similaire, qui n’inclut historiquement qu’environ 1% de tous les cas réels. La grande majorité des décès après vaccination sont attribués à d’autres causes (médicales). Même si l’UE avait un système qui fonctionnait 10 fois mieux, le nombre absolu de décès, de blessures et de maladies serait stupéfiant.

Les Pays-Bas sont en tête de l’Europe avec le nombre de victimes de la vaccination

Les Pays-Bas semblent être le triste leader en Europe avec 10 324 victimes du vaccin AstraZeneca «chimpanzé», suivis de l’Italie et de la France. Quant au vaccin «nano» de manipulation génétique de Pfizer, nous sommes en troisième position avec 12 046 cas, avec seulement la France et l’Italie au-dessus de nous. Cependant, avec les victimes du vaccin Moderna de 1956, nous sommes à nouveau «fièrement» au sommet, suivis de l’Espagne et de l’Italie.

Pourquoi n’ai-je pas mis tous ces chiffres – qui n’incluent même pas un nombre beaucoup plus grand de personnes qui se sont rétablies mais qui ont encore des problèmes de santé, et le nombre à peu près tout aussi grand de cas «inconnus» (on parle d’au moins 200 000 personnes) – dans une petite statistique pratique? Parce que j’espère que voir une si longue liste incitera de nombreuses personnes à s’arrêter et à réfléchir au fait que derrière chaque patient mort et non récupéré, il y a beaucoup de souffrance, notamment parmi les membres de la famille et les proches.

Dans quel monde effrayant nous sommes-nous retrouvés?

Est-ce que les gens trouvent encore bizarre quand je dis qu’en aucun cas je ne ferai la queue pour obtenir mon injection de grâce potentielle. À l’inverse, je trouve bizarre, étrange, bizarre et carrément scandaleux que les gens s’attendent à ce que je risque ma vie et ma santé parce qu’ils ont peur d’un virus respiratoire que même les plus hauts patrons du domaine admettent n’est rien de plus que la grippe.

Ce que je trouve encore plus effrayant, cependant, c’est que nous avons des politiciens qui se tiennent simplement devant le miroir le matin pour se raser ou se maquiller, puis saluent leurs partenaires et leurs enfants (le cas échéant), puis demandent – parfois frappant littéralement leurs pieds – que personne n’est autorisé à dire quoi que ce soit ou à poser des questions à ce sujet, qui continuent à prétendre que ces «vaccins» sont parfaitement «sûrs» et «nécessaires» à la «santé publique», même «la meilleure chose qui soit aurait pu nous arriver», et sont en train d’introduire des mesures équivalant à une contrainte indirecte maximale par la vaccination.

Ils me demandent de mettre un pistolet sur ma tempe et d’appuyer sur la détente. Si je refuse, je serai bientôt puni d’une perte à long terme, voire permanente, de mes libertés et droits civils. Et si je cède à ce chantage et que j’appuie sur la gâchette, et que cela tourne terriblement mal, alors le gouvernement et les fabricants de vaccins se sont dégagés d’avance de toute responsabilité, et c’est encore entièrement de ma faute.

Les précédents historiques: les gens se laissent conduire à l’abattage comme des moutons

Pendant la période de nettoyage ethnique, il y avait un village en Croatie où tous les habitants ont été conduits au bord d’un précipice par des soldats sous le couvert de «nous vous protégerons». On leur a alors «demandé» de sauter – et ils l’ont fait, jusqu’au dernier homme, femme et enfant. Il n’y a pas eu de coercition, personne n’a résisté, personne n’a été poussé. Je n’ai jamais compris cette passivité totale – littéralement comme le mouton à l’abattage – jusqu’à présent. Maintenant, je vois et j’entends exactement la même attitude tout autour de moi, même de la part de personnes ayant une éducation «élevée», que je considère normalement comme assez intelligentes.

Plus tôt, après la Seconde Guerre mondiale, des soldats allemands honteux ont exprimé leur perplexité face au fait que les Juifs se sont simplement alignés et ont tous marché proprement et docilement – accompagnés d’une musique mélodieuse – dans les chambres à gaz. Même mécanisme: la plupart des gens refusent de croire que d’autres personnes sont capables de telles atrocités contre leurs semblables. Et c’est précisément pourquoi ils peuvent se reproduire encore et encore, dans un proche avenir, même à une échelle sans précédent, si ces personnes ne sont pas arrêtées rapidement.

Si les chiffres ci-dessus ne vous convainquent toujours pas, je crains que vous ne soyez un cas désespéré et que vous soyez déjà trop loin pour être atteint. Ensuite, rendez-vous consciencieusement dans une rue de vaccination et voyez ce qui en résulte. Vous avez peut-être de la chance, je l’espère. Mais « ne tirez pas sur le messager » si vous, votre partenaire ou votre enfant vous trouvez également de manière inattendue dans les statistiques ci-dessus, sinon maintenant ou dans un proche avenir, puis à l’automne ou en hiver, lorsque les virus respiratoires reviennent et un une partie de votre système immunitaire, grâce à ces vaccins, s’avère ne pas fonctionner ou ne pas fonctionner correctement, ce dont plusieurs experts renommés ont mis en garde.

Vous avez maintenant également été prévenu. Plus qu’assez.

Mon père en bonne santé est mort après avoir pris un vaccin. SCHÉMA DE CARTE JAUNE EXPLIQUÉ

L’Autriche prévoit une accélération du programme de vaccination s’ils acquièrent le Sputnik V russe

Chaque citoyen autrichien aura la possibilité de recevoir au moins la première dose d’un vaccin COVID-19 dans les 100 prochains jours, a commenté le ministre des Affaires étrangères Sebastian Kurz.

Le chancelier autrichien Sebastian Kurz, Martin Juen / http://www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Le chancelier autrichien Sebastian Kurz estime que le pays peut retrouver une vie normale dans trois mois, tout en anticipant une accélération de la campagne de vaccination si Vienne achète le vaccin russe Sputnik V, comme indiqué ce samedi lors d’une conférence rapporte Kleine Zeitung.

Chaque citoyen autrichien aura la possibilité de recevoir au moins la première dose du vaccin dans les 100 prochains jours, a promis Kurz. « Si nous utilisons Sputnik, nous pouvons même accélérer le processus », a annoncé le chef du gouvernement.

Selon le plan du gouvernement, les personnes de plus de 65 ans seront vaccinées en avril et celles de plus de 50 ans recevront leur dose en mai. Tous les autres citoyens peuvent être vaccinés à partir de juin. Si tout se passe bien, « nous pouvons tous revenir à la normale en été », a osé Kurz. Comme il l’a expliqué, grâce à la vaccination des personnes âgées en mai, la situation dans les hôpitaux va se détendre et le pays pourra prendre des mesures pour s’ouvrir.

« Pas d’œillères géopolitiques »

Kurz a annoncé mardi dernier que le gouvernement autrichien négocie avec les autorités russes l’achat, à partir d’avril, d’un million de doses du vaccin Sputnik V contre le coronavirus. Le président a défendu dans un communiqué qu' »il ne devrait pas y avoir d’œillères géopolitiques concernant les vaccins », car « la seule chose qui devrait compter est de savoir si le vaccin est efficace et sûr » et non « d’où il vient ».

« Si l’Autriche reçoit un million de doses supplémentaires de vaccin, un retour plus rapide à la normalité sera possible et nous pourrons sauver de nombreuses vies, ainsi que des emplois », a souligné le politicien.

Deux pays de l’Union européenne, la Hongrie et la Slovaquie, ont déjà importé unilatéralement le vaccin russe sans attendre son approbation par l’Agence européenne des médicaments (EMA), qui a entamé la procédure de réexamen continu (« examen continu ») du médicament le 4 mars.

«L’artillerie ukrainienne ouvre le feu sur Louhansk; premiers civils sont morts»

Défenseur 2021: Des milliers de soldats américains et de l’OTAN en Europe simulent la guerre contre la Russie – Le langage agressif de Kiev pourrait être interprété comme une déclaration de guerre ouverte

————————————————————————————————————————————

Tard hier soir, l’armée ukrainienne a ouvert le feu sur Louhansk. Un nombre indéterminé de civils ont été tués dans des tirs d’artillerie lourde. Des lanceurs de missiles MLRS et des drones de fabrication turque ont également été utilisés. Les milices pro-russes à Louhansk ont ​​riposté. A Donetsk, l’armée ukrainienne est également prête pour une offensive. De violents combats ont également été signalés dans les environs de Horlivka (6). La Russie a averti l’OTAN de ne pas venir en aide militaire à l’Ukraine en raison d’une « escalade effrayante » (7) (8). Cependant, le président américain Joe Biden a promis à son collègue ukrainien Zelensky de se tenir à ses côtés contre « l’agression russe » et de « ne jamais abandonner » le pays.

Le chef d’état-major de l’armée ukrainienne a annoncé il y a quelques jours que les séparatistes pro-russes du Donbass seraient détruits lors d’une attaque colossale. À cela, le ministre russe des Affaires étrangères, généralement réfléchi, Sergueï Lavrov aurait répondu que toute tentative de déclencher une nouvelle guerre pourrait aboutir à la dévastation de l’Ukraine. Cette réaction brutale ne peut pas encore être confirmée, mais elle est plausible.

Le langage agressif de Kiev peut être interprété comme une déclaration de guerre ouverte

L’Ukraine, comme cela a souvent été le cas depuis des années, a de nouveau porté au cours de la semaine dernière plusieurs accusations de « provocations » contre les séparatistes et Moscou. Le Kremlin a répondu que le mouvement des troupes et du matériel vers les frontières vise uniquement à protéger sa propre sécurité et ne constitue une menace pour personne. Ceci a été, bien sûr, souligné avec la rhétorique de guerre du régime fantoche occidental à Kiev à l’esprit que le conflit dans le Donbass en début de semaine a déclaré « une guerre internationale » avec « l’Ukraine et la Russie comme participants ».

Au Kremlin, cela pourrait être interprété comme une déclaration de guerre ouverte. L’Ukraine n’aura osé le faire que si elle est assurée du soutien militaire des États-Unis et de l’OTAN. Le commandement européen des États-Unis (EUCOM) a déjà porté le niveau de menace en Europe à «une crise potentiellement imminente» (10). Donc, si l’Ukraine devait effectivement déclencher une guerre, et si les États-Unis et / ou l’OTAN décidaient de fournir une assistance militaire, comme Joe Biden l’a maintenant promis, alors le conflit qui suivra pourrait bien se terminer par la Troisième Guerre mondiale, qui submergera complètement le public majoritairement encore insignifiant en Europe et en Amérique.

Quelque 28 000 soldats, des centaines d’avions et de navires et plusieurs milliers de pièces d’équipement des États-Unis et de 25 alliés et partenaires de l’OTAN participent actuellement à l’exercice militaire annuel «Defender Europe», qui pour la première fois comprend également les routes maritimes vers l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient.

La déclaration officielle de l’OTAN ne mentionne pas que «l’ennemi» contre lequel «l’entraînement» est «entraîné» est la Russie, mais personne n’en doute (9), et certainement pas les Russes. Le député de Crimée, Mikhail Sheremet, y voit « une confirmation de la nature agressive de l’OTAN » et avertit l’alliance de bien regarder l’histoire avant de lancer une guerre contre la Russie. (11)

Le nouveau pont traversant le détroit de Kertch vers De Crimée serait maintenant fermé et déclaré zone militaire, indiquant que Moscou envisage sérieusement le déclenchement de la guerre. (4).

Beaucoup d’activité navale autour de la zone de construction Nordstream II

Selon un rapport de sources inconnues de renseignement, un navire naval sur la mer Baltique serait entré dans la zone où les touches finales sont apportées au gazoduc Nordstream II reliant la Russie à l’Allemagne, qui est prêt à 95%. L’animateur de radio conservateur américain Hal Turner écrit que cela a peut-être été fait pour saboter le travail, mais je ne pense pas que ce soit vrai. La photo qu’il poste n’est pas celle d’un navire banalisé et d’un sous-marin, comme il le pense, mais d’une frégate allemande, qui y patrouillait donc légitimement: (3)

Le chef du projet Nordstream II, Andrei Minim, a remarqué que davantage de navires et d’avions (occidentaux) navals sont actifs autour et au-dessus de la zone de construction, et certaines actions de ces navires sont « souvent clairement provocantes ». Le 28 mars, un sous-marin non identifié a fait surface à moins d’un mile du pipeline, ce qui, selon Minim, aurait pu l’endommager (5).

Une vidéo montre un bateau de pêche polonais éperonnant même un navire pipelayer. C’était peut-être un accident, car le bateau est trop petit pour vraiment endommager l’énorme navire. Malgré cela, l’intention semble probable. C’était peut-être en effet une sorte d’avertissement ou de provocation pour arrêter les travaux sur le pipeline. (2)

Comportement de gangster américain

Les États-Unis sont farouchement opposés à Nordstream II et ont même annoncé des sanctions contre les entreprises concernées. Les Américains veulent que l’Europe achète leur GNL à long terme et tentent de toutes leurs forces de saboter les liens économiques et amicaux plus étroits entre la Russie et l’Europe. Ce chantage flagrant de Washington peut être qualifié de pur comportement de gangster, perpétré par une nation totalement dérangée qui se considère clairement invulnérable et intouchable. Il peut même être qualifié de terrorisme international.

Il en va de même des opérations militaires occidentales illégales en Syrie et contre la Syrie, et du fait que les États-Unis y volent des dizaines de millions de dollars de pétrole chaque mois depuis de nombreuses années.

Il n’est donc pas surprenant qu’après des années à essayer d’inculquer aux dirigeants occidentaux un sens de la réalité et une volonté renouvelée de coopérer pacifiquement et de travailler ensemble, le Kremlin ait constaté que l’Amérique et l’Europe font délibérément une grande différence pour leurs propres intérêts. et les agendas veulent déclencher la guerre.

L’Ukraine est le projet Joe Bidens depuis des années

En tant que vice-président d’Obama, le démocrate ukrainien Joe Biden, qui a accédé au pouvoir l’année dernière après un coup d’État électoral tape-à-l’œil, a fait son propre «projet favori». Par exemple, quelques heures après la catastrophe du MH17 en 2014, il a déclaré que la Russie était coupable, coupant ainsi à l’avance toute enquête indépendante. Tout ce qui a été fait par la suite n’était qu’une simple imposture, destiné à présenter le résultat décrété par Beren, quoi qu’il arrive. Biden s’est également vanté ouvertement par la suite d’avoir fait chanter l’Ukraine pour qu’elle mette fin à une enquête pour fraude sur son fils, qui travaillait dans une grande société énergétique ukrainienne.

Maintenant, le groupe atlantique que le « poster boy » Biden a fouillé à la Maison Blanche menace de provoquer la guerre contre la Russie annoncée à l’époque par Hillary Clinton. Une guerre qui n’est pas voulue par un citoyen sensé aux États-Unis, en Europe et en Russie, mais la dernière fois qu’à Washington, Bruxelles, Berlin, Londres, Rome, Paris et aussi La Haye, nos intérêts et nos souhaits sont venus en premier ou il y a eu même pris en compte, je ne me souviens même pas.

Combien d’Occidentaux comptent avec un flash blanc aveuglant?

Nous avons souvent souligné que l’Occident semble faire une horrible erreur de calcul en supposant que la Russie n’osera pas se défendre avec des armes nucléaires. Cependant, sachant qu’il est peu probable qu’ils parviennent à gagner un conflit prolongé par des moyens conventionnels *, les Russes, s’ils sont trop exaspérés et menacés, pourraient se révéler soudainement dévastateurs.

(* Bien qu’ils aient peu à craindre de nos F-35 …)

Il est encore temps pour la diplomatie et la désescalade, bien que Turner se demande désespérément «combien d’Américains sur la côte est des États-Unis ont la moindre idée qu’ils pourraient voir un éclair aveuglant de blanc parce que le gouvernement Biden est en guerre?»

Il est encore temps pour la diplomatie et la désescalade, bien que Turner se demande désespérément « combien d’Américains sur la côte est des États-Unis ont la moindre idée qu’ils pourraient voir un éclair blanc aveuglant parce que l’administration Biden une guerre en Europe de l’Est a commencé? «

Sans parler du tribunal MH17, dans lequel la Russie devait de toute façon être condamnée et un wagon chargé de preuves du contraire a été ignoré. Le Kremlin n’oubliera pas simplement ce faux processus éhonté.

Xander

(1) Hal Turner

(2) Hal Turner

(3) Warship-pics.blogspot

(4) Hal Turner

(5) TASS

(6) Hal Turner

(7) Reuters via Zero Hedge

(8) TASS

(9) Global Research

(10) Zero Hedge

(11) Ria Novosti



