La technocratie arrive-t-elle au Mexique?

Des annonces récentes du gouvernement mexicain indiquent clairement qu’il est prévu d’introduire une technologie de surveillance jusqu’alors inconnue dans la nation latino-américaine.

Au cours de l’année dernière, de nouveaux projets de loi ont été introduits et de nouveaux plans annoncés par le gouvernement mexicain qui indiquent clairement un effort visant à introduire la surveillance numérique et la technologie biométrique dans un pays qui a jusqu’à présent évité les programmes de surveillance utilisés par les États-Unis et le Canada. Les individus et les institutions derrière cette poussée présentent leurs efforts comme des tentatives pour protéger les Mexicains du crime, ainsi que pour aider des millions de citoyens à rejoindre le système bancaire.

Bien que ces mesures soient promues comme une méthode pour amener la population mexicaine à l’ère numérique et mettre fin à son statut de «non bancarisé», la réalité est que les efforts de modernisation du Mexique se traduiront également par une moindre confidentialité et sécurité.

Le plan de biométrie pour les téléphones portables

Récemment, un projet de plan visant à mettre des millions de données d’utilisateurs de téléphones portables dans une base de données biométrique a provoqué une controverse et un certain recul de la part des entreprises et des groupes de protection de la vie privée. Le plan demande à America Movil, AT&T Inc et à d’autres opérateurs de collecter les données biométriques des clients, y compris les empreintes digitales ou le scan de la rétine, qui sont collectées dans une base de données gérée par l’agence de réglementation mexicaine.

Le projet de loi appelle spécifiquement les télécoms à installer des équipements biométriques partout où les téléphones portables sont vendus. Si quelqu’un ne parvient pas à transmettre ses données, le téléphone portable devra interrompre son service. Elena Estavillo, ancienne commissaire de l’IFT, l’organisme mexicain de réglementation des télécommunications, estime que cette décision isolerait davantage les Mexicains qui dépendent de leur téléphone pour accéder à Internet.

« Nous devons souligner cela comme quelque chose de très inquiétant car cela peut être une circonstance qui décourage ou, pour certaines personnes, rend impossible l’accès à ces services, qui est un droit fondamental », a déclaré Estavillo à Reuters.

Les partisans de la mesure déclarent que le contrôle des lignes de téléphonie mobile du Mexique est insuffisant, dont 83% utilisent des cartes SIM prépayées disponibles dans les dépanneurs. Ils affirment que les criminels profitent de cette situation en utilisant des téléphones prépayés pour commettre des enlèvements contre rançon. Le Mexique a le taux de criminalité le plus élevé en Amérique du Nord et le troisième au monde, selon le cabinet de conseil international Control Risks.

Le projet de loi est opposé par la Mexico Internet Association (MIA) et le chien de garde des télécommunications Observatel. Le MIA a déclaré que le registre coûterait à l’industrie du sans fil des centaines de millions de dollars, mettrait des emplois en péril et créerait des violations des droits de la personne. Observatel a déclaré que la mesure conduirait à des personnes exploitées par de mauvais acteurs et condamnées à tort pour des crimes commis par d’autres.

Irene Levy, la présidente d’Observatel, a déclaré à Reuters que les criminels ne respecteraient pas la nouvelle mesure et exploiteraient à la place des innocents. «Ce que les criminels font, c’est demander à quelqu’un d’aller acheter certaines lignes téléphoniques, et quand un crime est commis avec ces numéros, ce garçon ou cette fille – qui a pris l’argent par nécessité et enregistré sans connaître les conséquences – ira en prison,» a-t-elle indiqué.

Le projet de loi a été approuvé par la chambre basse du Congrès et devrait avoir le soutien du parti majoritaire MORENA et de ses alliés lorsqu’il sera repris au Sénat.

Si la mesure devenait loi, elle donnerait au Mexique certaines des exigences les plus strictes en matière de bases de données sur les téléphones portables au monde. Selon le lobby de l’industrie des télécommunications, la GSMA, environ 8% des pays disposant de registres exigent la biométrie pour les cartes SIM prépayées. Certains des pays nécessitant le stockage de données biométriques sont connus pour leurs pratiques autoritaires, notamment la Chine, l’Arabie saoudite et le Pakistan.

Une carte d’identité nationale biométrique?

Un autre exemple de la poussée vers une grille de contrôle technocratique est la récente nouvelle que la Chambre des députés du Mexique a approuvé une nouvelle loi qui pourrait conduire à un système national d’identification numérique. Forbes Mexico rapporte que la loi générale sur la population, la mobilité humaine et l’interculturalité créerait une nouvelle identification numérique et une base de données de données personnelles des citoyens mexicains, y compris la biométrie.

La «Cédula Única de Identidad Digital» serait libre d’obtenir et de contenir les noms, prénoms, date de naissance, lieu de naissance, nationalité et données biométriques, ainsi qu’un numéro unique de clé d’enregistrement de la population (CURP).

La mesure doit être approuvée davantage avant de devenir loi, mais c’est encore un autre signe que le gouvernement et les entreprises mexicaines commencent à favoriser la numérisation de toute la vie mexicaine.

Cela est devenu encore plus clair à la fin de 2020 lorsque la banque Santander Mexico a annoncé qu’elle avait commencé à enregistrer les données biométriques des clients pour «rendre leurs transactions plus sécurisées». Santander a annoncé qu’il investirait un milliard de pesos (48,9 millions de dollars américains) sur cinq ans pour enregistrer plus de 3,7 millions de clients au cours de la première étape.

La décision de Santander fait suite à une mesure adoptée en 2019 obligeant les banques à collecter des données biométriques. Selon Santander, les données biométriques comprendront la numérisation des empreintes digitales et des images faciales pour «ajouter des éléments de sécurité aux transactions en personne».

De non bancarisé à suivi et tracé

Les tentatives de documenter les données biométriques des Mexicains pour les cartes SIM, les comptes bancaires et d’autres transactions font partie d’un effort plus large visant à moderniser un pays où près de 57 personnes parfaites travaillent en dehors de l’économie imposée et documentée. Les Mexicains prospèrent dans la soi-disant «informelle» ou contre-économie avec des millions de personnes dépourvues de comptes bancaires et environ 90 pour cent de toutes les transactions effectuées en espèces.

Selon une étude de 2018, «environ la moitié des ménages mexicains n’ont pas accès à un compte bancaire et, par conséquent, dépendent uniquement de l’argent liquide. La même recherche estime que l’utilisation des liquidités dans le pays augmentera… entre 2016 et 2021.»

Début 2020, la Dallas Federal Reserve Bank aux États-Unis a noté la différence entre l’économie très suivie des États-Unis et la grande contre-économie mexicaine:

«L’utilisation d’espèces aux États-Unis est en baisse, la part des transactions des consommateurs réglées en dollars et en cents passant de 32% en 2015 à 26% en 2018. La situation est assez différente au Mexique, où environ 90 pour cent des transactions de vente au détail, de location, de services publics, de services et de transport public ont été réglées en espèces en 2018, une part qui a peu changé ces dernières années. [2] Les paiements qui pourraient être effectués facilement ailleurs sur le Web ou via une application sont plutôt effectués en personne et en espèces.»

Cependant, malgré le rythme des échanges d’espèces, des efforts ont été récemment déployés pour limiter l’utilisation d’espèces, en particulier sans une certaine forme de vérification d’identité. Par exemple, en 2019, il a été signalé que le Mexique élaborait des règles qui plafonneraient le montant d’argent liquide pouvant être utilisé pour acheter un bien immobilier.

Alors que les politiciens mexicains affirment que leurs efforts visent à réduire la violence ou à aider l’importante population rurale du Mexique à rejoindre le monde de la biométrie et de la banque numérique pour leur propre bénéfice, il y a des raisons d’être sceptique à l’égard de ces mouvements. Obliger les gens à enregistrer leurs yeux ou une empreinte faciale afin d’acheter une carte SIM pour un téléphone portable, ou obliger les gens à utiliser une carte d’identité numérique, ou limiter l’utilisation de l’argent liquide ne fera que nuire aux populations les plus pauvres du Mexique. Les autorités peuvent promouvoir les programmes comme un moyen d’aider les groupes marginaux, mais en réalité, cela ne fera que les ancrer dans la dystopie numérique internationale croissante.

Contrairement aux résidents américains, chinois et britanniques, la plupart des Mexicains ne se sont pas encore habitués à une grille de surveillance 24 heures sur 24. Il n’y a pas de centres de fusion, de programmes de surveillance de masse, de caméras de vidéosurveillance omniprésentes surveillant chacun de vos mouvements ou d’outils de reconnaissance faciale. Cependant, l’agenda technocratique est mondial et l’Amérique centrale et l’Amérique latine ne seront probablement pas épargnées. Si le peuple mexicain n’apprend pas rapidement les dangers de ce panoptique numérique, il se peut à tort somnambule dans le cauchemar numérique qui est devenu familier à de nombreux citoyens des pays occidentaux.

Plutôt que d’accepter les demandes du gouvernement et des banques, les gens doivent reconnaître le pouvoir qui vient d’être en dehors du réseau de contrôle. Au lieu de se précipiter vers les fausses promesses de la modernité, le peuple mexicain devrait se tourner vers ses traditions autochtones pour trouver force et conseils.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Last American Vagabond

Vidéo déchirante du père d’Eduardo Mesquita décédé après une injection de thérapie génique

Source: Réactions indésirables à la nouvelle norme

Une autre triste affaire concernant ces injections de thérapie génique, certains peuvent trouver cela pénible!

Crédit à COVID VACCINE VITIMS, sur télégramme.

Le père d’Eduardo Mesquita est décédé après le vaccin Covid-19 au Brésil. Cette vidéo me brise le cœur car vous pouvez voir et entendre leur douleur.

Des Médecins MEURENT après le vaccin COVID – attendez jusqu’à ce que vous entendiez ce mec

Source : BIT CHUTE

Écoutez ce médecin de Covidiot dire que l’un d’entre eux « a fait la bonne chose » en obtenant l’injection parce qu’il a d’autres problèmes qui auraient été difficiles à surmonter s’il devait obtenir Covid. LESQUELS? Je dirais qu’il avait des problèmes qui rendaient difficile de surmonter le vaccin mec! Putain de merde. Nous sommes tellement foutus. Ramenez-le et demandez-lui s’il a fait la bonne chose. Oh, attendez. Vous ne pouvez pas IL EST MORT. Ce mec doit obtenir son vaccin et se taire. 3 docteurs décèdent et il n’a aucune idée.

Les vaccins Covid-19 sont des armes de destruction massive – et pourraient anéantir la race humaine

Source : BIT CHUTE