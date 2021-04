VACCINER LES NOIRS: le Vermont dit que seules les «personnes de couleur» peuvent recevoir un vaccin pour Covid-19 à moins qu’elles n’aient plus de 50 ans

L’État «progressiste» du Vermont a établi des exclusions raciales dans son calendrier d’injection du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS]. [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] qui permettent aux «personnes de couleur» (POC) d’être piquées avant les «blancs».

Les habitants du Vermont à la peau claire sont désormais autorisés à se faire injecter le virus chinois tant qu’ils ont 50 ans ou plus. Les Vermonters à la peau foncée, quant à eux, sont éligibles s’ils sont âgés de 16 ans ou plus.

Cette priorisation des jeunes «Noirs, autochtones et personnes de couleur» avant les jeunes Blancs est la manière du Vermont de payer des «réparations» aux personnes sombres. Soit dit en passant, le Vermont est l’un des États les plus «blancs» d’Amérique.

«Si vous ou un membre de votre ménage vous identifiez comme étant Noir [sic], Autochtone ou une personne de couleur (BIPOC), y compris toute personne ayant un héritage abénaquis ou d’autres Premières Nations, tous les membres du ménage âgés de 16 ans ou plus peuvent s’inscrire pour obtenir un vaccin», explique le site Web du Vermont Department of Health.

«REMARQUE: Si vous êtes nouvellement éligible pour recevoir un vaccin pour une raison autre que votre âge (par exemple, BIPOC Vermonters), vous devrez peut-être répondre à quelques nouvelles questions d’éligibilité avant de prendre rendez-vous», ajoute-t-il.

Ce que ces «questions d’éligibilité» impliquent est inconnu, mais elles visent vraisemblablement à éliminer les Blancs comme Rachel Dolezal qui prétendent être «noirs» en rendant leurs cheveux crépus et en obtenant un bronzage.

Le Vermont a créé des cliniques BIPOC spéciales pour les Noirs afin qu’ils se sentent plus à l’aise pour se faire injecter

Parce que certaines personnes noires se sentent apparemment mal à l’aise de se faire injecter la grippe de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS]. [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] dans des points de distribution réguliers comme Walgreens et CVS, le Vermont a mis en place des «cliniques BIPOC» spéciales qui s’adressent spécifiquement à eux.

Le NAACP du comté de Windham, la Racial Justice Alliance, le Vermont Professionals of Color Network et divers autres groupes de suprématie noire travailleraient dans tout l’État pour fournir des vaccins noirs aux Noirs dans leurs propres cliniques noires.

On dit également aux immigrants et aux réfugiés qu’ils peuvent se rendre dans les cliniques du BIPOC pour recevoir des vaccins bruns spéciaux rien que pour eux. C’est la façon dont le Vermont montre qu’il se soucie de sauver des vies noires et brunes.

Les Vermonters blancs, quant à eux, doivent être âgés pour être admissibles à une injection en ce moment. Les jeunes blancs qui vivent dans le Vermont pourront éventuellement se faire piquer s’ils le souhaitent, mais pour l’instant, les noirs et les bruns ont été placés en tête de file.

Pourquoi quelqu’un voudrait se faire injecter un cocktail expérimental de thérapie génique, quelle que soit la couleur de sa peau, reste une anomalie.

Sur la base de ce que nous savons déjà sur ces soi-disant «vaccins», il semblerait que le gouvernement du Vermont donne la priorité aux personnes noires et brunes pour l’injection comme moyen de les exterminer, pas de les maintenir en vie.

Les injections de virus chinois sont complètement inutiles. Ils n’accomplissent rien de bénéfique et ne servent qu’à reprogrammer l’ADN des destinataires pour en faire des chimères génétiquement modifiées.

De ce point de vue, le Vermont essaie apparemment de détruire la vie des non-blancs avant de finalement passer aux blancs. C’est de l’eugénisme en action, et pourtant la société américaine est apparemment tellement abasourdie à ce stade que très peu sont capables de voir la vérité.

Le 19 avril, tous les Vermonters de 16 ans et plus seront admissibles à l’injection. Les «vaccins» disponibles à ce moment-là seront-ils les mêmes que ceux actuellement administrés aux BIPOC? Se pourrait-il que différents groupes reçoivent des injections différentes à des moments différents dans le cadre d’un script eugénique plus grand et plus sournois?

Puisque les réponses à ces questions sont inconnues, pourquoi même prendre le risque? Faites confiance à votre propre système immunitaire, pas à celui qu’Anthony Fauci et Bill Gates veulent installer de force dans votre corps.

Plus d’informations sur les vaccins contre le virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] peuvent être trouvées sur ChemicalViolence.com.

Les sources de cet article incluent:

HealthVermont.org

NaturalNews.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

L’administration de Biden arrête la production d’AstraZeneca à Baltimore, J&J mis en charge après qu’une « erreur » ait gâché des doses de 15 minutes – rapports

PHOTO DE FICHIER: Des flacons étiquetés «Vaccin COVID-19 contre le coronavirus AstraZeneca» et une seringue sont visibles devant un logo AstraZeneca affiché sur cette illustration prise le 10 mars 2021. © REUTERS / Dado Ruvic

Le vaccin Covid-19 d’AstraZeneca ne serait plus produit dans une usine de Baltimore après que des travailleurs aient accidentellement mélangé des ingrédients avec le vaccin de Johnson & Johnson, gâchant 15 millions de doses.

Le ministère américain de la Santé et des Services sociaux a confié à Johnson & Johnson l’entière responsabilité de l’installation Emergent BioSolutions suite à l’erreur d’éviter à nouveau un tel accident, et AstraZeneca est maintenant à la recherche d’un nouveau lieu de production, selon un responsable de la santé anonyme qui s’est entretenu avec le New York Times.

Le responsable a déclaré au Times que Johnson & Johnson serait désormais le seul fabricant de vaccins en charge de l’installation dans un mouvement qui «vise à éviter de futures confusions». On dit que J&J confirme la décision.

Il a été rapporté cette semaine qu’une erreur humaine avait conduit à la confusion des ingrédients des deux vaccins, ruinant le lot de 15 millions de doses, bien que les vaccins affectés aient été rapidement mis en quarantaine.

Selon le New York Times, « un ou plusieurs travailleurs ont en quelque sorte confondu les deux » ingrédients du vaccin pendant la production en février et l’erreur « n’a pas été découverte pendant des jours jusqu’à ce que les contrôles de qualité de Johnson & Johnson le découvrent », et une enquête fédérale a été lancée.

«Ce lot n’a jamais été avancé jusqu’aux étapes de remplissage et de finition de notre processus de fabrication», a déclaré J&J dans un communiqué.

Le vaccin à dose unique Johnson & Johnson est l’un des derniers à avoir été approuvé pour une utilisation aux États-Unis et dans l’Union européenne, tandis que le vaccin d’AstraZeneca – qui n’a pas encore été approuvé par les États-Unis – a connu de nombreuses difficultés, y compris une interdiction de certains pays de l’UE, après des enquêtes, ont lié le vaccin à de rares caillots sanguins. Johnson & Johnson a promis de fournir au gouvernement américain au moins 100 millions de doses de vaccin d’ici la fin mai.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT