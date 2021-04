Fauci est un sociopathe dangereux qui doit être tenu pour responsable de crimes contre l’humanité

Le faux médecin Anthony Fauci tente maintenant de revendiquer le mérite des injections expérimentales de thérapie génique pour le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] qui ont en fait été créées par Donald Trump dans le cadre de l’opération Warp Speed ​​(OWS). Par conséquent, Fauci reçoit maintenant des critiques de la part de partisans de Trump comme Peter Navarro qui disent que Fauci n’est rien de plus qu’un sociopathe menteur.

Lors d’une récente interview sur «War Room: Pandemic» de Steve Bannon, Navarro a eu une bouchée à dire sur les mensonges et la tromperie de Fauci tout au long de la plandémie. Tout ce que Fauci a fait, a souligné Navarro, est une volte-face continuellement tout en essayant de revendiquer le crédit pour tout ce qui, selon lui, pourrait lui donner une belle apparence.

«Fauci est un sociopathe», a clairement déclaré Navarro, l’ancien conseiller commercial de Trump. «Fauci a créé le laboratoire de Wuhan avec un virus génétiquement modifié.»

«Si vous permettez aux communistes chinois travaillant avec l’Armée populaire de libération d’entrer et de visser avec une arme biologique en utilisant votre gain de fonction, qui a été glissé derrière le président Trump derrière son dos, devinez quoi? Vous allez attraper des virus mortels et dangereux qui vont ensuite muter et continuer à contrecarrer nos efforts pour obtenir l’immunité collective grâce à des choses comme les vaccins et les personnes qui sont déjà infectées.»

Navarro a poursuivi en expliquant qu’à partir du moment où il a rencontré Fauci, il a rapidement observé que rien de ce que dit Fauci n’avait de sens. Tout ce que Fauci fait, c’est mentir car cela convient à ses propres intérêts, bien que de nombreux Américains soient d’accord avec lui et ne croient plus un mot de qu’il dit à propos de quoi que ce soit.

Trump et Fauci continuent de se battre pour savoir qui devrait s’attribuer le mérite des «vaccins» mortels

Dans un tweet, Navarro a ajouté que Fauci mentait également «pour améliorer son propre fan club», reconnaissant que des millions d’Américains s’accrochent toujours à chaque mot de Fauci. Qu’il s’agisse d’un double masquage ou de se faire piéger pour le virus chinois, les croyants du Fauci qui adhèrent à la religion du Covidisme feront à peu près tout ce qu’il dit.

C’est dangereux, bien sûr, car si Fauci sortait et disait à ses partisans de se livrer à la violence contre des personnes qui remettent en question ses motivations ou ses instructions, beaucoup d’entre eux obéiraient probablement.

L’objectif évident de Navarro était de donner à Trump le mérite d’avoir créé des «vaccins» contre le virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS], comme si c’était en quelque sorte un accomplissement qui valait la peine de se vanter. Étant donné que des milliers de personnes meurent ou sont définitivement blessées par les cocktails expérimentaux de thérapie génique de Trump, cela peut difficilement être considéré comme un «succès» à moins que le dépeuplement ne soit le but ultime.

Néanmoins, Fauci est toujours un petit troll égoïste dont la plupart des États-Unis préféreraient probablement ne plus jamais entendre parler. Tout ce qu’il fait est de siffler sa propre corne en mentant et en mentant un peu plus sur les «secondes vagues», les «troisièmes vagues» et d’autres théories du complot plandémique sans fondement.

Il est également important de se rappeler que Fauci a déclaré au monde qu’il faudrait des années pour développer un «vaccin» contre la grippe de Wuhan. Après que Trump l’ait apparemment fait en quelques mois, Fauci a ensuite changé d’avis en s’attribuant lui-même le mérite de «l’accomplissement».

Regarder tout cela se jouer est étrangement similaire à regarder des tout-petits gâtés et autorisés se battre pour des jouets – sauf que ces «jouets» sont des injections mortelles qui stérilisent les femmes, tuent des enfants et détruisent définitivement l’ADN des gens. Pourquoi quelqu’un voudrait-il même s’attribuer le mérite de cette abomination odieuse?

«Fauci est un sociopathe dément qui a joué un rôle majeur dans la destruction de l’Amérique», a écrit un commentateur de l’OANN. «Il doit être poursuivi.»

«Fauci est l’ennemi public n° 1», a écrit un autre. «Donnez-le aux chauves-souris.»

Vous trouverez plus d’informations sur la tromperie du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] sur Pandemic.news.

Les sources de cet article incluent:

OANN.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News