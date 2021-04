Les médias américains citent un consultant lié à CHICOM pour «démystifier» l’ancien chef du CDC, Robert Redfield, au sujet des allégations que COVID s’est échappé du laboratoire de Wuhan

Tous les médias en Chine sont soit alignés avec, contrôlés par, soit gérés par le gouvernement chinois, il est donc naturel de s’attendre à ce que tout ce qui en découle soit de la propagande approuvée par les communistes.

Mais lorsque les médias américains deviennent des distributeurs de propagande pour les Chinois, c’est autre chose.

Le National Pulse a rapporté ces derniers jours que USA Today et CBS News ont cité le Dr Ian Lipkin dans des articles pour «réfuter» une affirmation faite par l’ancien chef des Centers of Disease Control and Prevention, le Dr Robert Redfield fin mars, selon lui, sur la base de preuves il a vu que le virus COVID-19 s’est échappé de l’Institut de virologie de Wuhan, comme d’autres l’ont spéculé dans le passé.

«Je suis d’avis que je pense toujours que l’étiologie la plus probable de cet agent pathogène à Wuhan provenait d’un laboratoire, vous savez, s’est échappé», a déclaré Redfield au Dr Sanjay Gupta de CNN lors d’une interview enregistrée en janvier mais diffusée uniquement en entier récemment. «Maintenant, d’autres personnes ne le croient pas, c’est bien. La science finira par le comprendre. Il n’est pas rare que des pathogènes respiratoires sur lesquels on travaille en laboratoire infectent le travailleur du laboratoire.»

«Je ne pense pas que cela vienne d’une chauve-souris à un humain. Et à ce moment-là, le virus est venu à l’homme, est devenu l’un des virus les plus infectieux que nous connaissons dans l’humanité pour la transmission d’humain à humain. Normalement, lorsqu’un agent pathogène passe d’une zoonose à l’humain, il lui faut un certain temps pour comprendre comment devenir de plus en plus efficace», a poursuivi Redfield, virologue de formation, ajoutant qu’il ne croyait pas que la libération était «intentionnelle.» [Ce n’est qu’une supposition, car il est possible qu’il ait été créé pour des objectifs obscurs et qu’il continue à être perfectionné, cette hypothèse n’est pas à écarter – MIRASTNEWS].

«Je suis autorisé à avoir des opinions maintenant», a-t-il déclaré à Gupta. «La plupart d’entre nous dans un laboratoire, lorsque nous essayons de développer un virus, nous essayons de le faire croître de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux, de mieux et de mieux afin que nous puissions faire des expériences et comprendre. C’est ainsi que je l’ai monté.»

Il n’est pas seul de loin. Des chercheurs chinois l’ont dit, tout comme l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo, qui a déclaré en février qu’il existe des «preuves significatives» pour étayer cette affirmation.

Mais les médias américains se sont plutôt appuyés sur Lipkin, qui a simplement formulé la même affirmation que l’Organisation mondiale de la santé alliée à la Chine et le gouvernement chinois lui-même ont avancé: que le virus «a sauté» d’un animal à l’homme.

«Cela semble être l’explication la plus probable et la plus plausible, d’autant plus que nous avons vu un si grand nombre de ces virus émerger de cette manière», a déclaré Lipkin, directeur du centre pour l’infection et l’immunité de la Columbia University Mailman School of Public Health, a déclaré à USA Today, citant le premier virus du SRAS, Zika et West Nile.

«Le fait que nous ne l’avons jamais vu auparavant ne signifie pas qu’il a été créé dans un laboratoire», a-t-il déclaré à CBS News.

« Les modifications qui ont été exploitées par le virus ne sont pas celles que nous aurions prédit », a-t-il dit, ajoutant que « même si nous voulions concevoir un tel virus, nous n’aurions pas su comment le faire. »

«Nous devrions cesser de pointer du doigt», a déclaré Lipkin à CBS après avoir déclaré qu’il n’y avait «aucune preuve suggérant qu’il a été créé dans un laboratoire. [Seule une enquête internationale indépendante et pluridisciplinaire est capable d’apporter une conclusion définitive, or cette piste est soigneusement évitée, confirmant nos suspicions – MIRASTNEWS].

Le National Pulse a rapporté:

En 2016, Lipkin a reçu le Prix de la coopération internationale en science et technologie lors d’une cérémonie dans le Grand Hall du Peuple à Pékin, présidée par le dirigeant communiste chinois Xi Jinping.

Le prix est «le plus grand honneur scientifique de la Chine pour les scientifiques étrangers et, comme cité dans un communiqué de presse de l’Université de Columbia, Lipkin a déclaré: «Cela renforce ma relation avec mes chers amis et collègues de l’Académie chinoise des sciences, du Ministère de la Santé et avec le peuple chinois» – qui sont toutes des entités du Parti communiste chinois détenues et gérées à 100%.

Les médias américains sont pires que leurs homologues chinois car ils se permettent volontiers d’être ministres de la propagande alors que les personnalités des médias chinois n’ont pas le choix.

