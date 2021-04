LA GRANDE COUVERTURE CRIMINELLE DU VACCIN COVID-19

OPÉRATION VACCIN COVID & COUVERTURE

Le monde entier assiste à une dissimulation criminelle pré-planifiée et hautement organisée des décès et des blessures, des souffrances et des maladies et des fausses couches directement causées par les différents types toxiques d’injections COVID-19.

Cette conspiration criminelle internationale en rapide évolution visant à imposer un «vaccin» extrêmement dangereux à l’ensemble de la civilisation planétaire est totalement sans précédent. Mais ce qui en fait une véritable vague de crimes génocidaires qui déferle sur la planète, c’est l’intention extraordinaire de faire appliquer une dissimulation aussi complète et complexe de la frénésie criminelle sans fin.

À ce jour, il existe d’innombrables cas avérés de décès, de blessures et de maladies survenus juste après que des personnes aient reçu les différentes injections Covid.

Malgré les preuves accablantes de la létalité des vaccins dits COVID-19, les nations du monde entier continuent de tuer et / ou de blesser leurs citoyens, puis de dissimuler ces événements médicaux connus par euphémisme sous le nom de mort et de maladie iatrogènes.

Quel type d’entité totalement satanique dirige cette Opération extrêmement néfaste VACCIN COVID qui assassine littéralement des gens à volonté, puis utilise les médias mainstream pour couvrir systématiquement le génocide mondial?! Juste wow ! ! !

En fait, l’OPÉRATION VACCIN COVID est la plus grande tentative de dépeuplement de la planète et d’affaiblissement des habitants restants jamais entreprise par The Powers That Be. Comme suit:

L’OPÉRATION VACCIN COVID bat maintenant son plein. Et il ne semble y avoir rien qui puisse arrêter ce plan de génocide au ralenti qui roule à travers la planète comme un mastodonte incontrôlable. Par conséquent, le mieux que les gens du monde entier puissent faire est de se protéger et de protéger leurs proches contre le super programme de vaccination en plein essor et extrêmement périlleux à la COVID-19. Les pouvoirs en place ont bien évidemment planifié LE GRAND SCAMDEMIC sur plusieurs décennies. Leur mission principale est double: (i) dépeuplement et (ii) affaiblissement. (Source: OPÉRATION VACCIN COVID: Le système génocidaire furtif pour dépeupler la planète et asservir l’humanité)

C’est comme si plus il y avait de vaccinés contre la COVID-19 tués, plus la résolution de pratiquement tous les gouvernements de la Terre était grande d’imposer ces injections toxiques de Covid à leurs citoyens.

Vraiment, la communauté mondiale des nations a été transformée en une expérience mondiale de vaccin de type Nazi où les vaccinations nocives sont, de manières tout à fait prévisibles, mortelles ou préjudiciables; et pourtant il n’y a pas de culpabilité attribuée à juste titre aux fabricants meurtriers de Big Pharma et à leurs nombreux co-conspirateurs du Complexe Gouvernement-Médical.

Vaccins mortels

Premièrement, il est de la plus haute importance de comprendre que les différentes injections de Covid ne sont pas des vaccins. Ce sont des injections très expérimentales et risquées sur les citoyens partout et SANS CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ. Cela seul fait de ce projet inégalé de crime contre l’humanité une immense conspiration en vue de commettre un génocide. Voir: VACCIN COVID-19: une arme biologique génocidaire à mouvement lent…

En d’autres termes, si les gens savaient exactement avec quoi ils étaient injectés, ils n’accepteraient jamais – JAMAIS – de prendre des injections aussi dangereuses. Comme suit:

Le déploiement d’un tel programme de «vaccination» non testé et dangereux dans le monde est le comble de l’orgueil médical et de l’insouciance du gouvernement. Au-delà de cela, une arme biologique aussi transparente que la bio-ingénierie représente une entreprise mondiale de génocide à une échelle sans équivalent dans l’histoire humaine.

Et c’est la dissimulation en cours du nombre croissant de décès et de maladies induites par les vaccins qui permet aux criminels de Covid de le maintenir, aussi inconcevable et malveillant qu’elle soit.

Ce qui suit ne sont que quelques articles qui incluent de nombreux médecins qualifiés et experts en vaccins qui expliquent à quel point les différents vaccins COVID-19 sont vraiment dangereux et mortels.

LE VACCIN EST PLUS MORTEL QUE LA COVID-19 (Vidéo)

«Cette injection Covid est plusieurs fois plus mortelle et dangereuse que ce qu’est ce coronavirus.» – Médecin certifié par le conseil d’administration

KILL SHOT: Les décès, le nombre de maladies et les blessures causées par la COVID-19 dépassent de loin les pires projections, trop mortels pour recevoir l’approbation de la FDA

Près de 4000 morts en Europe et plus de 162 000 après des injections dangereuses de Covid

Écoutez cette infirmière décédée le lendemain de l’infection par une arme biologique mortelle COVID-19. (Vidéo)

C’est ainsi que les perps CORONAhoax contraignent les masses à prendre leurs vaccins mortels contre Covid.

10 dangers mortels des vaccins Pfizer / Johnson & Johnson Covid-19! (Vidéo)

Les quatre principales raisons pour lesquelles de nombreuses personnes, médecins et scientifiques refusent de prendre le vaccin COVID

La peau de l’homme s’est décollée après le vaccin Covid (vidéo)

Combien d’événements extrêmement indésirables liés au vaccin Covid doivent-ils se produire avant que ce programme de super vaccination ne soit arrêté?!

Les vaccins Covid-19 sont des armes de destruction massive et pourraient anéantir la race humaine

Pourquoi le vaccin COVID-19 extrêmement nocif d’AstraZeneca a-t-il même été lancé sous forme de vaccin expérimental?!

Les MSM: armes de tromperie de masse

Pourquoi, s’il vous plaît, dites-le, n’importe quelle population, n’importe où, se soumet-elle si volontiers au programme de Super Vaccination de Covid à moins que deux OM furtives soient régulièrement employées par les maniaques génocidaires.

Premièrement, les médias mainstream (MSM) ont délibérément et grossièrement déformé les faits les plus pertinents concernant cette pandémie fabriquée qui sert à susciter une réaction basée sur la peur de la part de la population. Le MSS retient en particulier des informations et des données vitales concernant à la fois la vraie nature et la sécurité de ces injections Covid.

Deuxièmement, maintenant que les faux vaccins sont administrés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans le monde entier, les preuves tangibles affluent sur les taux de mortalité et de blessures extrêmement élevés, qui sont ensuite couverts par les MSM. Plus il y a de décès et de maladies dus à la vaccination, plus les MSM doublent la nécessité pour chaque humain de se faire injecter à la hâte.

Sans ces deux éléments clés de ce génocide qui se déroule rapidement, très peu de gens auraient cédé à la campagne exceptionnellement agressive de VACCINER TOUT LE MONDE A VUE.

POINT CLÉ: La quantité de données officielles publiées concernant les décès et les blessures confirmés par la COVID-19 est déjà très alarmante, et pourtant, nous savons d’après les rapports historiques que ces statistiques ne sont qu’une fraction des chiffres réels de ce qui sont essentiellement des médicaments (meurtre par le système médical) et des viols médicaux (injection sans consentement éclairé). C’est parce qu’un si grand nombre de victimes de vaccins ne signalent jamais les conséquences liées au vaccin; ou ils sont morts et donc délibérément ignorés par les statisticiens iatrogènes.

Conclusion

Il incombe vraiment à chaque personne qui est au courant de ce stratagème génocidaire et de cette dissimulation massive de l’exposer quand et où elle le peut.

Plus il y a de membres de la famille, d’amis, de voisins et d’associés commerciaux qui cèdent à la presse permanente constante pour se faire vacciner avec les injections nocives de Covid, plus la misère à l’échelle de la communauté et les défis incalculables sont nombreux pour toutes les personnes impliquées.

En d’autres termes, les auteurs de l’OPÉRATION COVID-19 qui se propage par la pandémie et de l’OPÉRATION VACCIN COVID administrant des vaccins savent très bien que toute l’humanité va bientôt être plongée dans une immense catastrophe sanitaire mondiale aux proportions épiques.

De cette façon, les perps ont prévu de s’occuper d’une énorme partie de l’humanité inapte à s’occuper du segment non vacciné. Quelle meilleure façon de lier partout des gens qui n’auront alors ni le temps, ni l’énergie, ni les ressources, ni la volonté de s’attaquer à l’élite au pouvoir qui ne veut que nous assassiner ou nous asservir.

En fin de compte, ce que l’humanité tout entière vit vraiment, c’est une guerre mondiale menée par les ignobles 00,000001% contre les 99,999999% inconscients. Car si la personne moyenne était consciente de la létalité des injections Covid, ils les éviteraient comme la peste – la peste Covid.

S’il vous plaît, postez cet avertissement et envoyez-le partout afin que le plus grand nombre de personnes possible le lise. Les vies, et en particulier la qualité de vie, dépendent grandement du consentement éclairé pour tous les vaccins, injections, piqûres et injections Covid à l’avenir.

Bottom Line: La cabale incorrigible de psychopathes criminellement fous qui sont derrière cette tentative de dépop a mis en œuvre le schéma sans possibilité d’authentique CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ. Cet acte de négligence intentionnelle constitue à lui seul un crime contre l’humanité au même titre que ceux esquissés par le Code de Nuremberg.

CODE NUREMBERG: Il est interdit à tout gouvernement ou organisation de forcer toute personne à une expérience biologique sans son consentement (Vidéo)

State of the Nation

April 2, 2021

https://stateofthenation.co/?p=58797

