Les scientifiques trouvent des preuves de produits chimiques toxiques dans vos masques faciaux

Les scientifiques ont trouvé des produits chimiques toxiques dans l’analyse préliminaire des masques faciaux. Ces substances toxiques présentes sur les masques faciaux impliquent également des cancérogènes, des allergènes et des substances contrôlées. Les masques sont utilisés par le grand public ces jours-ci mandatés par les gouvernements afin de prévenir l’infection par Covid-19. Cependant, les experts craignent que les produits chimiques toxiques contenus dans les masques faciaux puissent causer des problèmes de santé involontaires.

Avant la pandémie, la Chine était le premier fabricant de masques au monde et renforçait cette position au milieu de l’épidémie de pandémie. Cela fait 85% de tous les masques.

Plus de 70 000 nouvelles entreprises enregistrées pour fabriquer et vendre des masques faciaux en Chine en 2020. La forte demande de masques laisse craindre que les masques soient fabriqués de manière imprudente.

Une analyse préliminaire a révélé que ces masques sont imprégnés de produits chimiques toxiques qui sont limités pour des raisons à la fois environnementales et sanitaires.

Sur la photo, un chromatogramme GCMS des produits chimiques et des composés trouvés sur un masque facial. Les données proviennent de la technique analytique unique développée par le Dr Dieter Sedlak

Ces substances comprennent le formaldéhyde qui provoque une sensation de brûlure dans les yeux et le nez, le larmoiement, la nausée, la respiration sifflante et la toux.

Le directeur de l’Institut environnemental de Hambourg, Michael Braungart, a effectué des tests sur des masques qui provoquaient des éruptions cutanées.

«Ce que nous respirons par la bouche et le nez sont en fait des déchets dangereux», a déclaré le professeur Braungart.

Ces masques usagés contenaient du formaldéhyde et d’autres produits chimiques.

Le formaldéhyde est le produit chimique qui donne l’odeur «propre» lorsqu’un nouveau paquet de masques est ouvert. Il a également trouvé de l’aniline, un cancérigène connu.

« Nous avons trouvé du formaldéhyde et même de l’aniline et avons remarqué que des parfums artificiels inconnus étaient appliqués pour couvrir les odeurs chimiques désagréables du masque », a-t-il déclaré.

«Dans le cas des masques chirurgicaux de couleur bleue, nous avons trouvé du cobalt – qui peut être utilisé comme colorant bleu.»

« Dans l’ensemble, nous avons un cocktail chimique devant notre nez et notre bouche qui n’a jamais été testé pour la toxicité ou les effets à long terme sur la santé », a-t-il déclaré.

Le Dr Dieter Sedlak, directeur général et co-fondateur de Modern Testing Services à Augsbourg, a également découvert du formaldéhyde, des fluorocarbures dangereux (toxiques) et d’autres produits chimiques avec sa propre méthode de test unique.

«Honnêtement, je ne m’attendais pas à ce que des PFC soient trouvés dans un masque chirurgical, mais nous avons des méthodes de routine spéciales dans nos laboratoires pour détecter facilement ces produits chimiques et les identifier immédiatement. C’est un gros problème», a déclaré le Dr Sedlak.

«Il semble que cela ait été délibérément appliqué comme répulsif de fluide – cela fonctionnerait pour repousser le virus sous forme de gouttelettes d’aérosol – mais le PFC sur votre visage, sur votre nez, sur les muqueuses ou sur les yeux n’est pas bon.»

Les PFC sont utilisés dans les textiles pour ajouter un revêtement dans des articles tels que des vestes et des sacs à dos et ce revêtement protecteur n’est pas destiné à être inhalé.

«Sur la base de mon expérience pratique, il existe certainement un risque déraisonnable élevé», déclare le Dr Sedlak.

Les masques conçus pour être utilisés par le public ne sont pas classés dans la catégorie des EPI, ils ne sont donc pas soumis aux normes de conception des masques utilisés par les médecins.

Cependant, la responsabilité de s’assurer que les masques respectent les normes incombe au fabricant et à ses autorités locales.

Mais ces masques doivent uniquement respecter les lois générales sur la sécurité au lieu d’avoir à répondre aux normes de qualité médicale et à passer des contrôles de qualité réguliers.

«Le règlement de 2005 sur la sécurité générale des produits (GPSR) définit les responsabilités des producteurs et distributeurs de ces produits», indique le site Web du gouvernement britannique.

«Les masques faciaux n’étant pas des dispositifs médicaux, nous ne réglementons pas ces produits.»

Le Dr Julian Tang, virologue clinicien à l’Université de Leicester, a répété le sentiment du professeur Braungart et du Dr Sedlak selon lequel des recherches plus approfondies sont nécessaires.

« D’autres études sur des conceptions de masques spécifiques doivent être effectuées s’il existe un risque possible perçu pour un masque particulier – et les masques fabriqués par différents fabricants peuvent ne pas présenter les mêmes risques – s’il en existe », a-t-il déclaré.

Il dit que si les gens sont préoccupés par leurs masques, une option consiste à utiliser des masques chirurgicaux professionnels qui doivent répondre à des normes plus strictes.

«Les pays d’Asie du Sud-Est utilisent des millions de masques chirurgicaux depuis les premières flambées de SRAS-COV-1 en 2003 – sans effets néfastes signalés», ajoute-t-il.

«Mais même avant cela, dans le monde entier, les masques chirurgicaux ont été utilisés en chirurgie par des équipes du monde entier – pendant des décennies – sans effets néfastes signalés.»

Liz Cole, co-fondatrice de l’organisation Us For Them qui défend les droits des enfants, dit que les résultats sont particulièrement préoccupants pour les jeunes.

«Nous pour eux sommes préoccupés par le fait que les recommandations aux enfants de porter des couvre-chefs dans les salles de classe ne semblent être fondées sur aucune nouvelle preuve scientifique et aucune évaluation des dommages ne semble avoir été menée», a-t-elle déclaré.

«Compte tenu des problèmes potentiels de santé et de bien-être de l’enfant en jeu, il est impératif de prendre en compte les effets néfastes potentiels de la couverture faciale dans les salles de classe et de les comparer aux avantages».

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Après les passeports de vaccins pour les personnes, maintenant le sceau de santé COVID-19 de 12000 $ pour les entreprises

Après les passeports de vaccins pour les personnes, Hollywood propose maintenant le sceau de santé COVID-19 pour les entreprises. Des célébrités comme Lady Gaga et Robert De Niro utilisent Covid-19 pour promouvoir un système coûteux de «sceau de santé» qui certifiera l’emplacement de votre entreprise comme étant exempt de COVID-19. Ces célébrités prêchent aux gens d’acheter ce sceau de santé qui pourrait vous coûter plus de 12 000 $ et qui «ne garantit pas qu’un espace est sûr ou exempt d’agents pathogènes». La norme de construction WELL est alignée sur les Nations Unies.

World est devenu un endroit où vous avez besoin d’un passeport vaccinal pour avoir votre liberté individuelle et vivre une vie à part entière en dehors de chez vous.

En dehors de cela, certaines entreprises ont également besoin d’un sceau d’approbation pour vous faire savoir qu’elles se soucient de votre santé et de votre sécurité.

Les meilleures stars hollywoodiennes participent à une vidéo promotionnelle réalisée par Spike Lee où elles prêchent aux gens une situation dans laquelle ils n’ont aucune expertise.

Vous pouvez voir ces célébrités répéter une phrase encore et encore dans cette vidéo publicitaire sur papier glacé: « Recherchez le sceau WELL Health-Safety. »

Cette annonce vous informe que le sceau WELL Health-Safety est une approbation qui vient après que les entreprises répondent à des critères dans des domaines tels que la désinfection, le nettoyage et la préparation.

Cependant, le sceau semble dénué de sens et constitue un moyen de gagner de l’argent. Vous devrez peut-être payer plus de 12 000 $, ce qui représente beaucoup d’argent.

Mais quelques secondes sur le site Web de l’entreprise et vous commencez à avoir une image plus claire.

Il semble qu’il n’y ait pas de test de performance avec «Health seal» et que tout est basé sur la documentation.

Et le pire, c’est… qu’on leur extorque une note qui est entièrement basée sur des documents. Aucun test de performance. 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/5ssSnsKqrP

– Chuck Anderson (@anderchuckinc) 1 avril 2021

Il y a une faille juridique et cela «ne garantit pas qu’un espace est sûr ou exempt d’agents pathogènes».

Pourtant, certaines personnes manifestent de l’intérêt pour l’acheter car elles sont impressionnées par l’annonce remplie de célébrités.

La norme de construction WELL est alignée sur les objectifs de développement durable des Nations Unies. Ses fonctionnalités pilotes sont mises en correspondance avec les 17 objectifs de développement durable.

A l’instar de la proposition de passeport vaccinal et des personnes vaccinées roulant en masques, ce sceau de santé ne veut rien dire. C’est juste pour effrayer les gens qui comptent trop sur les célébrités.

Avoir de grandes stars comme ambassadeurs aurait pu apporter une légitimité dans un monde prépandémique.

Cependant, d’amères batailles politiques et les fermetures de Covid-19 semblent avoir accru la méfiance du public à l’égard de la célébrité.

Certaines célébrités font honte aux gens de porter des masques et partent en vacances tropicales avec des milliardaires sans masque en vue.

Pendant ce temps, il y a aussi ces vidéos de propagande de vaccination sans base scientifique qui vous incitent à aimer les vaccins et à ne poser aucune question.

Si vous rencontrez plus de vidéos de propagande COVID-19, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia