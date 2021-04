Les virus ne sont pas le problème – restez calme! + Les passeports de vaccins étaient planifiés bien avant le COVID

Les virus ne sont pas le problème – restez calme!

Source: @waukema utilisant les données brutes EMA

Mal plus que bien – pourquoi font-ils cela?

Une analyse des rapports d’effets secondaires des médicaments enregistrés dans la base de données de l’EMA en Europe entre avril 2020 et mars 2021 brosse un tableau extrêmement alarmant. Mais la campagne de vaccination inutile se poursuit avec obstination. Ça passe sur les cadavres – et il y en a de plus en plus!

Pour éviter une seule infection légère, plus de 140 personnes devraient être «vaccinées» (NNV) – ou si nous avions 60 millions de citoyens allemands «vaccinés», il n’y aurait que 425 500 infections légères de moins avec un test PCR positif en Allemagne. C’est moins d’un pour cent de la population. La plupart des autres sont de toute façon immunisés depuis longtemps (ancienne immunité croisée). Rien de tout cela n’a de sens!

Au cours de la période d’avril 2020 à décembre 2020, les effets secondaires indésirables enregistrés ont fluctué dans un couloir de 9 418 à 12 567 rapports, avec une moyenne de 10 847 effets secondaires enregistrés au cours de chacun de ces mois.

En janvier 2021, ce nombre est passé à 27 242. En février 2021 et mars 2021, le nombre d’effets indésirables rapportés était de 52 183 et 52 165, respectivement. Cela signifie que les effets secondaires ont été multipliés par cinq au cours des deux derniers mois par rapport à la moyenne de l’année Corona 2020.

Tout le monde parle d’AstraZeneca – mais les autres ne sont-ils pas pires?

Un examen plus attentif des cas signalés montre que seuls les nouveaux «vaccins» contre le SRAS-CoV-2 sont à l’origine de cette augmentation massive.

Un examen plus approfondi des données brutes révèle que c’est principalement la préparation d’ARNm de BioNTech / Pfizer qui provoque le nombre élevé d’effets secondaires. Le nombre d’effets secondaires rapportés de la «vaccination» Moderna est significativement plus faible, selon la base de données, le nombre d’effets secondaires indésirables chez AstraZeneca semble être encore plus faible.

Puisqu’une corrélation avec les différents collectifs «vaccinés» (personnes âgées, personnel soignant, femmes, hommes?) Et le nombre de doses utilisées dans chaque cas n’est pas possible, des risques particuliers peuvent être cachés. À mon avis, les autorités font preuve d’une grande négligence pour une «vaccination» de masse génétique expérimentale, qui a été observée beaucoup trop brièvement avant son approbation, car les risques possibles, par exemple de formation de thrombus (voir ci-dessous), sont connus des responsables de le gouvernement et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La base de données EMA sous-estime certainement le risque. Environ 3 pour cent seulement des effets secondaires indésirables des médicaments qui surviennent réellement sont signalés aux autorités sur une base régulière. La plateforme de nouvelles du Comité Corona 2020News est consciente, entre autres, à travers le rapport du lanceur d’alerte de la maison de retraite de Berlin (La terrible mort après la vaccination) que même les décès étroitement liés à la vaccination ne sont pas signalés car ils sont souvent mal interprétés comme les morts de COVID-19. En ce qui concerne les hôpitaux tels que la clinique universitaire de Würzburg, 2020News a appris que les employés vaccinés ne signalent pas leurs effets secondaires parfois graves. Les rapports de maladie après la vaccination sont courants.

Le vaccin d’AstraZeneca a été au moins temporairement suspendu dans plusieurs pays ou n’est plus administré aux femmes de moins de 55 ans en raison d’un nombre inhabituel de décès dus à une thrombose veineuse cérébrale. On ne sait pas quel effet a causé tant d’effets secondaires avec les autres «vaccins».

Peut-être par motivation pour permettre une nouvelle vaccination du vaccin d’AstraZeneca malgré sa mauvaise réputation croissante, le nom a maintenant été changé: le vaccin AstraZeneca s’appelle désormais VAXZEVRIA. (Texte en grande partie tiré de News2020)

Ci-dessous: les derniers chiffres du Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) du CDC (USA)

https://www.wodarg.com/

Traduction : MIRASTNEWS

WordPress depuis la censure des Big Tech nous empêche de faire des mises à jours et des corrections après publication. L’article ci-dessous a pour source Tap News Wire:

Source : Tap News

Les passeports de vaccins étaient planifiés bien avant le COVID

1er avril 2021 – Le 1er novembre 2019, l’excellente publication Age of Autism a publié ce qui suit:

Et juste au cours des dernières semaines, sans publicité, la Commission européenne a publié un document destiné à conduire à l’attachement d’une carte d’identité de vaccin au passeport européen d’ici 2022. (italiques ajoutés)

Regardez simplement la page 1 du PDF suivant de l’UE:

2019-2022_roadmap_en

Et ne sauriez-vous pas que COVID est arrivé juste à temps pour garantir que ce calendrier serait parfaitement respecté.

Un autre co-wink-i-dink COVID !?

Tout comme les origines génétiquement modifiées du SRAS CoV-2, ou événement 201, où la Fondation Gates, l’Université Johns Hopkins et le Forum économique mondial ont simulé une pandémie mondiale de coronavirus à peine 3 mois avant que leur jeu de guerre ne «devienne réel». En fait, l’événement 201 s’est produit quelques semaines à peine avant que l’UE ne publie son plan de passeport vaccinal, et LES DEUX de ces co-wink-i-dinks importants se sont produits des mois avant le début de la pandémie de COVID-19.

Ce que ces co-wink-i-dinks révèlent, c’est que les passeports vaccinaux n’ont rien à voir avec la COVID. Il ne s’agit là que d’une pièce d’un puzzle très ancien et bien planifié pour le contrôle de la population et la destruction des droits fondamentaux.

Les passeports de vaccins sont une étape cruciale vers l’UDI – Identité numérique universelle.

En juillet 2019, j’ai déclaré qu’un système UDI ne pouvait pas être introduit en Amérique sans un «événement catastrophique et catalyseur» comme le 11 septembre, et j’ai postulé qu’un tel événement serait une forme de crash climatique. Je crois toujours que ce sera probablement le cas, bien que certaines personnes croient que la crise de la COVID est le nouveau 11 septembre qui inaugurera un système UDI en Amérique. Alors que la crise COVID a certainement contribué à balayer les droits fondamentaux, je ne pense pas qu’il soit tout à fait suffisant que l’Amérique accepte un système UDI (qui finira par éliminer et remplacer toutes les transactions en espèces).

Je me suis également demandé en juillet 2019 ce qui se passerait avec les dizaines de millions de conservateurs chrétiens américains (ACC) qui considèrent un système UDI comme la «marque de la bête» comme prophétisé dans le livre des révélations. La controversée membre du Congrès Marjorie Taylor Greene a récemment relié les passeports de vaccins à la référence de la «marque de la bête» dans la Bible, et a été violemment attaquée pour cela.

Pour être clair, je n’accorde pas beaucoup de poids à la revendication de la «marque de la bête», mais ce n’est pas le but. Le fait est que des dizaines de millions d’ACC le font, et cela ne peut être ignoré par quiconque de quelque côté que ce soit de ce débat. On ne peut pas non plus ignorer des millions de progressistes, de libéraux et de conservateurs qui ne soutiennent pas non plus un système de passeport fasciste pour les vaccins (sans la revendication de la «marque de la bête»). Nous nous préparons pour une bataille politique et culturelle en Amérique qui va faire passer les années Trump comme une promenade dans le parc.

https://thefedupdemocrat.home.blog/

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News