Plus de 100 personnes entièrement vaccinées dans l’État de Washington ont contracté un Covid, montrant une fois de plus que les vaccins n’empêchent pas l’infection

Le département de la santé de l’État de Washington a reçu plus d’une centaine de rapports de Covid-19 chez des individus entièrement vaccinés. Ces cas ont été signalés aux épidémiologistes plus de deux semaines après que les individus vaccinés aient reçu leur deuxième dose. Les autorités sanitaires qualifient désormais ces positifs de Covid-19 post-vaccination de «cas révolutionnaires». Il n’y a aucune certitude que le protocole de vaccination à deux doses prévient les infections, l’hospitalisation ou la mortalité du tout, détruisant toute justification scientifique actuellement utilisée pour justifier à tort la nécessité de passeports de vaccins et la ségrégation généralisée des non vaccinés.

Le taux d’hospitalisation et de mortalité est élevé pour les personnes infectées par la Covid-19 qui ont reçu les vaccins

Depuis le 1er février 2021, les épidémiologistes ont enregistré 102 «cas révolutionnaires» de Covid-19 dans 18 comtés du seul État de Washington. Un choquant huit pour cent des cas étaient sévères et nécessitaient une hospitalisation. Deux d’entre eux, tous deux âgés de plus de 80 ans, sont décédés de l’infection même que les vaccins étaient censés prévenir.

En un mois seulement, 1,2 million de personnes ont été vaccinées dans l’État de Washington. Seulement 0,01 pour cent des vaccinés ont été testés positifs pour la Covid-19. Les taux de positivité pour la population générale sont généralement beaucoup plus élevés. Cependant, huit pour cent choquants des personnes infectées par la Covid-19 après la vaccination ont dû être hospitalisées. Parmi ceux qui ont été infectés après la vaccination, le taux de mortalité était épouvantable de deux pour cent. Ces données à l’échelle de l’État montrent un taux d’hospitalisation et de mortalité anormalement élevé pour les personnes qui contractent la Covid-19 APRÈS LA VACCINATION.

De plus, il y a probablement beaucoup plus de cas d’infection à Covid-19 et d’infections respiratoires similaires après la vaccination, mais ces cas ne sont pas enregistrés dans le cadre de cette pandémie de santé publique. En effet, les personnes vaccinées sont moins susceptibles de passer des tests de Covid une fois qu’elles sont jugées «protégées». De plus, toute infection respiratoire qui reflète les symptômes de la Covid-19 n’est plus classée comme Covid-19, après la vaccination. De nombreux sites de vaccination remplacent les sites de test de la Covid-19, réduisant naturellement le nombre de positifs dans ces populations vaccinées.

De plus, les personnes vaccinées ne sont plus tenues de passer les tests pour se rendre dans certaines régions. Combien de cas supplémentaires de Covid-19 (faux ou réel) seraient détectés si les vaccinés étaient soumis au même protocole de test que les non vaccinés? Les non-vaccinés subissent maintenant des pressions pour passer les tests Covid pour voyager, ce qui fait augmenter le nombre de cas de non-vaccinés, qu’il s’agisse de faux positifs, d’infections bénignes ou de maladies graves. La probabilité de positifs à la Covid-19 chez les personnes complètement vaccinées pourrait être plus élevée si elles étaient tenues de passer les tests comme tout le monde. L’hypothèse selon laquelle les vaccinés sont en parfaite santé et ne propagent pas d’infections par rapport à leurs pairs est la plus grande arnaque perpétrée par le passeport des vaccins.

Les personnes entièrement vaccinées tombent malades et meurent quelles que soient les statistiques de Covid-19

Des infections similaires à la covid-19, causées par des variantes de la covid-19, apparaissent également chez les personnes entièrement vaccinées. Le département de la santé de l’État de Washington étudie les tendances parmi ces «cas révolutionnaires». Les autorités sanitaires identifient des «variants de Covid-19» qui infectent les personnes complètement vaccinées. Si les vaccins fonctionnent comme prévu, combien de doses supplémentaires de vaccin seront-elles nécessaires pour arrêter toutes ces variantes de Covid-19? L’utilisation généralisée des vaccins fait-elle pression sur les coronavirus, provoquant davantage de mutations? Les vaccins actuels contre la Covid-19 exposent-ils tout le monde à de nouvelles variantes?

[Ces vaccins et les technologies utilisées sont-ils appropriés pour résoudre réellement la question de santé posée par ce type de virus ? Si le SRAS-CoV-2 est produit en laboratoire, n’existe-t-il pas de possibilités que d’autres coronavirus SRAS-CoV-Z variants sortent de ces laboratoires ? A quoi servent ces soi-disant vaccins s’ils ne peuvent protéger hermétiquement l’individu de l’entrée du virus dans son organisme ? Les Tests COVID seraient-ils devenus fiables? Les doses actuelles posant déjà des problèmes de santé très néfastes en raison des effets secondaires allant jusqu’à la mort, n’existe-t-il pas de dangers plus graves à augmenter indéfiniment le nombre de doses ? Pourquoi a-t-on systématiquement écarté les autres possibilités thérapeutiques non vaccinales. Pourquoi a-t-on protégé juridiquement les Big Pharma des responsabilités devant la loi, ne voulait-on pas qu’ils produisent des vaccins de qualité irréprochable ? Y’aurait-il des arrières pensées sur les objectifs visés ? JDDM – MIRASTNEWS].

Le secrétaire à la Santé de l’État de Washington, le Dr Umair Shah, appelle les personnes entièrement vaccinées à porter des masques et à éviter les autres – en avouant ouvertement que les vaccins ne fonctionnent pas. Alors que les personnes entièrement vaccinées continuent de tomber malades et de mourir, il ne restera bientôt plus à blâmer que les vaccins. Mais les vaccins ne seront pas officiellement blâmés, et les autorités de santé publique fières continueront de réclamer des passeports de vaccins et une conformité de masse au plus grand échec de la science moderne. Les causes sous-jacentes de l’échec du système immunitaire, de la fraude médicale et des mauvaises pratiques médicales sont ignorées dans la tentative d’imposer des vaccins sans fin dans le monde.

Les sources comprennent:

ABCNews.Go.com

NaturalNews.com

Lance D Johnson

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News