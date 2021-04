Un expert en vaccins appelle l’OMS à arrêter immédiatement toutes les vaccinations de masse contre les coronavirus

Un expert en recherche sur les vaccins a publié une lettre ouverte appelant l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à arrêter immédiatement toutes les vaccinations de masse contre le coronavirus [2019 de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 – MIRASTNEWS] (COVID-19). Selon le Dr Geert Vanden Bossche, les vaccinations de masse pourraient conduire à l’émergence de formes plus dangereuses du virus.

Les préoccupations de Vanden Bossche sont centrées sur l’idée qu’une combinaison de verrouillages et de pressions de sélection extrêmes sur le virus, induites par le programme mondial intense de vaccination de masse, pourrait réduire le nombre de cas, d’hospitalisations et de décès à court terme, mais induirait finalement l’émergence de variantes plus dangereuses.

«Je ne suis pas contre la vaccination. Au contraire, je peux vous assurer que chacun des vaccins actuels a été conçu, développé et fabriqué par des scientifiques brillants et compétents», a écrit le Dr Vanden Bossche, un développeur expérimenté de vaccins qui a coordonné le programme de vaccination contre Ebola à l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI).

« Cependant, ce type de vaccins prophylactiques est totalement inapproprié, voire très dangereux, lorsqu’il est utilisé dans des campagnes de vaccination de masse pendant une pandémie virale »,

Un vaccin prophylactique ou préventif consiste à introduire des antigènes dans le corps d’une personne. L’objectif est que le système immunitaire de l’individu crée des anticorps pour ces antigènes et devienne immunisé contre la maladie associée.

Les campagnes de vaccination, les interventions gouvernementales aggravent les choses

Vanden Bossche estime que les campagnes de vaccination de masse en cours sont «susceptibles de renforcer davantage l’évasion immunitaire adaptative, car aucun des vaccins actuels n’empêchera la réplication ou la transmission de variants viraux.»

La fuite immunitaire est un terme utilisé pour décrire le moment où l’hôte, dans ce cas, les humains, n’est plus capable de reconnaître et de contrer un agent pathogène tel qu’un variant ou un mutant pertinent du SARS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19.

«Plus nous utilisons ces vaccins pour vacciner les gens en pleine pandémie, plus le virus deviendra contagieux», a écrit Vanden Bossche. «Avec l’augmentation de l’infectiosité s’accompagne d’une probabilité accrue de résistance virale aux vaccins.» (En relation: Biden prévoit d’étendre les injections de vaccin contre le coronavirus à l’échelle nationale en utilisant la FEMA et la Garde nationale.)

Dans ce scénario, les fabricants seront contraints d’affiner ou d’améliorer les vaccins, ce qui augmentera alors la pression de sélection.

La pression de sélection est un terme utilisé pour décrire le processus qui aide un organisme ou un pathogène à évoluer de manière à le rendre mieux adapté à son environnement changeant. Une résistance aux antibiotiques, qui est causée par une surutilisation d’antibiotiques, est un bon exemple de pression de sélection.

Le virus déjouera efficacement les vaccins à base d’antigènes hautement spécifiques qui sont utilisés et modifiés.

Vanden Bossche a déclaré que les multiples variantes virales émergentes, «beaucoup plus infectieuses», sont déjà des exemples d’échappatoire immunitaire à notre immunité innée, et très probablement créées par les interventions gouvernementales elles-mêmes – les verrouillages et les mandats de masque.

Notre système immunitaire inné, souvent appelé la première ligne de défense immunitaire, nous protège d’une multitude d’agents pathogènes, empêchant ainsi ces agents pathogènes de provoquer des maladies.

Comme le système immunitaire inné ne peut pas se souvenir des agents pathogènes qu’il a rencontrés – l’immunité innée n’a pas de soi-disant «mémoire immunologique» – nous ne pouvons continuer à nous y fier qu’à condition de la maintenir suffisamment «entraînée».

«En maintenant le système immunitaire inné entraîné, nous pouvons beaucoup plus facilement résister aux germes qui ont un réel potentiel pathogène. Il a, par exemple, été rapporté et scientifiquement prouvé que l’exposition à d’autres coronavirus assez inoffensifs provoquant un «rhume banal» peut fournir une protection, bien que de courte durée, contre Covid-19 et ses fidèles sbires (c’est-à-dire les variantes les plus infectieuses)», a écrit le Dr Vanden Bossche.

La formation est obtenue par une exposition régulière à une myriade d’agents environnementaux, y compris des agents pathogènes. Ainsi, les verrouillages et les mandats de masque retardent peut-être la formation de notre système immunitaire inné.

Vanden Bossche a noté que la suppression de l’immunité innée, en particulier dans les groupes d’âge plus jeunes, peut devenir très problématique. «Il ne fait aucun doute que le manque d’exposition dû aux mesures de confinement strictes mises en œuvre dès le début de la pandémie n’a pas été bénéfique pour maintenir le système immunitaire inné des gens bien formé», a-t-il écrit.

Un article de McGill discrédite le Dr Vanden Bossche

Un article publié par le site Web McGill a discrédité les preuves scientifiques présentées par Vanden Bossche dans sa lettre ouverte.

L’article a déclaré que dans la lettre, le Dr Vanden Bossche «fait un certain nombre d’affirmations incorrectes ou exagérées sur l’utilisation de la vaccination de masse pendant une pandémie».

L’auteur de l’article a contacté le Dr Paul Offit, pédiatre spécialisé dans les vaccins et l’immunologie et co-inventeur du vaccin antirotavirus, pour savoir si la résistance aux antibiotiques et la fuite immunitaire associée aux vaccins sont en effet comparables.

«Dans un sens, c’est le cas, mais il manque le point principal», a déclaré le Dr Offit. «Si vous avez un vaccin qui entraîne des niveaux élevés d’anticorps neutralisants, ce n’est pas une façon de créer des variantes.»

Un vaccin montre à votre corps une partie inerte du virus afin qu’il puisse fabriquer des anticorps neutralisants contre lui. Si le corps finit par produire de faibles niveaux de ces anticorps, cela pourrait permettre au virus de rester dans votre corps et de se reproduire. Certaines de ces copies peuvent par hasard avoir les bons types d’erreurs dans leur code génétique pour devenir des variantes préoccupantes, bien que le taux de mutation du coronavirus soit assez faible.

L’article affirmait également que les données des essais cliniques sur les vaccins et des pays ayant vacciné un grand pourcentage de leur population montraient une réduction significative des cas et de la mortalité.

«Un autre contrepoint important à l’affirmation du Dr Vanden Bossche est que nous pouvons simplement reformuler nos vaccins pour qu’ils correspondent à de nouvelles variantes préoccupantes», indique l’article.

L’article poursuit: «Il y a une raison pour laquelle un nouveau vaccin contre la grippe est fabriqué chaque année: le virus de la grippe dérive et se déplace et le vaccin doit être reformulé pour mieux correspondre aux virus spécifiques qui devraient être courants au cours de la prochaine saison de la grippe. De même, si une nouvelle variante du SRAS-CoV-2 émerge et est si différente que nos vaccins actuels ne correspondent pas, les scientifiques peuvent simplement modifier leurs vaccins.»

Mais Vanden Bossche a attendu ce genre d’argument de la part de non-experts et les a repoussés. «Mes déclarations ne sont basées sur rien d’autre que la science. Ils ne seront contredits que par la science», a-t-il écrit dans sa lettre ouverte.

Suivez Immunization.news pour plus de nouvelles et d’informations sur les vaccins contre les coronavirus.

Les vaccins contre le coronavirus continuent de tuer des gens alors que les gouvernements homicides prétendent malhonnêtement qu’ils sont «sûrs et efficaces»

Environ 25 autres cas de «caillots sanguins rares» se sont produits chez des Britanniques qui ont été piégés pour le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] avec l’injection d’AstraZeneca, et le gouvernement du Royaume-Uni l’a en quelque sorte reconnu.

Sans relier catégoriquement le vaccin aux événements indésirables mortels, les autorités britanniques affirment maintenant à contrecœur que certains lots d’injection doivent être «défectueux», et c’est pourquoi de nombreuses personnes sont gravement blessées ou tombent mortes des injections.

Malgré tout cela, le régulateur britannique des médicaments continue de prétendre toujours que les injections en général sont «sûres», insistant sur le fait qu’il n’est toujours pas clair, d’une manière ou d’une autre, si les injections ont ou non quelque chose à voir avec les caillots sanguins mortels.

Un certain nombre d’autres pays européens ont interrompu toute administration du médicament AstraZeneca en invoquant des événements indésirables similaires, et pourtant le Royaume-Uni insiste sur le fait que chaque injection est «sûre et efficace» pour une administration continue.

«Au total, la MHRA (Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé) a déclaré avoir [sic] identifié 30 cas de caillots sanguins rares sur 18,1 millions de doses d’AstraZeneca administrées jusqu’au 24 mars inclus», a rapporté l’Associated Press (AP).

«Le risque associé à ce type de caillot sanguin est« très faible»», a-t-il ajouté.

Selon le Dr June Raine, directrice générale de l’agence, les injections d’AstraZeneca de coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] sont très bonnes et leurs «avantages … dans la prévention de l’infection à la Covid-19 et de ses complications continuent de l’emporter sur tous les risques et le public devrait continuer à se faire vacciner quand on l’invite à le faire.»

Pour en savoir plus sur la façon dont les injections de coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] blessent et tuent des milliers de personnes, visitez ChemicalViolence.com.

Personne avec un cerveau ne veut une injection de virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS].

Les Pays-Bas, quant à eux, adoptent une approche très différente en rejoignant les autres nations européennes qui n’administrent plus la piqûre d’AstraZeneca.

Au début, le gouvernement néerlandais avait prévu de restreindre simplement l’administration aux personnes de moins de 60 ans, ce que l’Allemagne a fait. Au lieu de cela, les Pays-Bas ont finalement complètement supprimé l’injection afin de protéger leur population contre d’autres dommages.

Selon le ministre néerlandais de la Santé, Hugo de Jonge, l’arrêt n’est que temporaire à titre de «mesure de précaution». À terme, autrement dit, les injections d’AstraZeneca seront à nouveau plongées dans les bras des Néerlandais, ce qui est une musique aux oreilles du gouvernement britannique.

La seule bonne nouvelle avec tout cela est que de nombreux pays qui ont été parmi les premiers à interrompre l’administration de l’injection d’AstraZeneca avant de rétablir temporairement leur administration interrompent le programme une deuxième fois, indiquent des rapports.

Il y a tout simplement trop d’événements indésirables qui émergent pour continuer à administrer les injections en toute sécurité, disent les responsables, et des dizaines de millions de citoyens européens ne font pas confiance aux injections et n’envisagent pas d’en recevoir une.

Dans certains pays, les responsables craignent que si l’injection à risque continue d’être administrée, les gens perdront confiance dans le gouvernement pour réglementer et administrer en toute sécurité d’autres vaccins et produits pharmaceutiques.

Après un incident impliquant une coagulation grave en Australie, le médecin-chef adjoint Michael Kidd a admis aux médias que la piqûre d’AstraZeneca était «probablement» la cause, bien que les responsables au Royaume-Uni, où l’injection est effectuée, continuent de nier tout lien.

«Il y a eu 4 000 décès induits par la vax et 40 000 événements indésirables «enregistrés» dans l’UE» [certains parlent d’un enregistrement de 1% seulement au VAERS – MIRASTNEWS], a écrit un commentateur de Zero Hedge. « Probablement 10 fois plus n’ont pas été enregistrées. »

«Rien de tout cela ne devrait surprendre le penseur critique», a écrit un autre. « Le vaccin sans responsabilité du fabricant est administré pour une « pandémie ». Une « pandémie » où il n’y a pas de morts partout, et où les tests et les médias sont des fraudes prouvées … Il n’y a pas de thérapie génique sûre. »

