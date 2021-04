LA BOMBE: Bill Gates a préparé ses fidèles à une plandémie de bio-terrorisme provenant d’un «virus croisé» de singes et de chauves-souris

Ce récit vous semble-t-il familier? On dirait que le récit des médias de masse, qui était un canular complet, perpétré sur le monde au début de la propagation de Covid-19, parle d’un marché alimentaire chinois où tout le monde mangeait des chauves-souris comme s’il s’agissait d’ailes de poulet. Pourquoi révéler le mensonge avant même qu’il n’atteigne les yeux du public? Les monstres et les fous Illuminati comme Bill Gates adorent parler de déchets pour prétendre qu’ils ont des superpouvoirs ESP, prédisant leurs propres événements mis en scène avant même qu’ils ne se produisent. Oui, Bill Gates a prédit publiquement sa propre «plandémie» dans le cadre de son propre plan de dépeuplement de la Terre. C’est pathétique et réel.

Examinons de plus près comment l’un des hommes les plus riches du monde envisage d’utiliser des vaccins pour réduire la population mondiale de quelques milliards de personnes. Désormais, vous ne pouvez même plus dire ou écrire le mot «plandémique» sans que les médias sociaux Big Tech ne vous éliminent, vous et votre organisation, de l’ensemble de la plate-forme de médias sociaux pour toujours.

Bill Gates dit littéralement que « nous avons besoin de la demande » de vaccins dans une interview vidéo sur la prochaine pandémie à venir en Amérique

Bill Gates a affirmé ce qui suit en 2015: «Quelqu’un qui veut causer des dommages pourrait créer un virus…» puis, «Si quelque chose tue plus de 10 millions de personnes dans les prochaines décennies, il s’agit probablement d’un virus hautement infectieux plutôt que d’une guerre.» Il voulait dire [Coronavirus 2019 de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 ou – MIRASTNEWS] Covid-19, bien sûr. De plus, après cela, il a prédit «deux autres événements destructeurs de masse mondiaux» et a affirmé qu’il y aurait plus de pandémies que le monde ne pourra pas gérer.

Voici le clip de Bill «Hell’s» Gates parlant de sa plandémie avant la sortie de la peste Covid.

Pour s’assurer que tout le monde est vulnérable à la maladie de Bill Gates (Covid-19, 20, 21, etc.), il veut que le monde entier mange du bœuf synthétique à 100%, en particulier les pays «riches», pendant qu’il vaccine en masse tous les pauvres adolescentes des pays dans la stérilisation, les fausses couches et les avortements médicamenteux. C’est supposément ainsi que nous devons lutter contre le réchauffement climatique et les problèmes de surpopulation de notre Terre, ce que seul Bill Gates comprend et peut résoudre par son solitaire Microsoft. Seul Bill Gates peut prévenir les incendies de forêt! Smokey the Bear ne peut plus nous aider. De plus, Bill dit que nous allons tous «nous habituer à la différence de goût» avec son bœuf génétiquement muté, alors qu’il cause le cancer et la malnutrition.

Bien sûr Bill, dites-nous maintenant plus au sujet de votre plandémie que vous avez si précisément prédit, qui provient supposément des humains mangeant des chauves-souris et des singes testés fuyant les laboratoires avec des virus génétiquement mutés. Oui, c’est ce que tous les médias de masse américains ont dit à tout le monde au cours des premières semaines de la plandémie, et tout le pays y a adhéré – crochet, ligne et plomb.

Bill Gates est un homme pervers qui ment pour gagner des milliards et réduire la population mondiale de milliards d’humains

En 2007, il a été publié dans le LA Times, il y avait des histoires d’horreur sur la tristement célèbre Fondation Bill & Melinda Gates. Il a été découvert et documenté que la société de Bill était une façade et en fait EMPIRAIT LA PAUVRETÉ et polluait l’environnement avec des produits chimiques en investissant dans des sociétés pharmaceutiques qui ne vendent même jamais dans les «mondes en développement» que Gates se vante toujours d’aider. C’est un énorme mensonge, tout comme ses radiations d’impôts dues à la «philanthropie». Gates veut d’abord un maximum de profits, quel qu’en soit le coût.

Pour Bill Gates, la fin justifie toujours les moyens, et il ne se soucie pas moins des gens, de leurs communautés, de leur vie ou de leur gagne-pain.

YouTube a nettoyé la mention vidéo suivante, mais nous l’avons tous vu avant eux. Bill Gates, lors d’une convention TED, a lancé une déclaration très bizarre, devant un public en direct, selon laquelle les vaccinations, lorsqu’elles sont utilisées de manière stratégique, pourraient aider à réduire la population mondiale de 15%. C’est là qu’il faut mettre en corrélation sa campagne qu’il a nommée «Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite» qu’il a financée à hauteur de 1,3 milliard de dollars, ciblant le Pakistan, l’Inde et les Philippines, avec des vaccins antipoliomyélitiques oraux qui provoquent littéralement des flambées de poliomyélite dans les pays pauvres afin qu’il puisse tuer des masses.

La plupart des pays industrialisés le savent et ont INTERDIT les vaccins antipoliomyélitiques oraux de Gates.

Réglez votre connexion Internet sur Vaccines.news pour obtenir des mises à jour sur Bill Gates qui tente de vous tuer, vous et votre famille, en utilisant des vaccins. La série de vaccins Covid-19 a déjà TUÉ plus de 500 personnes. Êtes-vous le prochain? Évitez la maladie de Bill Gates (Covid) en évitant les vaccins sales et les OGM. N’oubliez jamais que Bill Gates croyait littéralement que le monde croirait que Covid a d’abord été répandu parce que les Chinois mangeaient des chauves-souris, et que ce récit pathétique couvrirait les véritables origines de la catastrophe que Gates et Fauci ont aidé à financer et à concevoir.

Les sources de cet article incluent:

NaturalNews.com

Udayavani.com

Ladbible.com

Vaccines.news

NaturalNews.com

S.D. puits

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Mise à jour de la situation, 7 avril: ALERTE – Le CDC relâchera des PATHOGÈNES de guerre biologique au Texas et en Floride pour punir les États qui refusent les passeports vaccinaux

Le CDC est une organisation criminelle de «gangsters» qui s’est tournée à plusieurs reprises vers le bio-terrorisme et la propagande médiatique pour gagner de l’argent et du pouvoir. Tout le chemin du retour dans les années 1980, le CDC a mené une campagne nationale de terrorisme contre le SIDA, affirmant que le SIDA affecterait les hommes hétérosexuels, balayant l’Amérique et menaçant l’existence même de l’humanité. En vérité, le sida touche principalement les homosexuels ayant plusieurs partenaires sexuels et les toxicomanes de la rue qui partagent des aiguilles. Mais la campagne de terreur psychologique poussée par le CDC leur a valu une manne de nouveaux fonds du Congrès, positionnant le CDC comme «l’autorité» pour contrôler tous les aspects du comportement humain sous couvert de la prévention d’une pandémie.

Après le SIDA, le CDC a mené plus de campagnes de terreur contre l’Amérique et le monde, répandant l’hystérie de masse sur la grippe aviaire H5N1, puis le virus Zika, et maintenant le [SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] Covid. C’est toujours le même manuel: exagérer sauvagement le risque, affirmer l’autorité sur tous les comportements humains – le CDC contrôle désormais les contrats de location privés à travers les États-Unis – et exiger des milliards de nouveaux financements de la part du gouvernement.

Tout cela est un racket criminel, car l’autre objectif dans tout cela est de créer une demande de vaccins qui enrichissent les grandes entreprises pharmaceutiques. Les vaccins sont donc conçus pour propager davantage de maladies infectieuses, qui entraînent davantage «d’épidémies» que les médias exploitent pour attiser encore plus d’hystérie de masse, qui vend plus de vaccins. Tout le temps, le CDC exige plus de pouvoir, plus de financement et plus d ‘«autorité» pour contrôler chaque comportement humain.

Le programme de lutte contre la rougeole de Disneyland était une mission sous faux drapeau des CDC pour pousser les vaccins en Californie

Lorsque les gens n’adoptent pas assez rapidement les mandats de vaccination, le CDC dirige des équipes «d’opérations noires» pour propager des maladies infectieuses, donnant aux médias plus de viande fraîche pour leurs campagnes de propagande de masse contre l’hystérie. Il y a quelques années, le CDC s’est associé aux législateurs californiens et aux sociétés de vaccins pour propager la rougeole à Disneyland, ce qui a abouti à une campagne médiatique coordonnée sur l’hystérie de masse qui, sans surprise, s’est conclue par la marionnette de Big Pharma, le sénateur de l’État de Californie, Richard Pan, déployant SB 277, la loi interdisant les exemptions de vaccins en Californie. L’ensemble de l’opération a été planifié dès le début: libérer la rougeole, déclencher la campagne de peur des médias, déployer la loi pré-écrite et la faire adopter pendant la phase de réaction émotionnelle de la campagne médiatique.

Le CDC exécute exactement le même playbook avec Covid, et comme le CDC est un front criminel «gangster» pour Big Pharma, il n’y a rien qu’ils ne feront pas pour maintenir une pandémie en cours. C’est pourquoi il est assez simple de comprendre qu’ils vont libérer des agents pathogènes des armes biologiques au Texas et en Floride – peut-être de nouvelles «variantes» de Covid – pour essayer d’écraser la résistance de ces États aux passeports vaccinaux.

Tout État qui dénonce les passeports vaccinaux ou les mandats vaccinaux sera ciblé par l’équipe des opérations noires du CDC, qui parcourt le pays avec des flacons d’agents pathogènes comme une scène du film 12 Monkeys, les libérant dans les aéroports, les gares routières et les lieux publics.

Nous sommes maintenant arrivés au point où notre gouvernement est un groupe de bioterrorisme actif qui a besoin de flambées continues, de peur et d’obéissance publique pour maintenir son pouvoir. Après tout, le diabolique Dr Fauci a directement financé la recherche du WIV sur le «gain de fonction» qui a conduit à la création et à la libération de l’arme biologique du coronavirus en premier lieu. Le tout a été conçu dès le début et publié dans les délais prévus pour écraser les économies mondiales, pousser le vote par correspondance pour les élections américaines et lancer la «réinitialisation mondiale» qui asservira l’humanité sous le règne des mondialistes anti-humains.

Le CDC joue avec joie, poussant des vaccins mortels et libérant des souches militarisées au besoin pour maintenir toute l’arnaque, tout en exigeant plus de vaccins, de masques et de distanciation sociale.

Nous vivons tous sous une mafia médicale criminelle qui constitue désormais la plus grande menace pour l’humanité, tout en prétendant être nos sauveurs. Le CDC travaille pour Big Pharma et les mondialistes du dépeuplement, pas pour le peuple américain.

Écoutez le podcast complet d’aujourd’hui pour en savoir plus qui vous choqueront:

Brighteon.com/f55f9678-3dc5-4f2d-b7ef-9e84dbb2c49a

Recevez un nouveau podcast chaque jour sur:

https://www.brighteon.com/channels/hrreport

Les sources de cet article incluent:

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Un adolescent du Texas développe le syndrome de Guillain-Barre des semaines après avoir reçu la première dose de vaccin contre le coronavirus

Wyatt McGlaun, un adolescent de The Woodlands dans le sud-est du Texas, attribue son récent diagnostic de syndrome de Guillain-Barre au fait qu’il a reçu sa première dose du vaccin contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] plusieurs semaines auparavant.

Guillain-Barre est une maladie auto-immune très rare qui fait que le système immunitaire du corps attaque les nerfs. Certains des signes et symptômes de ce syndrome incluent une faiblesse des jambes, une incapacité à marcher et même une paralysie. Il n’y a pas de remède pour la maladie, mais il existe des traitements qui peuvent être pris pour soulager et réduire ses symptômes. Beaucoup de ceux qui sont diagnostiqués peuvent également récupérer et retrouver leur capacité à marcher après plusieurs mois de thérapie et de traitement.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont reconnu qu’à certaines occasions, «les gens ont développé le syndrome de Guillain-Barre dans les jours ou les semaines suivant la réception de certains vaccins». Les National Institutes of Health ont également signalé un cas de Guillain-Barre chez une femme de 82 ans qui a été diagnostiquée après avoir reçu la première dose du vaccin contre le coronavirus.

Le CDC a refusé de confirmer si des conditions auto-immunes préexistantes telles que Guillain-Barre peuvent s’aggraver après que des personnes aient reçu le vaccin contre le coronavirus. (Connexes: une femme écossaise développe des éruptions cutanées sévères et douloureuses sur tout le corps immédiatement après avoir reçu le vaccin contre le coronavirus AstraZeneca.)

McGlaun certain que le vaccin contre le coronavirus a causé son Guillain-Barre

McGlaun, un lycéen dans son dernier semestre, s’est décrit comme étant en parfaite santé. Il était éligible pour recevoir le vaccin tôt en raison de son emploi à temps partiel, alors il a eu sa première injection au début de mars.

«Je voulais obtenir le vaccin», a déclaré McGlaun lors d’une interview avec la filiale de Houston NBC, KPRC. «Je sentais que c’était la bonne chose à faire. Je voulais voyager et profiter de mon dernier été avant l’université.

Mais plusieurs semaines après avoir reçu la première dose, McGlaun s’est soudainement senti extrêmement faible et avait des difficultés à marcher. «Je devais le chercher», a déclaré la mère de McGlaun lors de l’interview. «Mon garçon de 1,80 mètre, en parfaite santé.»

Il a été immédiatement admis au CHI St. Luke’s Health, où les médecins lui ont diagnostiqué un syndrome de Guillain-Barré après avoir fait quelques tests.

«Je savais juste, vous savez», a déclaré McGlaun, qui est certain que le vaccin contre le coronavirus a causé sa maladie rare. «Quelque chose ne va pas. Je n’allais pas mieux.»

Écoutez cet épisode du rapport spécial du Health Ranger Report, un podcast de Mike Adams, le Health Ranger, alors qu’il explique à ses auditeurs comment sauver la vie d’un membre de la famille qui a pris un vaccin.

https://www.brighteon.com/embed/57387c35-fbb4-4446-9a95-77aa08dba041

Un médecin sceptique sur le lien entre le vaccin contre le coronavirus et Guillain-Barre

Le Dr Charles Sims, spécialiste des maladies infectieuses de St. Luke’s et membre de l’Autorité sanitaire du comté de Montgomery, ne pense pas que le vaccin contre le coronavirus ait causé Guillain-Barre de McGlaun.

Sims pense qu’il est beaucoup plus probable qu’une infection virale ou bactérienne soit le coupable de son infection. Pour Sims, ce n’était qu’une coïncidence si les symptômes ont commencé à apparaître plusieurs semaines après que McGlaun ait reçu sa première dose.

« Il y a eu des cas de Guillain-Barre observés chez des personnes qui ont reçu le vaccin, mais ils ne sont pas à un taux plus élevé que des personnes qui n’ont pas reçu le vaccin », a déclaré Sims. «Guillain-Barre est vu dans environ une à deux personnes par million et par an.»

Les parents de McGlaun ont déclaré qu’ils voulaient que l’histoire de leur fils soit partagée non pas pour dissuader quiconque de se faire vacciner, mais pour sensibiliser davantage de gens à ses effets indésirables potentiels et pour aider les gens à reconnaître Guillain-Barre rapidement si cela leur arrive.

«Faites vos recherches», a déclaré le père de McGlaun. « Non pas que les vaccins soient une mauvaise idée ou une mauvaise chose ou quoi que ce soit, mais c’est un choix personnel. »

«Écouter votre corps est la chose la plus importante que j’ai apprise», a déclaré McGlaun à propos de son épreuve.

La famille de McGlaun a déclaré qu’elle prévoyait de signaler l’incident au CDC, qui enquêtera sur l’incident.

En savoir plus sur la façon dont les vaccins contre le coronavirus peuvent causer des problèmes de santé graves et très rares comme le syndrome de Guillain-Barré en lisant les derniers articles sur Vaccines.news.

Les sources comprennent:

Click2Houston.com

CDC.gov

IBTimes.com

Arsenio Toledo

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News