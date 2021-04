La défense russe contre la COVID-19 peut dépendre du vaccin mystère de l’ancien laboratoire d’armes biologiques – mais cela fonctionne-t-il?

Les rapports COVID-19 de Science sont soutenus par la Fondation Heising-Simons.

En mars, le Premier ministre russe Mikhail Mishustin (au centre) a visité l’institut qui a développé EpiVacCorona. / Sputnik / Dmitry Astakhov / Piscine via REUTERS

Lorsque le Kremlin a déclaré le mois dernier que le président russe Vladimir Poutine avait reçu la première dose d’un vaccin COVID-19 local, un jeu de devinettes a commencé. Avait-il obtenu Sputnik V, dont la Russie avait donné une autorisation d’utilisation d’urgence – une première mondiale – en août 2020 après avoir été testé sur seulement 79 patients? Ou est-ce que Poutine a reçu un autre vaccin COVID-19 que la Russie avait sanctionné avec beaucoup moins de fanfare – et avec des preuves tout aussi rares que cela fonctionne?

Poutine et les responsables de l’État ne le diraient pas, mais le deuxième vaccin russe contre le COVID-19, connu sous le nom d’EpiVacCorona et autorisé pour la première fois en octobre 2020, a commencé à émerger de l’ombre du Sputnik V, suscitant sa propre controverse. Développé par VECTOR, le célèbre centre de recherche d’État en virologie et biotechnologie qui a autrefois étudié les armes biologiques et qui est maintenant l’un des deux dépôts mondiaux du virus de la variole éradiqué, le vaccin est essentiel aux plans du pays pour lutter contre la pandémie. La Russie a commencé à l’offrir à un petit nombre de personnes l’année dernière, prévoit d’administrer 1,5 million de doses par mois d’ici cet été et vise une plus grande campagne nationale.

Mais ce n’est qu’à la fin du mois de mars que VECTOR a publié des données cliniques sur EpiVacCorona, qui consiste principalement en plusieurs bits de protéines, ou peptides, du coronavirus pandémique. L’article, dans un journal russe obscur, décrit des tests de sécurité chez 14 personnes et un essai de phase 2 contrôlé par placebo chez 86 personnes. Les auteurs n’ont signalé aucun problème de sécurité et ont déclaré que les volontaires ayant reçu le vaccin ont produit des anticorps qui bloquent l’infectivité du SRAS-CoV-2. Mais VECTOR n’a pas rapporté de preuves que le vaccin protège réellement les gens du COVID-19.

Deux lettres inhabituelles de certains des participants à l’essai au ministre russe de la Santé, la première en janvier appelant à l’annulation publique de l’essai de phase 2 et la seconde en mars demandant une révision du vaccin, ont ajouté aux doutes. Les volontaires utilisent des tests commerciaux pour rechercher des anticorps neutralisant les virus et disent qu’ils n’en ont trouvé aucun. Ils notent que VECTOR a utilisé un système de test spécial pour les anticorps qui n’est pas public. «Le fait même de la publication de cet article est un argument convaincant en faveur d’un examen indépendant» du vaccin, déclare l’entrepreneur russe Andrey Krynicki, un participant à l’essai qui a organisé les lettres ouvertes.

Les responsables de VECTOR, qui est sous l’autorité de l’agence gouvernementale russe en charge de la réponse à la pandémie, défendent les études cliniques initiales et notent qu’un essai d’efficacité de phase 3 chez plus de 3000 personnes est en cours en Russie. Le Venezuela, qui avait déjà approuvé et reçu Sputnik V, a également reçu un lot de vaccins pour son propre essai.

De nombreux vaccins COVID-19 génèrent une réponse immunitaire au pic du SRAS-CoV-2, la protéine que le virus utilise pour s’accrocher et fusionner avec les cellules. EpiVacCorona se compose de trois fragments synthétiques de pointe, attachés à une protéine porteuse, qui est elle-même composée de fragments synthétiques de la protéine de nucléocapside du virus, connue sous le nom de N. Un peptide est conçu pour créer des anticorps contre le domaine de liaison au récepteur de la pointe, la partie qui s’accroche à une protéine de cellule humaine. Les autres peptides de pointe sont destinés à produire des anticorps qui empêchent le virus de pénétrer dans la cellule. Les N peptides peuvent générer encore d’autres réponses protectrices. Les responsables de VECTOR affirment que le vaccin fournit en fin de compte «trois lignes de défense».

L’approche peptidique innovante, que VECTOR utilise également pour un vaccin contre Ebola, intrigue certains scientifiques extérieurs. Mais aucun vaccin à base de peptide n’a été homologué à ce jour par les États-Unis, l’Europe ou l’Organisation mondiale de la santé (OMS). «Il y en a plusieurs dans les essais cliniques. Cela signifie que nous n’avons pas de preuves définitives de leur efficacité, mais elles semblent prometteuses», déclare Sarah Caddy du Cambridge Institute for Therapeutic Immunology and Infectious Disease.

Caddy ajoute que la sélection des peptides est «cruciale» pour ce type de vaccin. Mais Olga Matveeva, une biologiste russe qui travaille maintenant dans une biotech américaine et a suivi le développement d’EpiVacCorona, n’est pas convaincue que VECTOR a choisi les meilleurs. «Malheureusement, au printemps dernier, lorsque les développeurs de vaccins de VECTOR sélectionnaient leurs peptides, il y avait peu d’informations disponibles sur le virus et les fragments de protéines de pointe les plus appropriés qui devraient être reconnus par le système immunitaire et lancer une attaque antivirale efficace», dit-elle. .

VECTOR a déclaré que les peptides choisis varient peu entre les souches, garantissant que le vaccin fonctionnera contre les nouvelles variantes du SRAS-CoV-2, et qu’ils ont été largement testés chez les animaux. Les résultats des études précliniques chez les animaux sont en cours d’examen dans une revue scientifique, indique le centre.

Les Russes pourraient utiliser un autre vaccin COVID-19 pour compléter Sputnik V, qui, malgré les incertitudes initiales, semble être très efficace et son utilisation a été autorisée dans près de 60 pays. Bien que les cas n’augmentent pas manifestement en Russie, contrairement à l’Europe, il y a eu près de 100 000 décès dus à la COVID-19, selon certaines estimations. La fabrication de vaccins n’est cependant pas le point fort de la Russie; la plupart des 500 millions de doses de Sputnik V prévues cette année seraient fabriquées en Inde.

EpiVacCorona est plus facile à produire que Sputnik V, qui se compose d’adénovirus génétiquement modifiés pour produire des protéines de pointe. Il pourrait stimuler une campagne nationale de vaccination, s’il protège clairement contre la COVID-19 et est adopté par les Russes. Il y a une forte hésitation à l’égard des vaccins dans le pays, qui découle en partie d’une méfiance générale à l’égard du gouvernement et de la recherche médicale qu’il promeut. Les participants aux premiers essais de Sputnik V, par exemple, ont utilisé la populaire application de messagerie Telegram pour échanger des informations sur les effets secondaires et les résultats de tests d’anticorps commerciaux largement disponibles en Russie.

Les participants à l’essai EpiVacCorona étaient également méfiants, se regroupant sur Telegram et recrutant Alexander Chepurnov, ancien responsable des maladies infectieuses chez VECTOR qui travaille maintenant dans un autre institut médical de Novossibirsk, pour mener leur étude ministérielle qui cherchait en vain des anticorps neutralisants. Chepurnov a refusé de parler à Science, citant «trop de politique dans la science aujourd’hui».

Dans une déclaration écrite, la directrice adjointe de VECTOR, Tatyana Nepomnyashchikh, a déclaré que le centre était satisfait des essais de phase 1 et 2, bien que les résultats soient préliminaires, les données définitives étant attendues en mai. «Nous avons également testé les sérums de personnes vaccinées avec EpiVacCorona pour l’activité neutralisante, et il a été démontré qu’il fonctionne à la fois contre la souche de référence et la variante britannique. Nous sommes confiants dans ce résultat», a déclaré Nepomnyashchikh. Elle a déclaré que le test de validation des anticorps, développé par VECTOR spécifiquement pour ce vaccin, est disponible dans toutes les régions de Russie où EpiVacCorona est distribué.

Svetlana Zavidova, qui dirige l’Association des organisations d’essais cliniques à Moscou, a salué l’effort révolutionnaire de «science citoyenne» des volontaires, mais a mis en garde contre la surinterprétation de leurs résultats limités. Et elle doute que les lettres de protestation suscitent un examen indépendant.

VECTOR n’a pas demandé une liste d’utilisation d’urgence pour EpiVacCorona auprès de l’OMS ou d’autres agences de réglementation strictes, mais dit qu’il le fera. «Plus de 60 entités privées et gouvernementales» ont exprimé leur intérêt pour le vaccin, note la déclaration de Nepomnyashchikh. Pour l’instant, selon VECTOR, sa priorité est de répondre à la demande intérieure russe.

La Russie dispose également d’un troisième vaccin COVID-19 autorisé, fabriqué par un autre centre de recherche et consistant en un coronavirus inactivé, et on en sait encore moins à ce sujet. Zavidova déplore que la pratique de l’autorisation et du déploiement du vaccin COVID-19 avant les résultats des essais de phase 3 se soit largement répandue en Russie, une préoccupation qu’elle et son organisation ont soulevée l’année dernière avant l’approbation du Sputnik V. «Nous avons essentiellement traversé et brûlé ce pont», conclut Zavidova.

Eh bien: l’EMA confirme le lien entre le vaccin AstraZeneca et les cas de thrombose

Marco Cavaleri, chef du service de vaccination à l’Agence européenne des médicaments, a confirmé un lien entre le vaccin contre le coronavirus de la société anglo-suédoise AstraZeneca et les caillots sanguins. Il y a à peine trois semaines, l’EMA ne pouvait pas voir de lien clair.

Les vaccinations avec le vaccin AstraZeneca ont été suspendues dans de nombreux endroits car une thrombose est survenue dans certains cas après la vaccination. Marco Cavaleri, chef du service de vaccination à l’Agence européenne des médicaments (EMA), a également confirmé qu’il existe bien un lien entre le vaccin et la formation de caillots sanguins. Dans une interview accordée mardi au journal italien Il Messaggero, il a déclaré:

« Nous pouvons maintenant dire qu’il est clair qu’il existe un lien avec le vaccin. Nous ne savons pas encore ce qui déclenche exactement cette réaction. Nous annoncerons officiellement ce lien dans les prochaines heures, mais nous n’avons pas encore découvert ce qui déclenche cette réaction. »

À l’avenir, l’agence souhaite identifier des groupes de patients corona qui pourraient ne pas être vaccinés avec AstraZeneca, a déclaré le responsable.

Auparavant, l’EMA avait signalé que le vaccin était sûr et efficace et que les avantages l’emportaient sur les risques éventuels. AstraZeneca a mis à jour les informations du mode d’emploi pour indiquer d’éventuelles complications.

En Allemagne, environ trois millions de personnes ont reçu le médicament. Au début de la semaine dernière, 31 cas suspects de thrombose veineuse cérébrale avaient été signalés, a récemment rapporté l’Institut Paul Ehrlich. Le résultat a été fatal dans neuf cas. Selon l’institut, « une forme très rare » de thrombose a été observée chez « très peu de personnes vaccinées », majoritairement âgées de moins de 55 ans après la vaccination par AstraZeneca. Il s’agit principalement de ce que l’on appelle la thrombose veineuse cérébrale, également en relation avec un manque de plaquettes sanguines (thrombocytopénie). Celles-ci sont survenues plus fréquemment chez les personnes vaccinées « qu’on ne s’y attendrait numériquement en raison de la rareté de ce trouble de la coagulation sans vaccination ».

Les ministres de la Santé fédéral et des États ont décidé de n’administrer généralement la préparation qu’aux personnes âgées de 60 ans et plus. Pour les personnes plus jeunes, la vaccination avec le vaccin AstraZeneca n’est possible qu’après avoir été informées des risques à leurs propres risques.

En savoir plus sur le sujet – « Aucune autre explication »: selon les experts norvégiens, le vaccin est responsable de la formation de caillots sanguins

