Pas de fumée sans feu Partie 3: Effets indésirables du vaccin

Par Brian Gerrish

Le programme de vaccination COVID-19 du gouvernement britannique est maintenant en plein essor et le grand public est bombardé avec la ligne officielle selon laquelle pour arrêter la pandémie de COVID-19 et retrouver leur liberté, les gens doivent être vaccinés. En fait, on leur dit qu’ils doivent être vaccinés deux fois. Bien sûr, la BBC a été l’un des plus forts répétiteurs de la ligne officielle du gouvernement, et la BBC s’est fièrement vantée le 23 mars 2021 que:

Près de 28 millions de personnes au Royaume-Uni ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre le coronavirus – une partie du plus grand programme de vaccination que le pays ait jamais lancé. Dans une course contre une variante du virus à propagation plus rapide, les ministres ont mis l’espoir d’assouplir un troisième verrou national sur la vaccination du plus grand nombre d’adultes possible d’ici l’été.

En lisant la deuxième ligne de la BBC, nous pouvons voir que cette phrase soigneusement conçue intensifie la peur, en nous avertissant d’une «variante à propagation plus rapide du virus», et tombe dans l’espoir comme «l’espoir d’assouplir le troisième verrouillage national». Ainsi, en une phrase, la BBC suggère à l’esprit du lecteur que pour arrêter une variante plus rapide du virus et pour retrouver une «vie normale» et des libertés, nous devons rejoindre avec enthousiasme le programme de vaccination du gouvernement.

Ensuite, la BBC renforce la ligne «il faut être vacciné» en ciblant les personnes âgées – celles âgées de 70 ans et plus – avec l’idée qu’elles pourraient mourir – «ces groupes représentent 88% des décès à ce jour».

Le gouvernement britannique vise à offrir une première dose de vaccin à environ 32 millions de personnes dans neuf groupes prioritaires d’ici le 15 avril. Le programme en Angleterre invite maintenant les personnes âgées de 50 ans et plus à prendre des rendez-vous après que les quatre premiers groupes – les personnes âgées de 70 ans et plus, les résidents des maisons de soins, les travailleurs de la santé et les personnes devant se protéger – se sont vu offrir une injection à la mi-février. Ces groupes représentent 88% des décès à ce jour.

Si vous manquez de temps et que vous souhaitez regarder notre analyse vidéo des données officielles de la MHRA sur les effets indésirables des vaccins tout de suite, cliquez sur la fenêtre vidéo ci-dessous. Nous vous rappelons cependant que nous avons inséré des liens actifs vers les données réelles sur les effets indésirables de la MHRA à la fin de cet article, et vous souhaiterez peut-être revoir cet article après avoir regardé la vidéo, pour voir par vous-même ces données critiques officielles sur les vaccins.

Ce que la BBC, et en fait tous les médias mainstream britanniques, ne disent pas à leurs lecteurs, ce sont les vrais risques associés aux vaccinations COVID-19 proposées. Peut-être ne devrions-nous pas être surpris, car ni le NHS, le gouvernement, le ministère de la Santé, ni les conseillers scientifiques spécialisés du gouvernement qui composent l’équipe du SAGE.

Cette omission est extraordinaire, car le NHS déclare très clairement que toute personne recevant un traitement médical et / ou des médicaments devrait être en mesure de s’informer des avantages et des risques de la procédure médicale et des médicaments proposés. Le NHS définit cela comme la capacité de faire un «choix éclairé».

Formulaire de consentement au vaccin Covid-19

Le formulaire de consentement à la vaccination COVID-19 ci-dessus indique que «Comme tous les médicaments, les vaccins peuvent provoquer des effets secondaires. La plupart d’entre eux sont légers et à court terme, et tout le monde ne les comprend pas. Veuillez lire les informations sur le produit (vaccin) pour plus de détails sur le vaccin et les effets secondaires possibles en recherchant Coronavirus Yellow Card. Vous pouvez également signaler les effets indésirables suspectés sur le même site Web ou en téléchargeant [l’application] Yellow Card.»

Avec des mots soigneusement conçus et l’application évidente de la psychologie comportementale, le dépliant laisse au lecteur l’impression que le vaccin ne produit que des «effets légers à court terme», et il renforce cette idée en omettant même de mentionner les longues listes d’effets secondaires graves qui sont répertoriés sur la page MHRA Yellow Card, mais même dans ce cas, nécessitent une recherche considérable avant de pouvoir trouver le lien direct vers les fiches techniques.

Comme l’indique le guide du NHS sur les «Considérations opérationnelles de la vaccination» dans la deuxième puce de l’image ci-dessous: «Le «consentement éclairé» doit être enregistré (il s’agit d’un champ obligatoire du système Pinnacle Point of Care). Le patient doit recevoir des informations écrites sur la vaccination.»

Consentement éclairé

De ce qui précède, il ne fait aucun doute que le NHS sait et promeut que les patients devraient être en mesure de prendre des «décisions éclairées» avant de consentir à toute intervention médicale, y compris la vaccination. Pourtant, il est très clair d’après les personnes fréquentant les centres de vaccination que le personnel ne parle que d’effets secondaires légers et ne fournit pas aux gens les données sur les effets indésirables de la carte jaune MHRA, même si cela couvre des effets très graves, notamment l’anaphylaxie, la coagulation, les accidents vasculaires cérébraux, les crises cardiaques , problèmes neurologiques, cécité, surdité et mort.

Pour ajouter à la tromperie du NHS, ceux qui reçoivent une vaccination ne reçoivent la fiche de données du fabricant du vaccin qu’après avoir reçu la vaccination. Cela pourrait-il être dû au fait qu’après avoir pris le vaccin, très peu de personnes lisent les données du fabricant. S’ils le faisaient bien sûr, ils liraient au moins certains des effets secondaires graves et, surtout, seraient alertés des risques supplémentaires présentés par ceux qui ont des conditions médicales préexistantes et / ou des allergies.

«Que dit-on alors au public?», ​​Est probablement la question qui vient à l’esprit du lecteur. La réponse n’est pas beaucoup. Le NHS a ceci à dire:

Les vaccins approuvés pour une utilisation au Royaume-Uni répondent à des normes strictes de sécurité, de qualité et d’efficacité établies par l’Agence indépendante de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA). Tout vaccin contre le coronavirus approuvé doit passer par tous les essais cliniques et contrôles de sécurité que tous les autres médicaments autorisés doivent subir. La MHRA suit les normes internationales de sécurité. D’autres vaccins sont en cours de développement. Ils ne seront disponibles sur le NHS qu’une fois qu’ils auront été minutieusement testés pour s’assurer qu’ils sont sûrs et efficaces. Jusqu’à présent, des millions de personnes ont reçu un vaccin COVID-19 et les rapports d’effets secondaires graves, tels que des réactions allergiques, ont été très rares. Aucune complication à long terme n’a été signalée.

Nous considérons la dernière phrase du paragraphe ci-dessus comme un mensonge délibérément trompeur, que beaucoup considéreraient comme criminel, dans la mesure où la réalité est qu’un grand nombre de personnes ont souffert et souffrent d’effets secondaires très désagréables et dangereux du fait du vaccin. En fait, tous les effets secondaires indésirables mentionnés dans la base de données MHRA. Et encore une fois, nous déclarons ici que ces effets secondaires comprennent la mort, les crises cardiaques, les avortements, la surdité, la cécité, la coagulation, les effets indésirables des systèmes immunitaire et nerveux, et bien d’autres.

« Cela ne peut certainement pas être vrai? » Est peut-être une réponse probable et immédiate de nombreuses personnes qui, à ce jour, n’ont été informées sur les questions de vaccins que par le gouvernement britannique, le NHS, la BBC et d’autres médias et organes de presse. Malheureusement, c’est vrai, et ce sont les propres données du gouvernement qui le disent. Des données volontairement cachées à tous ceux qui ne les recherchent pas.

C’est pourquoi la UK Column rend les liens vers les données sur les effets indésirables du vaccin MHRA très visibles et accessibles ici:

Profil d’analyse des vaccins – Pfizer / BioNTech

Profil d’analyse des vaccins – Université d’Oxford / AstraZeneca

Profil d’analyse des vaccins – marque non spécifiée

Pour mieux comprendre l’importance de l’analyse gouvernementale des réactions indésirables aux vaccins et afin de faire un choix éclairé quant à la vaccination, veuillez regarder Pas de fumée sans feu, partie 3: Réactions indésirables au vaccin.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Duran