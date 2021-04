Comment les échantillons de sang COVID-19 de jeunes sont utilisés pour inverser le vieillissement par la Silicon Valley

Les entreprises technologiques de la Silicon Valley utilisent des échantillons de sang COVID-19 de jeunes collectés lors de dons pour des essais de traitement afin d’inverser le processus de vieillissement. Des milliards de dollars ont été investis dans la géroscience des mois avant le début officiel de la pandémie.

Grifols, une entreprise espagnole a déclenché une agitation en 2020 lorsqu’elle a offert près du double du prix courant des dons de sang pour l’essai de traitement de la Covid-19.

Les administrateurs du campus de l’Université Brigham Young dans le sud-est de l’Idaho ont déclaré qu’ils étaient «profondément troublés» par les informations selon lesquelles des étudiants auraient tenté intentionnellement de contracter la COVID-19, attirés par des centres de don de sang qui payaient une prime pour le plasma contenant des anticorps COVID-19.

L’essai a échoué. Mais ils ont réussi à collecter des échantillons de sang de jeunes.

Maintenant, la firme basée à Barcelone espère extraire quelque chose de nouveau du plasma de jeunes.

Abonnez-vous à GreatGameIndia Entrez votre adresse e-mail pour vous abonner à GGI et recevoir des notifications de nouveaux messages par e-mail.

Ils ont trouvé des molécules microscopiques dans le plasma de jeunes volontaires qui peuvent inverser le processus de vieillissement lui-même.

Grifols a conclu un accord de 146 millions de dollars pour acheter une société nommée Alkahest. Cette société a été fondée par Tony Wyss-Coray, un neuroscientifique de l’Université de Stanford.

Il a révélé que le sang de jeunes souris avait des effets de restauration étonnants sur le cerveau de souris âgées dans ses articles scientifiques publiés en 2011 et 2014.

Cette société a découvert plus de 8000 protéines dans le sang qui sont potentiellement prometteuses en tant que thérapies.

Les efforts de Grifols et d’Alkahest ont abouti à au moins six essais de phase 2 achevés ou en cours pour traiter un large éventail de maladies liées à l’âge, y compris la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson.

Les géroscientifiques s’efforcent de comprendre combien de maladies comme l’arthrite, les maladies cardiaques, la maladie d’Alzheimer, le cancer et bien d’autres sont liées au vieillissement humain.

Leur objectif principal est de comprendre le processus de vieillissement et comment le retarder.

L’idée que la maladie et le vieillissement vont de pair n’est pas nouvelle. L’idée que le vieillissement peut être retardé ou inversé est nouvelle.

Jusqu’à récemment, «les personnes travaillant sur les maladies ne pensaient pas que le vieillissement était modifiable», explique Felipe Sierra, qui a récemment pris sa retraite en tant que directeur de la Division de la biologie du vieillissement, qui fait partie des National Institutes of Health.

«C’est en fait ce que disent de nombreux ouvrages médicaux: le principal facteur de risque des maladies cardiovasculaires est le vieillissement, mais nous ne pouvons pas changer le vieillissement, alors parlons du cholestérol et de l’obésité.

Pour la maladie d’Alzheimer, le vieillissement est le principal facteur de risque, mais parlons de l’accumulation dans le cerveau de protéines bêta-amyloïdes. Maintenant, cela commence à changer.»

De nombreuses entreprises de biotechnologie voulaient commercialiser la nouvelle science et cela a incité les investisseurs à y investir des milliards de dollars des mois avant le début officiel de la pandémie.

L’industrie du plasma vaut aujourd’hui plus de 24 milliards de dollars, selon le Bureau d’études marketing, et ce nombre pourrait presque doubler d’ici 2027, la demande mondiale de médicaments dérivés du plasma augmentant de 6 à 8% chaque année.

Contrairement à ceux destinés aux transfusions, les dons de plasma destinés à des médicaments n’ont pas besoin d’être étiquetés comme volontaires ou payés.

Cela a conduit à un boom des centres de plasma privés à but lucratif à travers les États-Unis, le nombre de centres ayant triplé au cours des 15 dernières années.

Selon les analystes de Fortune Business Insights, les deux tiers de ces centres appartiennent à l’une des trois sociétés suivantes: CSL Plasma, Grifols et BioLife.

Certaines entreprises travaillent sur des médicaments et des infusions conçus pour nettoyer les déchets métaboliques et les cellules ressemblant à des zombies. Ces cellules s’accumulent avec l’âge.

La NIA, dirigée par son directeur, Richard Hodes, a récemment annoncé son intention de consacrer environ 100 millions de dollars au cours des cinq prochaines années à la recherche fondamentale visant à comprendre la «sénescence cellulaire».

«Vous n’avez aucune idée du nombre de personnes intéressées à investir de l’argent dans la longévité», a déclaré Nir Barzilai, directeur fondateur de l’Institute for Aging Research de l’Albert Einstein College of Medicine de l’Université Yeshiva et fondateur d’une société visant la santé mitochondriale. «Il y a des milliards de dollars.»

Ces efforts resteront en développement préclinique et peu d’entre eux sont déjà entrés dans des essais FDA. Il y a des chances que ces essais puissent arriver sur le marché dans les années à venir.

Certains étaient déjà entrés sur le marché gris et vendaient de l’huile de serpent anti-âge. Certains se demandent ce qui va se passer, si ces médicaments ne peuvent pas donner les résultats escomptés ou promis.

Il y a tellement de questions qui surgissent dans l’esprit des gens. Les jeunes peuvent craindre de vendre leur sang à de riches vieux milliardaires.

Cependant, il y a des préoccupations plus sérieuses concernant la collecte d’échantillons sanguins, comme indiqué précédemment par GreatGameIndia.

BGI Group, la plus grande société de génomique au monde qui a fourni des tests COVID-19 dans le monde entier, y compris l’Inde, a été exposée comme une façade pour l’armée chinoise.

Selon Bill Evanina, le principal officier de contre-espionnage des États-Unis, l’armée chinoise tente de collecter des échantillons d’ADN de pays étrangers en utilisant BGI Group comme façade, pour leur programme d’armes biologiques.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia