Les verrouillages de la Scandémic COVID-19 sont le plus grand transfert de richesse de l’histoire humaine – Anmol Ambani

Anmol Ambani, le fils aîné de l’industriel Anil Ambani, s’est prononcé contre l’imposition de verrouillages au milieu de la flambée des cas de COVID-19, affirmant que ces restrictions ne concernent pas la santé mais le contrôle et qu’elles détruisent l’épine dorsale même de la société et de l’économie. Il a appelé la pandémie connue correctement sous le nom de Scamdemic et a déclaré que les verrouillages sont en fait le plus grand transfert de richesse de l’histoire de l’humanité. Il a dit qu’il s’agissait d’un ensemble coordonné et réfléchi de politiques visant à permettre l’instauration d’un Nouvel Ordre Mondial. L’occasion idéale pour inaugurer la quatrième révolution industrielle.

L’ancien directeur exécutif de Reliance Capital Ltd, âgé de 29 ans, dans une série de tweets, a critiqué les règles de verrouillage qui nuisent aux petites entreprises et aux salariés quotidiens.

Que signifie même essentiel? CHAQUE TRAVAIL INDIVIDUEL EST ESSENTIEL POUR EUX. #scamdemic

– Anmol A Ambani (@anmol_ambani) 5 avril 2021

Dans une longue série de tweets, il a déclaré:

Les verrouillages sont essentiels pour continuer et permettre le plus grand transfert de richesse de l’histoire de l’humanité.

L’erreur est que les gens pensent qu’il s’agit simplement d’une gouvernance inefficace. Ce n’est pas. C’est un ensemble coordonné et réfléchi de politiques conçues pour permettre l’instauration d’un Nouvel Ordre Mondial. L’occasion idéale pour inaugurer la quatrième révolution industrielle.

Abonnez-vous à GreatGameIndia Entrez votre adresse e-mail pour vous abonner à GGI et recevoir des notifications de nouveaux messages par e-mail.

Ce n’est pas un hasard si les pertes de l’homme ordinaire sont des gains des plus riches. Que la fermeture de la brique et du mortier profite au numérique et au commerce électronique. Le fermier et son sol sont corporatisés et colonisés. Les données et la confidentialité sont récoltées et vendues à des empires du nouvel âge.

Ces verrouillages n’ont jamais existé et n’ont rien à voir avec la santé. Ils détruisent l’épine dorsale même de notre société et de notre économie, des salariés journaliers, des indépendants et des PME aux restaurants et dhabas, en passant par les magasins de mode et de vêtements.

Ils détruisent complètement et diminuent notre santé en fermant les gymnases, les complexes sportifs, les terrains de jeux, etc. – l’exercice, la lumière du soleil et l’air frais sont parmi les piliers les plus solides d’une bonne santé et d’une forte immunité.

Et n’oubliez pas les dommages psychologiques que cela fait aux enfants qui grandissent dans cette folie et sont programmés pour croire que c’est normal.

Et que devons-nous faire?

Regardez sans but les écrans sur lesquels beaucoup de ces mêmes personnes vous vendent constamment la peur de vous garder effrayé et faible et «Divertissement» pour vous garder passif, abasourdi et distrait de pouvoir voir ce qui se passe vraiment.

Ou, d’un autre côté, être contraint de prendre une injection expérimentale, qui n’est pas entièrement testée, uniquement approuvée par l’EUA, comme condition pour vous permettre de continuer à gagner votre vie, ce qui est un droit fondamental inaliénable de base et ne peut être nié en aucun cas.

Ce n’est pas une question de santé. C’est une question de contrôle, et je pense que la plupart d’entre nous tombons inconsciemment dans le piège d’un plan beaucoup plus vaste et très sinistre.

Pour contrôler tous les aspects de votre vie – Une technocratie exactement comme la Chine – Un état fasciste de bio-surveillance totalitaire – contrôlé de l’extérieur.

Mais j’ai confiance en l’Inde et les Indiens. Que nous résisterons à ce coup d’État mondial et que nous ne laisserons pas notre pays se coloniser encore plus. Tout ce que nous devons faire est de nous éveiller à la vérité. Défendez l’amour, la paix, l’unité et la compassion.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia