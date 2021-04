Vaccinations COVID-19 avec effets secondaires: l’Institut fédéral supprime les cas suspects graves de la liste

L’Allemagne a arrêté le vaccin COVID-19 d’AstraZeneca pour les moins de 60 ans après une augmentation de la thrombose veineuse cérébrale. Mais l’éventail des réactions graves est plus large et les personnes qui ont été vaccinées avec d’autres vaccins sont également touchées. Cependant, il n’en est plus question dans le dernier rapport. L’Institut Paul Ehrlich ne souhaite fournir aucune information à ce sujet.

Par Susan Bonath

L’Allemagne se fait vacciner contre le virus corona depuis fin décembre. La dernière phase de test du seul vaccin provisoirement approuvé aura lieu sur la population générale. En particulier, le sérum vecteur de la société suédo-britannique AstraZeneca a fait l’objet de critiques publiques. Les jeunes femmes vaccinées en particulier avaient souffert de thrombose et d’hémorragies veineuses cérébrales et certaines en sont décédées. De nombreux pays ont temporairement arrêté l’ingrédient actif, l’Allemagne l’a interdit aux moins de 60 ans. L’Institut Paul Ehrlich (PEI) responsable énumère explicitement ces cas de déclaration dans le nouveau rapport de sécurité.

Mais d’autres cas suspects de réactions sévères, comme des accidents vasculaires cérébraux, des paralysies faciales, des convulsions, une inflammation de la moelle épinière et du cœur, n’y apparaissent soudainement plus depuis fin février. Celles-ci concernaient principalement les vaccins à ARNm de Pfizer / BioNTech et Moderna.

Ces complications ne font-elles donc plus l’objet de l’observation? Quel est le nombre de personnes actuellement touchées, combien d’entre elles sont mortes et quel âge avaient-elles? Ces cas sont-ils spécifiquement examinés par la médecine légale? L’auteur voulait savoir tout cela et plus encore de l’Île-du-Prince-Édouard, l’Agence fédérale des médicaments et de la sécurité des vaccins. Mais sa porte-parole Susanne Stöcker n’a pas souhaité fournir d’informations. Elle a réagi avec indignation: votre institut fédéral ne pouvait « pas entrer dans tous les rapports sur toutes les réactions en détail », a-t-elle fait savoir à l’auteur.

Des dizaines de paralysies, accidents vasculaires cérébraux et plus jusqu’à la fin du mois de février

Dans l’avant-dernier rapport sur l’innocuité, qui contient des données jusqu’au 26 février, l’Île-du-Prince-Édouard a cité un total de plus de 2000 réactions graves signalées après une vaccination. Cela comprenait 67 chocs anaphylactiques, une réaction allergique qui, si elle n’est pas traitée, peut être mortelle. Sous la rubrique «Événements indésirables sous observation spéciale», l’Île-du-Prince-Édouard répertorie également 51 crises survenues chez des personnes âgées de 19 à 107 ans, 33 paralysies faciales (âge: 35 à 93 ans), 26 accidents vasculaires cérébraux (âge: 28 à 99 ans) ) et six thrombocytopénies (âgées de 16 à 89 ans). Ce dernier est une pénurie aiguë de plaquettes sanguines, qui peut entraîner une hémorragie interne, y compris une hémorragie cérébrale.

Ces cas sont survenus principalement chez des personnes ayant reçu le vaccin le plus largement utilisé de Pfizer / BioNTech et, dans quelques cas, ont également affecté le vaccin le plus rarement utilisé de Moderna. Dans deux cas, les personnes vaccinées avec AstraZeneca ont été touchées par des convulsions.

En outre, l’Île-du-Prince-Édouard a cité deux rapports d’inflammation des racines nerveuses vertébrales (âge: 39 et 61 ans), d’inflammation de la moelle épinière (âge: 55), d’encéphalite (âge: 69) et de deux altérations massives d’une maladie auto-immune de la sclérose en plaques existante (âge: 32 et 34) après des vaccinations avec le sérum Pfizer / BioNTech. L’Île-du-Prince-Édouard a également attribué sept cas de myocardite, quatre cas d’inflammation articulaire et trois cas d’inflammation vasculaire à ce vaccin. Les personnes touchées étaient âgées de 23 à 89 ans. Le nombre total de décès rapportés publiés à ce jour était de 330.

Focus sur la thrombose veineuse cérébrale – l’Île-du-Prince-Édouard a supprimé d’autres «cas d’observation» du rapport

Le 12 mars, le nombre de réactions vaccinales graves enregistrées par l’Île-du-Prince-Édouard était passé à environ 2 300 au total. Mais dans ce rapport le plus récent, l’institut s’est limité à des explications plus détaillées sur les chocs anaphylactiques, la thrombocytopénie et la thrombose veineuse cérébrale. Il s’est concentré en particulier sur ce dernier. Les autres réactions particulièrement graves sont absentes de la liste individuelle.

En conséquence, le nombre de chocs allergiques signalés entre le 26 février et le 12 mars a augmenté de 32 à 99 cas. Le nombre de thrombopénies enregistrées est même passé de 6 à 32 cas (âge: 16 à 92 ans). Selon l’Île-du-Prince-Édouard, cette dernière a conduit à une hémorragie cérébrale dans deux cas. Les deux patients affectés, une femme de 37 ans et un homme de 24 ans, sont décédés.

Mais il y avait au moins un cas d’hémorragie cérébrale qui n’est clairement pas inclus dans ce rapport de l’Île-du-Prince-Édouard. Le 9 mars, par exemple, Dana O., 32 ans, de Löhne en Rhénanie du Nord-Westphalie (Rhénanie du Nord-Westphalie) est décédée d’une hémorragie cérébrale massive après une vaccination AstraZeneca.

Et il semble que les personnes âgées des maisons de retraite médicalisées aient également souffert d’une hémorragie cérébrale après avoir reçu le sérum Pfizer / BioNTech. En raison de leur âge et de leurs antécédents de maladie, ils ne se sont probablement pas retrouvés dans les statistiques de l’Î.-P. Un tel cas de Cologne est devenu connu. Un résident d’une maison de retraite y est décédé d’une hémorragie cérébrale.

L’Île-du-Prince-Édouard a également signalé 14 thromboses veineuses cérébrales après vaccination avec le sérum d’AstraZeneca. Deux autres cas sont survenus après la vaccination avec le vaccin Pfizer / BioNTech. À l’exception d’un cas, les femmes âgées de 20 à 86 ans ont été touchées. Dans neuf de ces cas, j’ai également eu une thrombocytopénie.

Toutes les autres complications graves mentionnées ci-dessus ne peuvent pas être lues dans le dernier rapport de l’Île-du-Prince-Édouard. Seul le nombre total de décès signalés après la vaccination apparaît toujours. Il a augmenté entre le 26 février et le 12 mars de 21 à 351.

De nombreuses réactions graves ne sont évidemment pas examinées par la médecine légale

Par exemple, il a été impossible de savoir de la porte-parole de l’Île-du-Prince-Édouard Stöcker si et comment le nombre de paralysies faciales, d’accidents vasculaires cérébraux et de crises signalés a augmenté de la fin février à la mi-mars. Elle n’a pas dit quel âge et quel sexe ils étaient, quel vaccin ils avaient reçu et combien de personnes en étaient mortes.

Elle a également gardé le silence sur la mesure dans laquelle les décès et les dommages permanents ont été ou sont encore examinés par la médecine légale. Évidemment, cela n’arrivait pas souvent, surtout dans les maisons de retraite. Un exemple en est le district de Cloppenburg dans le nord, où les autorités ne voyaient aucune raison de le faire.

Était-il connu pour avoir un effet thrombotique dangereux?

De plus, l’auteur voulait savoir si la protéine dite de pointe répliquée à partir des cellules par la vaccination, c’est-à-dire la protéine d’enveloppe virale, pouvait conduire à une thrombose. Non seulement plusieurs scientifiques en ont averti à un stade précoce, mais une étude de l’Île-du-Prince-Édouard l’a également indiqué à l’avance. La porte-parole Stöcker a évoqué des déclarations sur le site Web de son institut concernant «l’innocuité et l’efficacité» des vaccins. Il y est indiqué que la quantité de protéine répliquée dans les cellules est trop petite pour cela et qu’elle n’apparaît que « localement » de toute façon.

Selon ladite étude, présentée par l’Île-du-Prince-Édouard en février, la soi-disant protéine de pointe du virus peut entraîner des lésions tissulaires par fusion cellulaire dans le cas d’une grave maladie COVID-19, qui à son tour stimule la coagulation sanguine et peut entraîner thrombose.

C’est précisément cette protéine que les cellules humaines sont censées répliquer après l’administration des vaccins nouvellement développés. Dans le cas des vaccins à ARNm, les nanoparticules de graisse sont censées servir de messagers afin de transférer la substance active génétique dans les cellules. Dans le cas des sérums vecteurs, cette tâche est réalisée par un virus dit vecteur. Pourquoi l’Île-du-Prince-Édouard suppose maintenant que seules les cellules au site de ponction sont touchées et que le vaccin n’a pas pu pénétrer dans la circulation sanguine, l’institut ne répond pas sur son site Web. Stöcker n’en dit plus rien non plus.

L’EMA rapporte des milliers de décès et plus de 100 000 réactions vaccinales graves en Europe

Enfin, la porte-parole de l’Île-du-Prince-Édouard s’est référée au site Web de l’Agence européenne des médicaments (EMA), qui montre le «profil de sécurité» des vaccins. Le 26 mars, il a enregistré plus de 100 000 cas suspects de réactions graves avec 3 350 décès pour tous les vaccins corona.

Ces effets indésirables graves soupçonnés sont survenus chez un total de 79 446 femmes et 25 622 hommes, dont 1 745 femmes et 1 605 hommes sont décédés. 2 007 décès sont survenus après une injection du sérum Pfizer / BioNTech le plus utilisé en Europe.

Juste la pointe de l’iceberg?

On ne peut pas supposer que les cas enregistrés par l’EMA et l’Île-du-Prince-Édouard en ce qui concerne les vaccinations contre la COVID-19 reflètent la réalité complète. Une étude réalisée en 2019 est arrivée à la conclusion qu’en général moins d’un pour cent de tous les effets indésirables des médicaments sont signalés aux autorités responsables. Les chercheurs ont attribué cela principalement à un processus de rapport complexe.

Les taux de notification des nouveaux vaccins COVID-19 développés en un temps record seront probablement plus élevés. Ce n’est que si vous regardez le rapport de suivi de la vaccination actuel de l’Institut Robert Koch (RKI), une sensibilité plus élevée aux effets secondaires devient évidente, mais aussi une grande ignorance. Selon le RKI, près de 40% des personnes interrogées pensaient que l’affirmation selon laquelle tout le monde était protégé contre la COVID-19 par une vaccination était « incorrectement correcte », et un autre quart ne savait pas si c’était vrai. Près de 15% croyaient également à tort que les personnes vaccinées ne pouvaient plus infecter les autres. Un autre 40 pour cent ne savait pas si c’était vrai ou faux.

Compte tenu des campagnes de vaccination massives des gouvernements, y compris du gouvernement fédéral, et de la forte pression de vaccination qui s’exerce actuellement sur les résidents des maisons de retraite, les infirmières, les médecins, les enseignants et les éducateurs, il faut également permettre des questions critiques. Par exemple: les autorités et les autres personnes impliquées ont-elles intérêt à ne pas avoir de réactions vaccinales graves ou mortelles, par exemple chez les résidents des maisons de retraite médicalisées, ou à ne pas faire examiner certains cas? Dans tous les cas, il y a des indications que les cas signalés ne sont que la pointe de l’iceberg. Quoi qu’il en soit, une transparence complète semble être une nuisance pour l’Île-du-Prince-Édouard.

246 résidents du Michigan entièrement vaccinés recevant un diagnostic de COVID-19 – trois morts

246 résidents de l’État du Michigan qui avaient déjà été complètement vaccinés contre la corona ont été testés positifs pour le COVID-19. Trois d’entre eux sont morts.

Dans l’État américain du Michigan, 246 personnes qui avaient déjà été entièrement vaccinées contre la corona ont été testées positives. Trois d’entre eux sont morts. Ceci est rapporté par le journal Detroit News. Les cas ont été signalés entre le 1er janvier et le 31 mars. Les 246 personnes ont été testées positives pour le coronavirus 14 jours ou plus après la dernière dose de vaccin, a rapporté Lynn Sutfin, porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux du Michigan.

Les trois décès étaient « des personnes âgées de 65 ans ou plus. Deux d’entre eux sont décédés dans les trois semaines suivant la dernière vaccination », a déclaré Sutfin. « Alors que la majorité de la population développe une immunité complète dans les 14 jours suivant la fin de la série de vaccination, une petite fraction semble prendre plus de temps pour développer une réponse anticorps complète. »

Plus d’informations sur le sujet – La communauté amish aux États-Unis obtient naturellement l’immunité collective

Source : BIT CHUTE

