8 avril 2021: les vaccins à ARNm peuvent amener votre corps à produire des PRIONS qui «mangent votre cerveau» comme la maladie de la vache folle

L’enveloppe externe de la protéine de pointe du coronavirus contient des «régions de type prion» qui confèrent au virus une très forte adhérence aux récepteurs ACE2 dans le corps humain. Cela a été documenté par une étude intitulée «SRAS-CoV-2 Prion-like Domains in Spike Proteins Enable Higher Affinity to ACE2», publiée par le Human Microbiology Institute:

La présence et la distribution unique de domaines de type prion dans les domaines de liaison au récepteur SARS-CoV-2 de la protéine de pointe est particulièrement intéressante, car bien que les protéines SARS-CoV-2 et SARS-CoV-S partagent le même récepteur de cellule hôte, l’enzyme de conversion de l’angiotensine 2 (ACE2), le SRAS-CoV-2 démontre une affinité 10 à 20 fois plus élevée pour l’ACE2

Le vaccin à ARNm agit en détournant les cellules de votre corps et en les obligeant à produire des protéines modelées sur les protéines de pointe du coronavirus SRAS-cov-2. Étant donné que cette structure comprend des régions de type prion, des erreurs aléatoires dans les séquences d’ARNm – qui peuvent être tronquées par le système immunitaire humain avant d’atteindre les ribosomes dans les cellules – pourraient amener les receveurs de vaccins à ARNm à produire des prions dans leur propre corps.

Le risque de ceci a été évalué par le Dr J. Bart Classen, auteur d’un article dans Microbiology & Infectious Diseases: « Covid-19 RNA Based Vaccines and the Risk of Prion Disease. » Vous pouvez voir le texte de l’étude sur ce lien.

Cette étude conclut: «Les résultats indiquent que l’ARN du vaccin a des séquences spécifiques qui peuvent inciter TDP-43 et FUS à se replier dans leurs confirmations de prions pathologiques.»

Il explique également:

Le repliement du TDP-43 et du FUS dans leurs confirmations de prions pathologiques est connu pour provoquer la SLA, la dégénérescence du lobaire temporal avant, la maladie d’Alzheimer et d’autres maladies dégénératives neurologiques.

La clinique Mayo affirme que la MCJ, la maladie causée par les prions, est mortelle à 100% et n’a pas de traitement. Certains des symptômes de la MCJ (maladie à prion) décrits par la clinique Mayo comprennent:

Symptômes de type AVC

Difficulté à parler

Confusion

Mouvements étranges

D’autres symptômes comprennent des changements émotionnels, une perte brutale de la fonction cognitive et des changements apparents de personnalité. Tout se termine par la mort. Une fois que les symptômes du prion sont évidents, il est déjà trop tard. Il n’y a aucun traitement et aucune inversion possible.

Les vaccins à ARNm peuvent déclencher une vague de décès dus à la maladie à prion «zombie», connue sous le nom de «maladie de la vache folle» chez les humains (MCJ)

En raison des mécanismes révélés ci-dessus, il est possible que les vaccins à ARNm déclenchent une vague de maladies neurologiques au cours des prochaines années. Les victimes de cette maladie à prions semblent avoir une maladie d’Alzheimer, une démence ou un déclin cognitif à apparition rapide. Cette condition pourrait affecter des millions, voire des dizaines de millions de personnes aux États-Unis seulement. Cette vague de maladie à prions transformerait en quelque sorte les gens en «zombies», car les prions «mangent leur cerveau». (Pour une discussion complète sur le repliement des protéines prions, écoutez le podcast complet ci-dessous. Les prions ne «mangent» pas réellement le cerveau, mais ils détruisent les cellules cérébrales de manière morphologique.)

L’ensemble des faux médias insiste sur le fait que c’est impossible. Ils disent que les prions ne peuvent pas être créés par les vaccins à ARNm. Là encore, ce sont les mêmes médias dangereusement faux, trompeurs et délibérément malhonnêtes qui affirment actuellement que le coronavirus n’a pas été conçu dans un laboratoire chinois, et ils affirment simultanément (et faussement) que personne n’est mort des vaccins Covid-19. Par conséquent, les faux médias d’information n’ont aucune crédibilité et sont connus pour mentir pour dissimuler les crimes et les défauts de sécurité des produits de l’industrie des vaccins. Le fait que les médias de propagande d’entreprise affirment que les vaccins à ARNm ne peuvent pas causer de prions signifie probablement qu’ils le peuvent.

CNBC rapporte déjà qu’un «survivant» de Covid sur trois souffre maintenant d’un trouble mental. S’agit-il de personnes post-vaccinales? Ou est-ce plus à voir avec la dépression causée par les verrouillages? Certains des résultats mentaux déjà documentés comprennent la démence et les troubles anxieux.

Une mystérieuse maladie atrophie cérébrale a également été documentée au Canada, démontrant des symptômes de type prion tels que «perte de mémoire, hallucinations et atrophie musculaire». Cependant, les médecins ont exclu la MCJ, mais n’ont pas encore trouvé la cause.

Le podcast d’aujourd’hui aborde plus en détail le phénomène du «vaccin zombie». J’ai écrit la chanson «Vaccine Zombie» il y a plus de dix ans. Voici le clip vidéo de cette chanson. Si vous écoutez les paroles, tout est vrai à 100% aujourd’hui, plus d’une décennie après leur écriture:

Brighteon.com/e6c842d1-0388-4dc0-8fd9-c84f23f735c2

https://www.brighteon.com/embed/e6c842d1-0388-4dc0-8fd9-c84f23f735c2

Voici le podcast complet de mise à jour de la situation pour aujourd’hui:

Brighteon.com/a38639ee-56c1-4d2d-8bcd-868ef7b7ff79

https://www.brighteon.com/embed/a38639ee-56c1-4d2d-8bcd-868ef7b7ff79

Trouvez un nouveau podcast chaque jour sur:

https://www.brighteon.com/channels/hrreport

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News