Richard H.Ebright, professeur de biologie chimique à l’Université Rutgers, affirme que les National Institutes of Health (NIH) d’Anthony Fauci ont «systématiquement contrecarré» la surveillance gouvernementale appropriée de la recherche sur les pathogènes dangereux, une décision qui a finalement abouti à la création du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (COVID-19)].

Un conseil de surveillance spécialement créé pour examiner de telles recherches n’a même jamais eu la chance d’examiner la subvention des NIH accordée par Fauci à l’Institut de virologie de Wuhan (WIV), dont nous savons maintenant que le virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] est originaire.

La recherche sur les gains fonctionnels à haut risque avait déjà été suspendue en 2014 en raison des préoccupations répandues au sein de la communauté scientifique selon lesquelles cela pourrait conduire à des virus «suralimentés». Il a ensuite été ressuscité en 2017, après la création du cadre de contrôle et de surveillance des agents pathogènes pandémiques potentiels (P3CO) au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS).

Le but du comité P3CO est d’évaluer si les subventions gouvernementales destinées à un gain de fonction ou à d’autres recherches scientifiques douteuses valent les risques encourus. Dans le cas de la grippe de Wuhan [et/ou américaine, française, britannique et alliés – MIRASTNEWS], le P3CO n’a même jamais eu la possibilité d’évaluer les méthodes de recherche qui ont présidé à sa création et à sa diffusion dans le public.

Il s’avère que la sous-agence des NIH qui a accordé la subvention du Fauci au groupe à but non lucratif EcoHealth Alliance pour étudier les coronavirus de chauves-souris chinoises a choisi de ne pas d’abord la transmettre au comité P3CO pour examen. C’était manifestement intentionnel pour éviter qu’il ne soit rejeté.

«Il s’agit d’un problème systémique», a déclaré Ebright à propos de cette faille majeure dans le cadre d’examen.

Le NIAID sous Fauci indique que la subvention n’a pas été signalée pour examen parce que la recherche était à faible risque

La sous-agence des NIH qui a accordé cette subvention non révisée à EcoHealth Alliance n’était autre que l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), dirigé par Fauci.

Cette agence dirigée par le Fauci «a systématiquement contrecarré – en fait, systématiquement annulé – le cadre HHS P3CO en refusant de signaler et de transmettre des propositions d’examen», dit Ebright.

Un porte-parole du NIH affirme que la raison pour laquelle le NIAID de Fauci n’a pas signalé la subvention EcoHealth pour un examen indépendant approprié est parce que ce n’était pas aussi risqué que les chiens de garde le prétendent.

« Après un examen attentif de la subvention, le NIAID a déterminé que la recherche dans le cadre de la subvention n’était pas une recherche sur le gain de fonction car elle n’impliquait pas l’amélioration de la pathogénicité ou de la transmissibilité des virus étudiés », a déclaré le porte-parole.

«Nous ne soumettrions pas de propositions de recherche qui ne répondraient pas à la définition, car sinon nous aurions besoin de tout soumettre.»

Une partie de la subvention EcoHealth du NIAID de Fauci impliquait un transfert de 600 000 $ en espèces de contribuables américains au WIV. Si cette subvention avait fait l’objet d’un examen P3CO, elle aurait très probablement été rejetée ou du moins modifiée avec des normes améliorées.

En 2018, des responsables de l’ambassade des États-Unis ont émis deux câbles diplomatiques mettant en garde contre le manque de sécurité dans le laboratoire WIV. L’un d’eux a spécifiquement averti que la recherche sur le coronavirus de chauve-souris en cours au laboratoire risquait de déclencher à l’avenir une autre pandémie de type SRAS.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a également publié plus récemment un rapport sur l’origine du Covid-19 qui décrivait les activités de recherche du WIV comme impliquant des «virus recombinants», ce qui signifie une recherche de gain de fonction. Cela va à l’encontre de l’affirmation du NIAID de Fauci selon laquelle aucune recherche de gain de fonction n’avait lieu au WIV.

«Il est difficile de trop insister sur le fait que la logique centrale de cette subvention était de tester le potentiel pandémique des coronavirus de chauve-souris liés au SRAS en fabriquant ceux avec un potentiel pandémique, soit par génie génétique, soit par passage, ou les deux», ont averti les Drs. Jonathan Latham et Allison Wilson de retour en juin.

D’autres articles sur le complot du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (COVID-19)] peuvent être trouvés sur Pandemic.news.

Des cas de coronavirus «révolutionnaires» sont toujours signalés, certains mourant même bien qu’ils aient été complètement vaccinés

Un nombre croissant de personnes qui auraient été complètement vaccinées contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (COVID-19)] sont toujours testées positives au virus. Beaucoup d’autres en meurent même.

Lorsqu’une personne a été complètement vaccinée contre le coronavirus mais dont le test est toujours positif, on parle de cas de COVID-19 «révolutionnaire». Dans l’État de Washington, au moins 102 cas ont été signalés, dont deux décès, selon le département de la Santé de l’État de Washington. (Connexes: plus de 100 personnes entièrement vaccinées dans l’État de Washington ont contracté la COVID, montrant une fois de plus que les vaccins n’empêchent pas l’infection.)

Le département de la santé de l’État a tenté de minimiser les deux cas décisifs décédés en affirmant qu’ils provenaient de personnes âgées de plus de 80 ans et souffrant d’autres problèmes de santé sous-jacents.

Le ministère de la Santé de Washington a ajouté que des cas révolutionnaires sont «attendus avec n’importe quel coup».

«Il est important de se rappeler que chaque vaccin actuellement sur le marché prévient les maladies graves et la mort dans la plupart des cas», a déclaré le secrétaire à la Santé, le Dr Umair A. Shah, dans un communiqué exhortant les gens à ne pas avoir peur de se faire vacciner.

Des cas révolutionnaires de coronavirus ont été identifiés dans 18 des 39 comtés de Washington.

Écoutez cet épisode de rapport spécial du Health Ranger Report, un podcast de Mike Adams, le Health Ranger, alors qu’il informe les auditeurs de son émission sur la façon de sauver la vie d’amis et de membres de la famille qui envisagent de se faire vacciner contre la COVID-19 ou l’ont déjà pris.

Des cas révolutionnaires de COVID-19 apparaissent dans tout le pays

Washington n’est pas le seul État à avoir enregistré un grand nombre de cas de coronavirus révolutionnaires. Au moins sept autres États ont publié des informations sur des personnes entièrement vaccinées contractant – et parfois mourant – du virus.

Le district sanitaire métropolitain de San Antonio, au Texas, a confirmé au moins deux cas révolutionnaires de COVID-19 dans sa juridiction. Au Minnesota, 89 infections révolutionnaires ont été identifiées.

Quatre-vingt-dix-sept habitants de l’Idaho ont également été testés positifs pour la COVID-19 plus de deux semaines après avoir reçu la deuxième dose du vaccin contre le coronavirus. L’Utah a également enregistré 97 cas de percée et la Caroline du Sud a signalé 141 cas de percée.

Au Michigan, près de 250 personnes entièrement vaccinées ont contracté la COVID-19 entre janvier et mars. Les données du département de la santé de l’État concernant ces cas sont incomplètes, mais au moins 11 des cas notoires ont entraîné des hospitalisations et trois personnes sont décédées.

L’Illinois a signalé environ 400 cas révolutionnaires. Le département de la santé publique de l’Illinois a également annoncé qu’au moins six personnes entièrement vaccinées étaient décédées des complications liées à la COVID-19.

Dans tous les cas, lorsque les responsables de la santé de l’État parlent de la découverte de cas révolutionnaires de coronavirus, ils ont tenté de minimiser l’annonce en disant qu’il s’agissait d’une possibilité très rare et que la plupart des cas révolutionnaires auraient connu des formes plus bénignes de la maladie.

«J’espère que les gens comprennent que le risque de contracter la COVID et de mourir de la COVID est significativement plus élevé, à ce stade, que de se faire vacciner», a déclaré le Dr Sharon Welbel, l’épidémiologiste de premier plan du comté de Cook, dans l’Illinois.

«Oui, [les cas révolutionnaires] contractent la COVID, mais les gens en général réussissent mieux», a déclaré le Dr Andrew Olson, directeur médical du Minnesota. «Nous l’avons vu aussi bien chez les patients de notre système qui sont hospitalisés que chez les patients non hospitalisés.

«Aucun vaccin n’est efficace à 100%», a déclaré Kathryn Turner, épidémiologiste d’État adjoint de l’Idaho. Turner a également affirmé que la plupart des cas révolutionnaires étaient asymptomatiques.

Le Dr Angela Dunn, l’épidémiologiste d’État de l’Utah, a même tenté de vanter la découverte de cas révolutionnaires dans son état comme une réalisation qui «témoigne de la grande efficacité des vaccins que nous avons», puisque ses données montrent que si peu d’Utahn entièrement vaccinés être infecté par COVID-19. Dunn, comme Turner, a également affirmé que tous les cas révolutionnaires étaient asymptomatiques.

Certains États cachent des numéros de cas de coronavirus révolutionnaires

Dans d’autres États, le public n’est pas entièrement conscient du nombre de cas révolutionnaires de COVID-19. C’est le cas dans l’Oregon, où les législateurs des États tentent de légiférer pour forcer l’Oregon Health Authority (OHA) à révéler certaines informations concernant les cas de rupture dans l’État.

À cet effet, ces législateurs des États ont soumis le projet de loi 719 du Sénat au Sénat de l’Oregon. Le SB 719 exigerait que l’OHA publie toutes les informations provenant des enquêtes sur les maladies en cours, à moins que ces informations ne conduisent à l’identification des individus par le public.

SB 719 est coparrainé par le sénateur d’État Michael Dembrow et la représentante d’État Karin Power, tous deux démocrates.

L’OHA a refusé de publier des informations sur les cas de coronavirus révolutionnaires en raison de «problèmes de confidentialité». En réponse au SB 719, OHA a légèrement cédé et a déclaré qu’il travaillait pour compiler les données et les publier bientôt.

«Cette pandémie a vraiment révélé la soif d’informations du public sur la maladie, comment elle se propage, où se trouve le danger», a déclaré Dembrow. «Nous devons savoir comment agir, comment prendre des décisions rationnelles concernant leur sécurité et celle de leur famille.»

Apprenez-en davantage sur les cas de coronavirus révolutionnaires et sur l’efficacité supposée des vaccins contre le coronavirus en lisant les derniers articles sur Vaccines.news.

