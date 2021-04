LA BOMBE: un député italien appelle à ce que Bill Gates soit accusé de «crimes contre l’humanité»

SOURCE MIROIR:

https://www.thenewyorkevening.us/bombshell-italian-mp-calls-for-bill-gates-to-be-charged-with-crimes-against-humanity-must-video/

https://youtu.be/yuIRnIB-ld8

Un député italien a appelé le milliardaire Bill Gates à être jugé par la Cour pénale internationale pour «crimes contre l’humanité».

Sara Cunial, membre du Parlement italien, accuse le fondateur de Microsoft Gates de «travailler sur des plans de dépeuplement et de contrôle dictatorial» dans le monde.

Le politicien a critiqué Gates, le deuxième homme le plus riche du monde, pour s’être mêlé de la «politique mondiale» tout en alléguant qu’il jouait un rôle sinistre dans la pandémie de coronavirus.

Lors d’un discours fulgurant devant le parlement national, Cunial a critiqué le président italien Giuseppe Conte, l’accusant de faire équipe avec Gates dans un «coup d’État mondial».

«Le véritable objectif de tout cela est le contrôle total», a déclaré Cunial.

«Une domination absolue sur tous les peuples, qui seront transformés en cobayes et en esclaves sans souveraineté ni libre arbitre.»

«Nous, le peuple, allons construire les feux de la résistance à un tel point qu’il ne sera pas possible de nous réprimer tous», a déclaré Cunial devant le parlement.

«Je vous demande, leader (du parlement), d’être notre porte-parole qui donnera des conseils au président Conte: la prochaine fois que vous recevrez un appel téléphonique du ‘philanthrope’ Bill Gates, transmettez-le directement à la Cour pénale internationale pour crimes contre l’humanité.

«Si vous ne le faites pas pour nous, dites-nous comment nous devrions vous définir, «l’avocat sympathique» qui prend les ordres d’un criminel.»

«La contribution italienne à l’Alliance internationale contre le coronavirus sera de 140 millions d’euros, dont 120 millions seront versés à GAVI Alliance, une «organisation à but non lucratif» créée par la Fondation Gates», a ajouté le député.

«Ce n’est qu’une partie des 7,4 milliards reçus par l’UE pour «trouver un vaccin» contre le coronavirus – des vaccins qui, comme je l’ai dit, seront utilisés par Gates.»

«Vous enlevez notre liberté et dites que nous l’avons demandée. Divisez pour vaincre», a-t-elle ajouté.

Pendant ce temps, comme Neon Nettle l’a précédemment rapporté, un programme de suivi de la COVID-19 financé par Bill Gates a été arrêté par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

L’initiative basée à Seattle, Seattle Coronavirus Assessment Network, ou SCAN, a reçu l’ordre de mettre fin à son programme de test de coronavirus à domicile par les autorités fédérales, selon des rapports.

La FDA a ordonné à SCAN d’arrêter le dépistage du virus, mettant le programme, qui fournissait des centaines de kits de test à domicile chaque jour, en pause.

À partir de mercredi, tous les liens vers le site Web du projet redirigent maintenant vers un avis indiquant que ses opérations sont « actuellement suspendues » en raison d’un conflit avec la FDA.

«SCAN fonctionne sous une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) du département de la santé de l’État de Washington», indique l’avis.

Traduction : MIRASTNEWS

Le vaccin Moderna a tué mon grand-père

https://rokfin.com/stream/4885/EXCLUSIVE-The-Moderna-Vaccine-Killed-My-Grandfather

La veuve s’est vu refuser une autopsie. Son amie est également décédée dans les HEURES suivant le vaccin.

Source : BIT CHUTE

Astrazeneca « vaccin » ARRÊTÉ en raison du manque d’endroits pour STOCKER LES CORPS!

Source : BIT CHUTE

DOSSIER SOUS CAILLOTS SANGUINS

Pfizer TUE tout le PAYS de Gibraltar – Pire bilan de MORTS en 100 ans

Le PDG de Moderna, Stephane Bancel, décrit le vaccin comme un système d’exploitation injectable Mars 2021

Voyez par vous-même sur le site Web de ModeRNA: « Reconnaissant le vaste potentiel de la science de l’ARNm, nous avons décidé de créer une plate-forme technologique d’ARNm qui fonctionne à peu près comme un système d’exploitation sur un ordinateur. Dans notre cas, le « programme » ou « app » est notre médicament ARNm – la séquence d’ARNm unique qui code pour une protéine. »

https://www.modernatx.com/mrna-technology/mrna-platform-enabling-drug-discovery-development

Ils ne le cachent même pas! Mesdames et messieurs, HUMAINS, ce n’est PAS un vaccin pour la santé, c’est un vaccin pour injecter de minuscules puces microscopiques qui se frayeront un chemin dans le cerveau et recevront des signaux des fréquences 5G des télécommunications. Si vous pensez que l’humanité a été programmée / soumise au lavage de cerveau parce qu’elle a trop regardé Tel-a-Vision, attendez de voir le système bête NOM commencer à transmettre des signaux à leur première génération de robots-viande cyborg humains vaccinés.

Tout le monde ne mourra pas de ces vaccins, le corps de certaines personnes acceptera les produits chimiques et les nanoparticules et passera lentement à certains des premiers terminateurs et des darth vader du deuxième monde moderne. Regardez, vous verrez. J’espère que je me trompe, mais je fais ces recherches depuis si longtemps que je vois les motifs, et ils ne sont pas jolis. Les non vaccinés et non masqués seront considérés par les cyborgs comme des ennemis, comme n’étant pas normaux.

Informez vos amis et votre famille sur la biologie et l’anatomie humaine et comment être en bonne santé. Cultivez et mangez des aliments alcalins, buvez beaucoup d’eau propre et filtrée, obtenez suffisamment de lumière solaire et mangez des algues pour l’iode. L’humanité serait sage de résister à ce programme de transhumanisme fou du NOM.

https://www.govtech.com/blogs/lohrmann-on-cybersecurity/chip-implants-the-next-big-privacy-debate.html

Ce «système d’exploitation» de vaccin fonctionnera en conjonction avec les puces microscopiques et les fibres visibles sur les masques et les écouvillons qui recevront le signal de la 5G. Voir les fibres en mouvement ici sur le canal Tim Truth:

MASQUE VERS? PARASITES? MORGELLONS? COMPILATION DE FILS MYSTERY NOIR EN MOUVEMENT PARTIE 2:

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BIT CHUTE

Source : BIT CHUTE

Owen demande au public de War Room: «Quels sont les meilleurs exemples de libéralisme en tant que trouble mental», ils ont personnellement vécu.

Source : BIT CHUTE

