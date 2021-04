Midwin Charles: analyste juridique MSNBC âgé de 47 ans MORTE après une injection COVID à ARNm expérimentale

Par le blog COVID

L’avocat de la défense de Brooklyn et commentateur de télévision Midwin Charles est morte après ce qui semble être plusieurs jours de souffrance après avoir reçu au moins une injection COVID expérimentale.

Mme Charles a publié l’annonce à la mode «Je suis vaccinée» sur Twitter le 1er mars.

Le tweet est toujours en ligne dès sa publication. Il est également archivé.

Son prochain tweet plaisante sur sa «mort causant une allergie aux arachides» et sur le fait que son assurance ne couvre pas les frais d’EpiPen.

Elle a ensuite retweeté un professeur de Caroline du Nord parlant de «l’hésitation du black vax». Une analyse de son activité sur les tweets par la suite indique que sa santé a commencé à se détériorer trois semaines plus tard.

Mme Charles, 47 ans, a toujours été très active sur Twitter. Elle a diffusé en moyenne environ 25 tweets par jour depuis mai 2009. Mme Charles était encore plus active le mois dernier. Elle a en moyenne 39 tweets / retweets par jour du 10 au 20 mars, selon Social Blade.

C’étaient (apparemment) ses derniers jours en bonne santé.

Elle n’a tweeté que neuf fois le dimanche 21 mars. Gardez à l’esprit que sa deuxième dose d’ARNm expérimental aurait été prévue vers les 21 et 22 mars.

Elle a tweeté quatre fois le 22 et 10 le 23. Elle n’a tweeté qu’une seule fois le 24 mars et de nouveau une fois le 25 mars. Un tweet a été supprimé le 26 mars.

Il n’y a eu aucune autre activité jusqu’au mardi 6 avril lorsque la famille a annoncé sa mort, 37 jours après la première injection expérimentale annoncée.

Ce changement radical dans le comportement des médias sociaux suggère qu’elle n’a pas pu tweeter pendant plus de 12 jours avant de mourir.

Peut-être a-t-elle été hospitalisée après la deuxième injection. Cela ou elle est décédée fin mars après la deuxième injection et la famille vient de l’annoncer.

Quoi qu’il en soit, elle a gagné 1163 nouveaux abonnés sur Twitter aujourd’hui. Elle a gagné 481 au total au cours des 30 jours précédents.

Les grands médias censurent la cause de la mort

Comme nous l’avons appris en 2021, les vaccins sont la principale cause de coïncidences.

Une recherche Google pour Midwin Charles en ce moment fait apparaître des articles du New York Post, du New York Daily News, de Newsweek, de The Hill et de quelques autres comme les meilleurs résultats.

Aucune de ces histoires ne mentionne l’injection expérimentale d’ARNm qu’elle a reçu le 1er mars. L’injection expérimentale de vecteur viral Johnson & Johnson venait d’être autorisée pour une utilisation d’urgence deux jours plus tôt. Ainsi, elle a reçu l’injection d’ARNm de Pfizer ou Moderna.

Mme Charles est née à Brooklyn. Elle a obtenu son diplôme en droit de l’Université américaine de Washington, D.C., et était propriétaire d’un cabinet d’avocats à New York. Elle était surtout connue pour être analyste juridique sur MSNBC et CNN. Il y a de nombreux segments d’elle qui critiquent les gens pour ne pas porter de masques, distanciation sociale, etc.

Elle n’était pas mariée et n’avait pas d’enfants.

Lisez l’article complet sur le blog COVID.

PLAN CACHÉ DU VACCIN COVID – DÉCÈS SUR 2 ANS – WORLD DOCTORS ASSOC. – LE VACCIN EST CRIMINEL

La World Doctors Alliance affirme que ce programme de vaccin Covid est criminel et devrait être arrêté.

On s’attend à ce que des dizaines de millions de personnes meurent alors que l’Agenda 21 se poursuit avec cette activité criminelle.

Les médias d’information corrompus contrôlés par seulement 6 familles milliardaires à travers le monde (Rothchild, Rockefeller, etc.) sèment la peur chez tous ceux qui regardent les médias mainstream. Cette pandémie n’a été que des mensonges depuis le début, mais les moutons qui regardent et écoutent restent aveugles et ignorants alors qu’ils implorent le vaccin tueur.

Source : Health Impact News