Une Australienne de 82 ans décède trois heures après avoir reçu la première dose du vaccin contre le coronavirus de Pfizer

Une femme âgée est décédée mercredi 7 avril quelques heures à peine après avoir reçu son premier vaccin contre le coronavirus [2019 ou SRAS-CoV-2 de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 – MIRASTNEWS] (COVID-19) au Blue Care Yurana Aged Care Facility dans le Queensland, en Australie.

La résidente de 82 ans de l’établissement de soins pour personnes âgées aurait reçu le vaccin Pfizer à 10 heures du matin. Elle est décédée trois heures plus tard.

Les autorités policières ont été appelées après sa mort. Un porte-parole de la police a déclaré que la mort n’était pas suspecte et qu’un rapport serait préparé pour le coroner.

On ne sait pas si son décès a été causé par le vaccin car elle souffrait également d’une maladie pulmonaire au moment de son décès.

Le médecin-chef Paul Kelly a déclaré: «À ce stade, il n’y a aucun signe de lien de causalité.» Il a noté que tout événement survenant après la vaccination fait l’objet d’une enquête approfondie.

«Malheureusement, plus de 1 000 personnes passent chaque semaine dans des soins aux personnes âgées. C’est inévitable», a déclaré Kelly. «On peut s’attendre à ce que des personnes plus âgées et plus fragiles dans un milieu de soins pour personnes âgées décèdent en raison de la progression d’une maladie sous-jacente ou de causes naturelles, cela ne signifie pas que le vaccin y a contribué.»

Les autorités australiennes ont rassuré le public sur la sécurité du vaccin Pfizer malgré plusieurs rapports faisant état de décès dans d’autres pays après les vaccinations de Pfizer.

Le régulateur australien des médicaments affirme que le vaccin Pfizer ne présente aucun risque pour les patients âgés

La Therapeutic Goods Administration (TGA) a insisté sur le fait qu' »il n’y a pas de risque spécifique de vaccination avec le vaccin COVID-19 Pfizer-BioNTech chez les patients âgés. » La TGA fait partie du ministère australien de la Santé et est chargée de réglementer les médicaments et les vaccins sur ordonnance.

Le vaccin Pfizer s’est avéré efficace chez 95% des receveurs au cours des essais cliniques. Cependant, la TGA a averti les futurs bénéficiaires du vaccin de s’attendre à des effets secondaires, notamment de la fatigue, des maux de tête, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires et des frissons. (Connexes: l’Australie annule l’essai du vaccin COVID en raison de faux positifs «inattendus» pour le VIH.)

Le Premier ministre australien Scott Morrison lui-même a reçu le vaccin Pfizer, qui a été principalement utilisé dans les premiers stades du déploiement du vaccin en Australie.

Un médecin expérimenté en salle d’urgence a récemment affirmé qu’il avait été bouleversé pendant des jours par les effets secondaires de sa deuxième injection du vaccin contre le coronavirus Pfizer.

Le Dr David Caldicott, qui travaille à l’hôpital Calvary de Canberra, a été l’une des premières personnes du pays à se faire vacciner dans le cadre du déploiement de la phase 1a du gouvernement. Il n’a pas ressenti d’effets indésirables après sa première dose de vaccin contre le coronavirus de Pfizer en février. Mais sa deuxième dose l’a fait se sentir tellement épuisé qu’il a dû annuler ses projets de week-end et rester à la maison.

Le plan de déploiement des vaccins en Australie comprend deux vaccins – l’un fabriqué par Pfizer-BioNTech et l’autre par AstraZeneca et l’Université d’Oxford.

La majorité des Australiens recevront le vaccin AstraZeneca. Les personnes qui recevront le vaccin AstraZeneca devraient ressentir des effets secondaires tels que fatigue, maux de tête et courbatures.

L’Australie continue d’utiliser le vaccin AstraZeneca au milieu des rapports le liant à de rares caillots sanguins

Le déploiement du vaccin AstraZeneca se poursuivra en Australie malgré les inquiétudes récentes sur le lien entre le vaccin et les caillots sanguins rares.

Michael Kidd, médecin-chef par intérim de l’Australie, a déclaré que le Groupe consultatif technique australien sur la vaccination et la TGA n’avaient recommandé aucun changement dans le déploiement du vaccin lors d’une réunion urgente des autorités sanitaires le 3 avril.

La réunion a été convoquée après qu’un homme de 44 ans a été admis dans un hôpital de Melbourne avec des caillots sanguins et une faible numération plaquettaire environ une semaine après avoir reçu le vaccin AstraZeneca.

Kidd a déclaré qu’un lien entre la coagulation et le vaccin était probable car les caractéristiques cliniques du cas de l’homme étaient similaires à celles d’autres cas à l’étranger.

«Bien qu’à l’heure actuelle, nous n’ayons aucune preuve de causalité, les caractéristiques cliniques de ce cas sont cohérentes avec ce que nous avons vu dans les rapports internationaux de cas similaires. Et il est probable que le cas signalé soit lié au vaccin », a déclaré Kidd. «Cela serait conforme à l’expérience internationale.»

Cependant, Kidd a déclaré que les effets secondaires graves étaient rares et que les Australiens étaient plus à risque de nouvelles flambées de COVID-19.

«Si nous avons connu une épidémie grave – en particulier parmi les Australiens plus âgés et ceux qui ont de graves problèmes de santé – le risque est bien supérieur au très petit risque potentiel d’un trouble de la coagulation très rare associé au vaccin», a déclaré Kidd.

Nolan Barton

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News