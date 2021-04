9 avril: les vaccins à ARNm peuvent MODIFIER vos gènes par «rétro-intégration»… et les dommages à l’ADN pourraient être transmis aux générations futures

Chaque jour qui passe, il devient de plus en plus évident que les vaccins à ARNm sont une arme de mort contre l’humanité. Maintenant, nous apprenons que les vaccins à ARNm peuvent constituer une menace pour la viabilité de l’espèce humaine grâce au fait qu’il existe un mécanisme par lequel les séquences d’ARNm peuvent être transformées en ADN et insérées dans votre génome humain.

Cela signifie qu’il y a une possibilité que les vaccins à ARNm pourraient vous transformer en un organisme «génétiquement modifié», avec des conséquences potentiellement catastrophiques pour votre propre santé ainsi qu’un impact sur la fertilité et les générations futures. Il est techniquement possible que les vaccins à ARNm puissent provoquer une infertilité généralisée, des anomalies congénitales ou des décès horribles en altérant l’ADN humain.

Le problème est que personne ne sait avec certitude combien de personnes pourraient être touchées de cette manière car aucun essai de sécurité à long terme n’a été mené. Ainsi, les personnes qui prennent actuellement le vaccin participent involontairement à une expérience mondiale de vaccination qui pourrait modifier leurs propres gènes et les retirer du pool génétique humain.

En effet, les vaccins à ARNm pourraient être le vecteur le plus puissant de la soi-disant «sélection naturelle» que nous ayons jamais vu, partout où les gens se retirent du pool génétique en rendant leurs propres capacités reproductives non fonctionnelles.

Tout cela est couvert en détail sur le site Web de la défense de la santé des enfants.

C’est l’objet du podcast Mise à jour de la situation d’aujourd’hui, ainsi que de nombreux autres commentaires, y compris de nouvelles informations choquantes sur un auteur de livre noir qui promeut une prière pour «haïr les Blancs». La nouvelle «tolérance», semble-t-il, consiste à implorer Dieu de haïr les Blancs. La «haine» est le nouveau progressisme.

En outre, les entreprises technologiques investissent des milliards de dollars dans des startups qui récolteront le sang des enfants et le transfuseront ensuite dans le corps des clients payants. Bientôt, il semble que la récolte du sang des enfants deviendra un modèle commercial approuvé par la FDA. L’Amérique est en train de devenir une société «vampire» dirigée par des trafiquants d’enfants, des vampires médicaux et des zombies vaccinés.

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Une femme de 22 ans décède après une deuxième injection de faux vaccin

Source : BIT CHUTE

Certains vont vite. Certains vont lentement. Le temps est incertain mais tout ira …

Plus Plus Plus … continuez à mettre cela là-bas. Le monde doit savoir maintenant et pour ce qui viendra plus tard

Source : BIT CHUTE

C’est un meurtre. C’est un génocide. Les responsables doivent payer pour ce qu’ils font à l’humanité.

Source: Sixième sens

LES NONES ISOLÉES MEURENT LES JOURS APRÈS AVOIR OBTENU UN FAUX VACCIN CONTRE LE COVID

Source : BIT CHUTE

Trois soeurs d’un monastère isolé du Kentucky sont décédées de Covid-19 en février après avoir reçu leur injection de Covid-19. Découvrez comment des schémas similaires dans des régions éloignées du monde connaissent des épidémies de covidies et des décès ultérieurs seulement après que la population a été vaccinée.

Source: The Highwire avec Del Bigtree

10 raisons excellentes pour ne pas se faire vacciner

Source : BIT CHUTE

Très bonne vidéo pour vous convaincre de ne pas vous faire vacciner. Les animaux sont encore plus méfiants que ce peuple qui part à l’abattoir en faisant une confiance aveugle au monde trompeur et homicide.

Source : Natural News