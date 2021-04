Bill Gates et George Soros s’associent pour créer une organisation cauchemardesque orwellienne axée sur la «désinformation» policière

Ils ne sont pas satisfaits d’avoir les médias mainstream avec eux ! Il faut une enquête internationale indépendante pluridisciplinaire, pour éviter la fraude et la manipulation scientifique! – MIRASTNEWS

La Commission de l’Information de l’Institut Aspen (AICI) a été chargée de lancer un effort pour éliminer la «désinformation» et la «désinformation» d’Internet, et nul autre que les eugénistes milliardaires Bill Gates et George Soros financent l’opération.

Selon les rapports, de nombreuses personnalités clés des médias, des entreprises et du gouvernement sont également à bord du projet, qui vise à arrêter toute remise en question des «vaccins» contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)], des élections frauduleuses et d’autres obstacles potentiels au agenda mondialiste.

Katie Couric, une icône de fake news, est coprésidente de l’AICI, tout comme Rashad Robinson, PDG du groupe activiste d’extrême gauche Colour of Change. Couric a récemment suggéré lors d’une interview avec l’animateur de HBO Bill Maher que «nous» devrions «déprogrammer» les personnes impliquées dans la «secte» du président Donald Trump, tandis que Robinson a été une voix forte dans les efforts visant à dissiper la police.

Chris Krebs, directeur de l’Agence pour la cybersécurité et la sécurité des infrastructures, copréside également l’AICI. Comme vous vous en souvenez peut-être, Krebs a déclaré que les élections de 2020 étaient «les plus sûres de l’histoire», un commentaire qui a rapidement été critiqué par les hauts responsables du Département de la sécurité intérieure (DHS).

Entre 2003 et 2020, la Fondation Bill & Melinda Gates a versé plus de 105 millions de dollars dans l’AICI. La Fondation pour la promotion de l’Open Society et l’Open Society Institute, tous deux gérés par Soros, ont contribué ensemble plus de 3 millions de dollars à l’AICI, selon les données de Foundation Directory Online.

Ne remettez pas en question les «vaccins» expérimentaux et ne soutenez pas Donald Trump, disent les mondialistes

Joseph Vasquez de NewsBusters a identifié d’autres membres douteux de l’AICI qui méritent également une mention. Le duc libéral étrange de Sussex, le prince Harry, est répertorié, tout comme la cofondatrice et présidente de la Fondation Quadrivium, Kathryn Murdoch, la femme militante pour le climat de l’ancien héritier de Fox News et collègue éco-activiste James Murdoch.

«Quadrivium a été répertorié comme un bailleur de fonds derrière une organisation de gauche appelée Democracy Works», explique Vasquez. « Democracy Works a été utilisé pour formuler la stratégie électorale de Facebook et de Google pour 2020. »

Un autre membre de l’AICI est l’ancien membre du Congrès républicain Will Hurd du Texas, un politicien véhément anti-Trump.

L’objectif évident des plans de contrôle de la parole de l’AICI est d’empêcher la montée en puissance d’un autre candidat populiste comme Trump qui pourrait éloigner les moutons du programme mondialiste de l’État profond. L’AICI veut également éradiquer tout discours sur les injections de virus chinois [et/ou français, américain, britannique et alliés – MIRASTNEWS] tuant des gens, ou la plandémie elle-même étant une imposture.

«Pour empêcher une hégémonie libérale totale, America First doit construire des institutions concurrentes et soutenir des individus talentueux qui peuvent défier les grands desseins des oligarques», suggère Jose Nino, écrivant pour Big League Politics.

«Sinon, une réponse inefficace garantira une consolidation complète du régime libéral.»

L’hilarité de Bill Gates et George Soros prétendant se soucier de protéger la vérité contre les mensonges n’est pas passée inaperçue. De nombreux lecteurs de nouvelles indépendants n’ont pas tardé à souligner l’hypocrisie de ces deux personnes prétendant être des sources fiables de conseils sur ce qui est vrai et ce qui est faux.

« »La désinformation policière? » Est-ce une sorte de blague?» a demandé un intervenant. «Venant de Soros et Gates, il devrait être nommé «créer de la désinformation».»

D’autres ont noté qu’au lieu de plaider en faveur de la vérité, Gates et Soros promouvront en fait «la haine et la division» sous prétexte de filtrer les prétendues «tromperies» sur Internet.

« Est-ce que ces creeps plaisantent? » a demandé un autre commentateur. «ELLES vérifient les faits pour« désinformation »? C’est comme mettre un violeur en charge du counseling de couple.»

Un vrai zinger est venu de quelqu’un du nom de Phil Cameron qui a demandé en plaisantant:

«Comment vont-ils l’appeler, Snopes?»

Il est encourageant de voir de nombreuses personnes se réveiller avec le simulacre de ces milliardaires mondialistes. Espérons que ce réveil continue de se propager.

Vous trouverez plus d’informations sur l’agenda anti-liberté d’expression de Bill Gates, George Soros et d’autres crétins d’extrême gauche sur Censorship.news.

Le site de vaccination de masse contre le coronavirus du Colorado a été fermé après que 11 personnes aient subi des effets indésirables

Les responsables de la santé ont fermé le site de vaccination de masse contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] au Dick’s Sporting Goods Park à Commerce City le mercredi 7 avril après-midi, après que 11 personnes aient subi des réactions indésirables au vaccin COVID-19 Johnson & Johnson.

Le personnel médical du site Dick’s Sporting Goods Park «a déterminé que deux personnes nécessitaient une observation supplémentaire» et les a transportées vers les hôpitaux de la région pendant que les techniciens médicaux d’urgence sur place traitaient les neuf autres personnes avec du jus et de l’eau. Certains des effets indésirables rapportés étaient des nausées, des étourdissements et des évanouissements.

Il est conseillé aux gens d’attendre sur le parking pendant 15 à 30 minutes après leur injection pour surveiller les réactions immédiates.

Le CDPHE affirme que la décision de fermer le site prématurément « a été prise par une grande prudence »

Le ministère de la Santé publique et de l’Environnement du Colorado (CDPHE) a publié mercredi soir un communiqué soulignant que les effets secondaires ressentis par les patients du Dick’s Sporting Goods Park étaient «cohérents avec ce à quoi on pouvait s’attendre» et que la décision de fermer le site prématurément était fait d’une abondance de prudence.

Les responsables de la santé de l’État ont noté que «dans la plupart des cas, l’inconfort causé par la fièvre ou la douleur après avoir reçu le vaccin est normal».

«L’État n’a aucune raison de croire que les personnes qui ont été vaccinées aujourd’hui au Dick’s Sporting Goods Park devraient s’inquiéter», a déclaré le département de la santé dans un communiqué de presse.

Kevin Massey, porte-parole de Centura Health, qui gère le site avec le département de la santé de l’État, a déclaré que le nombre de personnes ayant subi des effets indésirables s’élevait à 0,8% des quelque 1700 personnes vaccinées sur le site mercredi.

« Nous avons suivi nos protocoles et, avec beaucoup de prudence, nous avons pris la décision – en partenariat avec l’État – de suspendre les opérations pour le reste de la journée », a déclaré Massey. «Notre objectif est de continuer à vacciner Coloradans aussi rapidement que possible tout en gardant la sécurité de nos patients au premier plan.»

Centura a publié un communiqué indiquant que les 640 patients qui n’ont pas pu recevoir leur vaccin mercredi après-midi seront reportés au dimanche 11 avril sur le même site.

Ceux prévus pour dimanche recevront le premier des deux injections de Pfizer, car ce vaccin avait été prévu pour être utilisé ce jour-là, ont déclaré des responsables de l’État.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), le vaccin Johnson & Johnson est un vaccin à dose unique contre le virus par opposition aux vaccins à deux doses Moderna et Pfizer, qui sont également autorisés pour une utilisation d’urgence aux États-Unis. . (Connexes: J&J interrompt l’essai du vaccin Covid-19 après que le participant a développé une «maladie non spécifiée».)

Avant mercredi, le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) avait enregistré 10 réactions sur les sites communautaires de vaccination de masse du Colorado, selon le département de la santé de l’État.

«Nous nous engageons à fournir des cliniques communautaires sûres, et nous sommes très reconnaissants que la clinique ait correctement observé et aidé les patients présentant des effets secondaires immédiats», a déclaré Scott Bookman, le commandant des incidents COVID-19 de l’État, dans un communiqué. «Nous savons qu’il peut être alarmant d’entendre parler de personnes transportées à l’hôpital, et nous voulons rassurer Coloradans que les CDC et la santé publique surveillent de près tous les vaccins autorisés en permanence.»

Bookman a ajouté: «Il est beaucoup plus sûr de se faire vacciner que de tomber gravement malade avec le COVID-19. C’est pourquoi j’ai reçu le vaccin et pourquoi j’ai voulu que ma famille l’obtienne. Sur la base de tout ce que nous savons, il reste vrai que le meilleur vaccin à obtenir est celui que vous pouvez obtenir le plus tôt. »

Le CDPHE et le CDC trouvent «aucune raison de s’inquiéter» dans le lot de vaccins utilisé au Dick’s Sporting Goods Park

Le CDPHE et le CDC ont enquêté mercredi sur le lot de vaccins utilisé au Dick’s Sporting Goods Park.

«Après avoir examiné les symptômes de chaque patient, analysé d’autres vaccinations à partir du même lot de vaccin et discuté avec le CDC pour confirmer nos résultats, nous sommes convaincus qu’il n’y a aucune raison de s’inquiéter», a déclaré le Dr Eric France, médecin-chef. du CDPHE. «Nous nous engageons à faire en sorte que chaque clinique communautaire soit bien dotée en personnel médical qui prennent la sécurité des patients avec le plus grand sérieux.»

Le CDPHE a déclaré que la Food and Drug Administration (FDA) a également utilisé les deux numéros de lot utilisés sur le site le mardi 6 avril, «et n’a trouvé aucun schéma inquiétant d’événements similaires avec ces lots.

Le CDC a déclaré dans un communiqué qu’il était au courant de certaines réactions immédiates dans plusieurs États aux vaccins, mais a également déclaré qu’il n’avait trouvé aucune raison de s’inquiéter. Il a relaté plusieurs incidents de personnes vaccinées ayant des étourdissements, des étourdissements, une sensation de faiblesse (syncope vasovagale), une respiration rapide et une transpiration liée à l’anxiété après des vaccinations à la COVID-19 dans l’Iowa, le Colorado, la Géorgie et la Caroline du Nord.

«Le CDC travaille en étroite collaboration avec chacun des départements de santé des États et locaux pour évaluer ces incidents. Le CDC a effectué des analyses de lots de vaccins et n’a trouvé aucune raison de s’inquiéter », a déclaré le CDC.

Le CDC a noté que de nombreuses personnes ne ressentent aucun effet secondaire après avoir reçu une injection du vaccin COVID-19, bien que certaines personnes ressentent des douleurs ou un gonflement au site d’injection ou éprouvent de la fièvre, des frissons ou des maux de tête.

Pendant ce temps, les responsables de la santé de l’État du Colorado ont déclaré que le site de vaccination de masse du Dick’s Sporting Goods Park était prêt à réagir en conséquence aux symptômes que les gens ressentaient.

«En tant qu’organisation de haute fiabilité, nous nous engageons à fournir des soins sûrs et de qualité à l’ensemble de la personne», a déclaré le Dr Shauna Gulley, vice-présidente principale et directrice clinique de Centura. «En partenariat avec l’État, nous avons conçu des protocoles et mis en place des mesures de sécurité pour assurer la sécurité des patients dans nos cliniques de vaccination.»

Suivez Immunization.news pour plus de nouvelles et d’informations sur les vaccins contre les coronavirus.

