Hancock est un menteur – Les 19 personnes décédées des suites de caillots sanguins causés par le vaccin AstraZeneca ne diraient pas que c’est «sûr»

La MHRA a finalement admis que le vaccin AstraZeneca est à blâmer pour les cas signalés de caillots sanguins rares associés à de faibles taux de plaquettes, mais a seulement «conseillé» que les personnes âgées de 18 à 29 ans se voient proposer un vaccin différent, et Matt Hancock a eu la joue pour dire que le jab est «parfaitement sûr».

Le vaccin vecteur viral AstraZeneca est si sûr que jusqu’au 31 mars 2021, il y a eu 79 rapports au programme MHRA Yellow Card d’un type spécifique de caillot sanguin dans le cerveau, connu sous le nom de thrombose du sinus veineux cérébral (CVST) survenant avec un faible taux de plaquettes (thrombocytopénie) dus à la piqûre.

Le vaccin vecteur viral AstraZeneca est si sûr que jusqu’au 31 mars 2021, sur les 79 cas signalés au programme MHRA Yellow Card, 13 femmes et 6 hommes sont malheureusement décédés. Ce qui signifie que 19 des 79 cas signalés ont entraîné des décès.

Sur les 19 décès, 8 avaient plus de 50 ans et 11 avaient moins de 50 ans, dont 3 avaient moins de 30 ans. Pourtant, la MHRA a seulement «AVISÉ» que les personnes de moins de 30 ans devraient être «OFFERTES» un vaccin différent. Pas demandé, mais conseillé. Non refusé AstraZeneca, mais en a proposé un différent s’ils le souhaitent.

Pendant ce temps, Matt Hancock a été dans les médias grand public 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, insistant à plusieurs reprises sur le fait que le vaccin AstraZeneca est toujours sûr et que ceux qui ont eu leur première dose devraient absolument aller prendre leur deuxième. Pourquoi? Parce que le secrétaire à la Santé a déclaré qu’il n’y avait «aucune preuve» de caillots sanguins rares après la deuxième dose du vaccin.

Il n’y a aucune preuve parce qu’ils ont à peine commencé avec les deuxièmes doses du vaccin AstraZeneca, la majeure partie des deuxièmes doses jusqu’à présent ont été le vaccin à ARNm Pfizer / BioNTech. Est-ce que ce gars est pour de vrai?

Ceci est le résumé de la MHRA publié plus tôt dans la journée –

«La MHRA a entrepris un examen approfondi des rapports britanniques faisant état d’un type spécifique extrêmement rare et peu probable de caillot sanguin dans le cerveau, connu sous le nom de thrombose du sinus veineux cérébral (CVST) survenant en même temps que de faibles taux de plaquettes (thrombocytopénie) après la vaccination avec le vaccin COVID-19 AstraZeneca. Il envisage également d’autres cas de coagulation sanguine (événements thromboemboliques) parallèlement à de faibles taux de plaquettes.

Ces rapports ont été analysés par l’organe consultatif indépendant du gouvernement, la Commission des médicaments à usage humain (CHM) et son Groupe de travail d’experts sur les risques liés aux avantages des vaccins COVID-19, qui comprend des représentants non professionnels et des conseils d’hématologues de premier plan.

Jusqu’au 31 mars 2021 inclus, la MHRA avait reçu 79 rapports britanniques de cas de coagulation sanguine accompagnés de faibles taux de plaquettes suite à l’utilisation du vaccin COVID-19 AstraZeneca:

44 des 79 cas étaient de CVST avec thrombocytopénie

35 des 79 cas étaient de thrombose dans d’autres veines majeures avec thrombocytopénie

79 cas sont survenus chez 51 femmes et 28 hommes, âgés de 18 à 79 ans. Il convient de noter que plus de femmes ont été vaccinées avec le vaccin COVID-19 AstraZeneca que les hommes.

Malheureusement, 19 personnes sont décédées sur les 79 cas – 13 femmes et 6 hommes. 11 des 19 personnes décédées avaient moins de 50 ans, dont 3 avaient moins de 30 ans. 14 de ces 19 cas étaient de CVST avec thrombocytopénie et 5 de thrombose avec thrombocytopénie.

Les 79 cas sont survenus après une première dose du vaccin.

Par mesure de précaution, l’administration du vaccin COVID-19 AstraZeneca à des personnes de tout âge présentant un risque plus élevé de caillots sanguins en raison de leur état de santé ne doit être envisagée que si les avantages de la protection contre l’infection par la COVID-19 l’emportent sur les risques potentiels.

Toute personne ayant présenté des caillots sanguins cérébraux ou autres importants survenant avec de faibles taux de plaquettes après leur première dose de vaccin COVID-19 d’AstraZeneca ne doit pas recevoir sa deuxième dose. Quiconque n’a pas eu ces effets secondaires doit se présenter pour sa deuxième dose sur invitation.»

Nous sommes désolés mais c’est une honte. Il est dégoûtant d’essayer de minimiser la gravité de cette situation et de conseiller seulement aux moins de 30 ans de se voir offrir le choix d’avoir un vaccin différent. Matt Hancock peut dire ce qu’il veut, mais la preuve est là en noir et blanc que l’injection AstraZeneca provoque des réactions opposées extrêmement graves (voir notre rapport précédent).

Ce qui est troublant à ce sujet, c’est qu’environ 1% seulement des effets indésirables sont en fait signalés au programme de carte jaune de la MHRA, de nombreuses personnes ne connaissant même pas son existence. Alors, combien de cas supplémentaires se sont-ils réellement produits? Nous ne le saurons jamais car les autorités et les médias grand public resteront silencieux.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News