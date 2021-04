Le CDC rapporte 2794 décès au total à la suite de «vaccins» COVID expérimentaux alors que certaines cliniques arrêtent les injections de J&J en raison d’effets secondaires

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Dans ce qui devient probablement l’histoire la plus censurée de l’histoire des États-Unis, le CDC a rapporté cette semaine que 2794 décès avaient été signalés au VAERS au 5 avril 2021, à la suite d’injections des trois expérimentales, non approuvées par la FDA, Injections de COVID-19.

Le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) est une base de données financée par le gouvernement américain qui suit les blessures et les décès causés par les vaccins.

Pour mettre cela dans une certaine perspective, il y a eu un total de 345 décès enregistrés dans le VAERS suite aux vaccins pour l’ensemble de 2020.

De 2010 à la fin de 2020, une décennie entière s’étalant sur 11 ans, il y a eu un total de 2588 décès enregistrés suite aux vaccins.

Ainsi, les décès consécutifs aux vaccins au cours des trois premiers mois de 2021 ont désormais dépassé le total des décès au cours des 11 dernières années.

En quoi cela ne fait-il pas la une des journaux?

Que dit le CDC de tous ces décès suite à des injections de COVID-19?

Un examen des informations cliniques disponibles, y compris les certificats de décès, l’autopsie et les dossiers médicaux, n’a révélé aucune preuve que la vaccination avait contribué au décès des patients. (Soulignez la leur. Source.)

Et à en juger par les enquêtes rapportées parmi les Américains qui envisagent de se faire une de ces injections expérimentales, plus de la moitié de la population pense en fait aux CDC que ces MILLIERS de décès consécutifs aux injections sont une «coïncidence» et n’ont rien à voir avec les injections.

Non seulement le fait que 2794 personnes soient décédées à la suite des injections de COVID-19 fait la une des journaux, mais c’est clairement CRIMINEL, car les lecteurs nous ont dit que les nouvelles du réseau disent à tout le monde qu’il n’y a eu aucun décès lié aux injections de COVID-19, et ils peuvent légalement dire cela parce qu’ils répètent exactement ce que dit le CDC.

Réveiller les gens! Le CDC est une organisation privée corrompue sans représentants élus, et ils détiennent de nombreux brevets sur les vaccins et tirent des revenus de la vente de vaccins.

Il s’agit de la branche marketing de la société pharmaceutique, et l’industrie pharmaceutique a de loin plus d’ententes criminelles avec le ministère de la Justice que tout autre secteur de notre économie.

Outre les 2794 décès signalés par les CDC plus tôt cette semaine, leur vidage de données dans la base de données VAERS révèle également 56 869 blessures, dont 8 975 visites aux médecins des urgences, 941 incapacités permanentes et 4 972 hospitalisations.

Le «vaccin» COVID-19 expérimental de Johnson et Johnson lié aux caillots sanguins alors que certaines cliniques ont suspendu les injections cette semaine

Au moins deux États américains ont suspendu les injections des injections de Johnson et Johnson COVID-19 cette semaine en raison d’effets secondaires graves.

L’une était une clinique à Commerce City, Colorado, dans un Dick’s Sporting Goods Park. WDTN Channel 2 a rapporté:

Le site de vaccination de masse du Dick’s Sporting Goods Park à Commerce City, dans le Colorado, a fermé début mercredi après-midi après que les gens ont commencé à avoir des réactions indésirables au vaccin COVID-19 Johnson & Johnson. Centura Health a déclaré que 0,8% des patients – soit 13 personnes sur 1700 environ – qui ont reçu le vaccin mercredi ont eu des effets indésirables. Le site de vaccination, qui devait fermer à 17 h, a fermé vers 15 h 30. et renvoyé chez eux 640 personnes qui faisaient la queue depuis des heures pour le vaccin. Leurs créneaux de vaccination ont été reportés à dimanche, date à laquelle ils recevront le vaccin Pfizer. Il n’y a pas encore d’informations sur le nombre de personnes qui ont eu des réactions ou sur la gravité de ces réactions. (Source.)

Les cliniques de Caroline du Nord à Raleigh, Hillsborough et Chapel Hill ont suspendu les vaccinations COVID-19 de J&J après des rapports d’effets secondaires graves. L’AP rapporte:

Les responsables de la santé de la Caroline du Nord ont déclaré jeudi qu’ils avaient arrêté d’administrer des doses de Johnson & Johnson sur un site de vaccination de masse à Raleigh et dans des cliniques de Hillsborough et de Chapel Hill après qu’au moins 26 personnes aient eu des effets indésirables, y compris des évanouissements. Quatre personnes ont été emmenées dans des hôpitaux pour un examen plus approfondi et les responsables de la santé des États et du gouvernement fédéral examinent la question. Le comté de Wake a annoncé jeudi soir qu’il avait cessé d’administrer des doses de Johnson & Johnson au PNC Arena après que 18 des plus de 2300 personnes vaccinées ont eu des effets indésirables, dont quatre personnes qui ont été emmenées dans des hôpitaux et devraient être libérées. La décision d’arrêter les vaccins J&J à PNC Arena a été prise avec moins de deux heures de rendez-vous à administrer. Les personnes qui se trouvaient sur le site ont ensuite reçu des vaccins Pfizer ou ont été autorisées à reporter leurs rendez-vous J&J existants. Deux cliniques de Hillsborough et de Chapel Hill ont également choisi de cesser d’offrir le vaccin Johnson & Johnson et sont en train de reporter 350 rendez-vous pour les personnes qui devaient recevoir leur injection unidose de J&J vendredi. (Source.)

L’EMA enquête sur les caillots sanguins après des injections expérimentales de J&J

Plus tôt dans la journée, l’Agence européenne des médicaments a déclaré qu’elle enquêtait sur des cas de caillots sanguins à la suite d’injections COVID-19 de J&J, après que «quatre cas graves de caillots sanguins inhabituels avec un faible taux de plaquettes sanguines aient été signalés après la vaccination avec le vaccin de Johnson & Johnson.» (Source.)

Cela fait suite à des informations selon lesquelles il a été confirmé que les caillots sanguins sont liés aux injections COVID-19 expérimentales d’AstraZeneca. Voir:

Confirmé: l’injection COVID expérimentale d’AstraZeneca provoque des caillots sanguins mortels – Les essais avec des enfants sont interrompus

CDC: 54 décès maintenant suite aux injections COVID-19 de J&J

Aux États-Unis, avec la décharge de données VAERS publiée aujourd’hui, il y a un total de 54 décès à la suite des injections COVID expérimentales de Johnson et Johnson (Janssen).

Un de ces décès a été enregistré comme impliquant une «thrombose» (caillots sanguins). Il s’agirait d’une femme de 45 ans vivant en Virginie.

VAERS ID: 1114806 – Rédaction: Diagnostic: Thrombose de la veine corticale, hémorragie intracérébrale massive avec hernie tentorale, thrombocytopénie. Présentation clinique et évolution: 1 semaine après avoir reçu la vaccination COVID19 Janssen, le patient a développé une céphalée qui s’est progressivement aggravée. Le 17 mars, un patient s’est présenté à l’hôpital avec un soulèvement sec, une aggravation soudaine de la céphalée et une faiblesse du côté L. L’évaluation par TDM de la tête a révélé une grande hémorragie intraparenchymateuse temporo-parenchymateuse R avec un décalage médian de 1,3 cm. Elle a fini par être intubée pour une aggravation de son état mental. Lors de l’évaluation à son arrivée au centre médical, il a été noté qu’elle avait une posture d’extenseur. L’imagerie répétée a révélé une aggravation du décalage de la ligne médiane à 1,6 cm. Le CTA a montré une thrombose de la veine corticale impliquant le sinus sigmoïde transverse et sigmoïde droit avec hernie tentorale. Le patient a développé une hernie cérébrale et la mort cérébrale a été prononcée le 18 mars 2021.

Il y a eu trois autres cas de caillots sanguins à la suite d’injections de J&J où le patient n’est pas mort, y compris une femme de 38 ans dans le Missouri. (Source.)

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News