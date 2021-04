INQUIÉTANT! – Le gouvernement britannique publie le 10e rapport sur les effets indésirables des vaccins Covid

Le gouvernement britannique a publié son dixième rapport mettant en évidence les effets indésirables des vaccins Pfizer / BioNTech et Oxford / AstraZeneca survenus depuis le début du déploiement le 8 décembre 2020, et cette semaine, le gouvernement a finalement admis que le vaccin AstraZeneca devait blâme pour les rapports de caillots sanguins dangereux qui ont également été observés dans des pays du monde entier, mais est-ce tout ce dont nous devons nous inquiéter?

Le rapport des gouvernements britanniques (que vous pouvez trouver ici) a rassemblé des données saisies jusqu’au 28 mars via le système de carte jaune de la MHRA. À ce stade, environ 10,9 millions de premières doses du vaccin Pfizer / BioNTech et 19,5 millions de premières doses du vaccin Université d’Oxford / AstraZeneca avaient été administrées. Il y avait également environ 3,7 millions de secondes doses, dont la plupart étaient le vaccin Pfizer / BioNTech.

Notre première analyse des données que nous vous avons rapportées début février a montré qu’il y avait eu 49 472 réactions indésirables au vaccin Pfizer et 21 032 réactions indésirables au vaccin Oxford jusqu’au 24 janvier 2021, avec un taux de 1 sur chaque 333 personnes recevant le vaccin souffrent d’une réaction indésirable grave.

Eh bien, nous pouvons confirmer qu’en l’espace de neuf semaines, le nombre de réactions indésirables rapportées au vaccin Pfizer est passé à 124 371 au 28 mars. Le vaccin d’Oxford s’est bien comporté bien pire avec une augmentation stupéfiante de 419 839 effets indésirables signalés au 29 mars, pour un total de 440 871. Cela signifie maintenant que le taux actuel de personnes souffrant d’une réaction indésirable grave après avoir reçu l’un des vaccins Covid expérimentaux s’élève à 1 personne sur 166, mais on pense qu’environ 1% seulement des effets indésirables sont en fait signalés au programme MHRA Yellow Card avec beaucoup de gens ne connaissant pas son existence.

La ligne de la MHRA et du gouvernement britannique est qu’«il peut être difficile de faire la différence entre un événement qui s’est produit naturellement et un effet indésirable suspecté. Parfois, ces événements peuvent faire partie de la maladie traitée plutôt que d’être causés par le vaccin». Suggérant à plusieurs reprises que le taux actuel d’effets indésirables correspond à ce que l’on s’attend à voir dans la population «non vaccinée».

Eh bien, nous ne sommes pas d’accord sur le fait que ce soit difficile, et nous ne sommes pas non plus d’accord pour dire que cela correspond au taux naturel. Si le taux d’effets indésirables correspondait au taux naturel attendu dans la population «non vaccinée», alors ce que nous devrions voir, c’est une fréquence similaire pour chaque vaccin par rapport au nombre de vaccins administrés.

Donc, si nous utilisons les propres chiffres estimés de la MHRA, nous pouvons voir qu’au 28 mars 2021, environ 20 millions de doses du vaccin AstraZeneca avaient été administrées. Alors qu’environ 14 millions de premières doses du vaccin Pfizer avaient été administrées. Cela représente une différence de 43% entre les deux vaccins. Par conséquent, le nombre de réactions spécifiques et le nombre total de réactions devraient refléter la même différence et être d’environ 43%.

Mais le nombre de réactions indésirables rapportées au vaccin AstraZeneca est 254,4% plus élevé que le nombre de réactions indésirables au vaccin Pfizer, AstraZeneca se situant à 440 871 et Pfizer à 124 371. Cela ne nous suggère pas un taux conforme à la «norme statistique».

Nous avons donc examiné les réactions spécifiques pour voir s’il y avait de sérieuses raisons de s’inquiéter, et c’est ce que nous avons trouvé …

(Nous avons utilisé les données présentées dans le document d’analyse des gouvernements britanniques du vaccin Pfizer {que vous pouvez trouver ici} + impression d’analyse du vaccin Oxford {que vous pouvez trouver ici}.)

Le nombre total de troubles sanguins signalés comme réactions indésirables aux vaccins Pfizer et AstraZeneca s’élevait désormais à 6728 au 28 mars 2021. Cela comprend des affections telles que la thrombocytopénie, où votre corps a un faible taux de plaquettes dans le sang. C’est aussi la condition qui se produit à côté des caillots sanguins dont le gouvernement a finalement admis qu’elle était due au vaccin AstraZeneca, mais l’ont bien sûr minimisée. Les formes sévères de cette maladie peuvent entraîner des saignements spontanés des yeux, des gencives ou de la vessie et peuvent entraîner la mort. C’est exactement ce qui s’est passé dans le cas du vaccin Pfizer, avec 29 cas de thrombopénie rapportés qui ont entraîné 1 décès à ce jour

Le vaccin AstraZeneca a également causé un seul décès dû à une thrombocytopénie, 83 cas ayant été signalés au programme MHRA Yellow Card au 28 mars 2021. Cela signifie que le nombre total de cas de thrombocytopénie signalés comme effets indésirables a presque doublé en sept jours seulement, car il n’y avait eu que 44 cas signalés au 21 mars.

Cependant, ce que nous pouvons également voir ici, c’est que le vaccin Pfizer a causé plus de troubles sanguins que le vaccin AstraZeneca, même si 7 millions de doses du vaccin AstraZeneca ont été administrées en moins, soit 43% de moins. Mais ce que nous constatons ici est une différence de 22%, cela suggère que le vaccin Pfizer est une source de préoccupation sérieuse en ce qui concerne les troubles sanguins.

Le nombre total de troubles cardiaques signalés comme réactions indésirables aux vaccins Pfizer et AstraZeneca s’élève désormais à 5892, avec un total de 100 personnes décédées tristement après avoir subi une réaction indésirable de trouble cardiaque à l’un des deux injections. Cela comprend des événements graves tels que l’arrêt cardiaque dont le jab Pfizer a causé 49 fois jusqu’à présent, dont 21 ont entraîné la mort.

Le vaccin d’Oxford a causé un arrêt cardiaque à 67 personnes jusqu’à présent, dont 14 ont malheureusement entraîné la mort. Il est également préoccupant de noter ici la différence du nombre total de troubles cardiaques entre les deux vaccins différents. Il devrait y en avoir 43% de plus en raison du vaccin AstraZeneca pour être conforme à la norme statistique, mais au lieu de cela, il y a eu 176% de plus en raison du vaccin AstraZeneca. Au total, 1567 ont été signalés comme effets indésirables du vaccin Pfizer et 4325 ont été signalés comme effets indésirables du vaccin AstraZeneca.

Ensuite, nous avons des réactions anaphylactiques. Une réaction anaphylactique est une réaction grave et potentiellement mortelle à un déclencheur. Le déclencheur ici étant le jab Pfizer ou le jab d’Oxford. Les symptômes de l’anaphylaxie comprennent une sensation d’évanouissement, une difficulté à respirer, un rythme cardiaque rapide et une sensation d’anxiété, et la maladie doit être traitée à l’hôpital le plus tôt possible. Le vaccin Pfizer a jusqu’à présent représenté 230 réactions anaphylactiques.

Mais le vaccin d’Oxford représente 378 cas de réaction anaphylactique au 28 mars, soit une augmentation de 54 par rapport à la semaine précédente. Malheureusement, cela a également entraîné un décès au 28 mars 2021, selon le rapport du MHRA Yellow Card Scheme.

Vous avez probablement remarqué l’augmentation des publicités «Comment repérer les signes d’un accident vasculaire cérébral» au cours des dernières semaines grâce au NHS, cela pourrait-il avoir quelque chose à voir avec l’augmentation des hémorragies du système nerveux central et des accidents vasculaires cérébraux signalés. Système de carte jaune MHRA à la suite des vaccins Covid expérimentaux?

Au 28 mars, le programme MHRA Yellow Card a vu 13 rapports d’hémorragie cérébrale entraînant 5 décès, 11 rapports d’infarctus cérébral, 17 rapports d’AVC ischémique entraînant 1 décès et 4 rapports d’hémorragie sous-arachnoïdienne entraînant 1 décès, tous grâce au vaccin à ARNm Pfizer BioNTech.

Mais le type d’accident vasculaire cérébral le plus signalé après avoir reçu le jab Pfizer est un accident vasculaire cérébral, qui est la mort subite de cellules cérébrales en raison d’un manque d’oxygène lorsque le flux sanguin vers le cerveau est altéré par le blocage ou la rupture d’une artère cérébrale. . Avec 108 cas d’accidents vasculaires cérébraux ayant entraîné 5 décès signalés à la suite du vaccin Pfizer.

Un accident vasculaire cérébral est également le type d’accident vasculaire cérébral le plus courant après avoir reçu le vaccin AstraZeneca, avec un énorme 259 cas entraînant 18 décès signalés au programme MHRA Yellow Card au 28 mars 2021. Cela signifie le nombre total de cas cérébrovasculaires les accidents ont plus que triplé en seulement 14 jours, avec seulement 85 signalés au 14 mars.

Nous avons également vu 45 cas d’hémorragie cérébrale entraînant 17 décès. Cela signifie également que le nombre total a plus que quadruplé en seulement 14 jours, avec seulement 10 cas signalés au 14 mars. Cependant, le nombre total de décès qui en résultent a été multiplié par presque 6, seuls 3 étant survenus au 14 mars.

Au total, 23 534 troubles du système nerveux ont été signalés en raison de la piqûre de Pfizer au 28 mars. Rappelez-vous que le nombre vu en raison du vaccin AstraZeneca devrait être d’environ 43% de plus pour qu’il soit conforme à la norme statistique. Eh bien, nous pouvons confirmer qu’il existe une différence de 304,6% entre les deux vaccins, avec 95 234 troubles du système nerveux rapportés comme effets indésirables du vaccin AstraZeneca au 28 mars 2021.

Voici la déclaration de la MHRA publiée cette semaine admettant enfin que le vaccin AstraZeneca est à blâmer pour de rares caillots sanguins –

«La MHRA a entrepris un examen approfondi des rapports britanniques faisant état d’un type spécifique extrêmement rare et peu probable de caillot sanguin dans le cerveau, connu sous le nom de thrombose du sinus veineux cérébral (CVST) survenant en même temps que de faibles taux de plaquettes (thrombocytopénie) le vaccin COVID-19 AstraZeneca. Il envisage également d’autres cas de coagulation sanguine (événements thromboemboliques) parallèlement à de faibles taux de plaquettes.

Ces rapports ont été analysés par l’organe consultatif indépendant du gouvernement, la Commission des médicaments à usage humain (CHM) et son Groupe de travail d’experts sur les risques liés aux avantages des vaccins COVID-19, qui comprend des représentants non professionnels et des conseils d’hématologues de premier plan.

Jusqu’au 31 mars 2021 inclus, la MHRA avait reçu 79 rapports britanniques de cas de coagulation sanguine accompagnés de faibles taux de plaquettes suite à l’utilisation du vaccin COVID-19 AstraZeneca:

44 des 79 cas étaient de CVST avec thrombocytopénie

35 des 79 cas étaient de thrombose dans d’autres veines majeures avec thrombocytopénie

79 cas sont survenus chez 51 femmes et 28 hommes, âgés de 18 à 79 ans. Il convient de noter que plus de femmes ont été vaccinées avec le vaccin COVID-19 AstraZeneca que les hommes.

Malheureusement, 19 personnes sont décédées sur les 79 cas – 13 femmes et 6 hommes. 11 des 19 personnes décédées avaient moins de 50 ans, dont 3 avaient moins de 30 ans. 14 de ces 19 cas étaient de CVST avec thrombocytopénie et 5 de thrombose avec thrombocytopénie.

Les 79 cas sont survenus après une première dose du vaccin.»

Seulement 79? Sont-ils sûrs? Parce que les données réelles nous montrent qu’au 28 mars 2021, 303 cas de thrombose uniquement dus au vaccin AstraZeneca ont été signalés, dont 14 ont malheureusement entraîné la mort. Ainsi que 8 cas de thrombose veineuse.

Et bien que le nombre de réactions indésirables au vaccin AstraZeneca soit significativement plus élevé que ce qui a été rapporté en tant qu’effets indésirables au vaccin Pfizer, cela ne signifie pas que le vaccin Pfizer est décroché. Comme il y a eu 53 causes de thrombose rapportées entraînant 1 décès.

Enfin, nous arrivons au nombre total de décès qui ont été tragiquement causés par les vaccins expérimentaux et approuvés par Covid, mais uniquement ceux qui ont été signalés au programme de carte jaune de la MHRA au 28 mars 2021.

La MHRA a reçu 302 rapports de personnes décédant des suites du vaccin Pfizer / BioNTech. Ainsi que 472 rapports de personnes décédant à cause du vaccin de l’Université d’Oxford / AstraZeneca et 12 rapports de décès pour lesquels la marque du vaccin n’était pas spécifiée.

Nous allons vous laisser avec la ligne que le gouvernement britannique et la MHRA ont utilisée pour justifier ces décès signalés comme des réactions indésirables aux piqûres de Covid –

«La majorité de ces rapports concernaient des personnes âgées ou des personnes atteintes d’une maladie sous-jacente.»

Si seulement ils appliquaient cette logique aux décès présumés de la COVID-19, le monde serait probablement un endroit beaucoup plus agréable et plus heureux aujourd’hui.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

Poutine et Merkel conviennent de la mort mystérieuse des seigneurs de la «grande réinitialisation» liés au prince Charles «et non par coïncidence»

Par: Sorcha Faal, et tel que rapporté à ses abonnés occidentaux

Afin de mieux comprendre la signification d’un nouveau rapport du Conseil de sécurité (CS) circulant aujourd’hui au Kremlin, dont la première partie de la transcription révèle un échange étonnant entre le président Poutine et la chancelière allemande Angela Merkel lors de leur conférence téléphonique d’hier, l’histoire de leur une relation personnelle étroite de plus de 40 ans doit d’abord être examinée.

Une histoire qui commence avec la naissance de la chancelière Merkel en Allemagne de l’Ouest pendant les premières années de la guerre froide, puis en 1968, Merkel rejoint la Jeunesse allemande libre, le mouvement officiel de la jeunesse communiste parrainé par le parti socialiste marxiste-léniniste au pouvoir de l’Allemagne. – après quoi Merkel a déménagé en Allemagne de l’Est, où elle a étudié la physique de 1973 à 1978 à l’Université Karl Marx de Leipzig – et vers la fin de ses études quand Merkel a cherché un poste de professeur adjoint dans une école d’ingénieurs, comme condition pour obtenir le poste qu’elle cherchait on lui a dit qu’elle devrait accepter de rendre compte de ses collègues aux fonctionnaires du ministère de la Sécurité d’État (Stasi).

Merkel a décliné cet ordre sous prétexte qu’elle ne pouvait pas garder suffisamment de secrets pour être une espionne efficace – ce qui a ensuite amené la Stasi à demander des conseils supplémentaires au Comité pour la sécurité de l’État (KGB) – la principale organisation de renseignement de l’ex-Union soviétique par laquelle la Stasi était contrôlée et dirigée, plus spécifiquement en ce qui concerne les activités d’espionnage impliquant des citoyens ouest-allemands de haut niveau comme Merkel.

Lorsque le KGB a reçu le dossier de la Stasi sur Merkel, il a été affecté à l’officier chargé des affaires de la deuxième direction en chef (contre-espionnage) Vladimir Poutine – qui a rejoint le KGB en 1975 et a été recruté en raison de sa connaissance courante de la langue allemande qu’il avait étudiée depuis. 15 ans au lycée de Saint-Pétersbourg 281.

Les dossiers du KGB et de la Stasi maintenant disparus ayant tous deux effacé de l’existence publique toutes les mentions de la relation entre Merkel et Poutine, il est à noter que Merkel a travaillé et étudié à l’Institut central de chimie physique de l’Académie des sciences du Berlin-Adlershof de la région de l’Allemagne de l’Est de 1978 à 1990 – une zone d’une importance vitale parce que la Stasi y a stationné son régiment de garde d’élite de 12 000 hommes – et dont le principal contact du KGB de 1985 à 1990 était le premier chef de la direction Vladimir Poutine – après quoi a ensuite vu l’Allemagne de l’Est. et l’Union soviétique a cessé d’exister – puis a été remarquablement suivie par Poutine devenant le chef de la Fédération de Russie le dernier jour de 1999, et Merkel devenant le chef de l’Allemagne le 22 novembre 2005 – qui sont maintenant les plus anciens dirigeants de grandes nations puissantes.

En connaissant cette histoire, il n’est pas surprenant que cette transcription montre que le président Poutine et la chancelière Merkel conviennent tous deux que les États-Unis comprennent qu’ils ne peuvent pas arrêter le projet Nord Stream 2 avec ses sanctions, c’est pourquoi ils essaient de faire pression sur les Européens – mais Il est peu probable que Washington soit en mesure de forcer l’Europe à imposer des sanctions officielles contre le gazoduc et à interrompre sa construction, car l’UE comprend son importance, et ce projet est crucial pour l’Allemagne car le faible coût du gaz russe augmente l’efficacité de l’industrie allemande.

Ce qui est le plus intéressant à propos de cette transcription, cependant, c’est l’échange entre le président Poutine et la chancelière Merkel au sujet de leurs positions respectives articulées au Forum économique mondial – où Merkel a déclaré que la pandémie était le «désastre du siècle» et a mis à nu «les faiblesses de notre sociétés», et Poutine a averti: «Inutile de dire qu’il n’y a pas de parallèles directs dans l’histoire. Cependant, certains experts – et je respecte leur avis – comparent la situation actuelle aux années 1930… Je voudrais souligner les conséquences démographiques négatives de la crise sociale en cours et de la crise des valeurs, qui pourraient conduire l’humanité à perdre des continents civilisationnels et culturels entiers».

Au cours de cet échange, le président Poutine et la chancelière Merkel ont longuement discuté du programme de «La grande réinitialisation» présenté par la faction socialiste-mondialiste au Forum économique mondial – et dans l’échange le plus étonnant entre eux, cette transcription montre: Merkel: «Prinz Charles hat einen anderen verloren… ”—Putin:“ Das macht zwei… ”—Merkel:“ Der erste war sein Favorit, weißt du… ”—Putin:“ Ja, ich wurde informiert… ”—Merkel:“ Dies ist kein Zufall… ”—Putin : «Das wissen wir auch».

La transcription de cet échange est à la fois en russe et en allemand, et comme elle note que le président Poutine et la chancelière Merkel parlent allemand, cela rend le meilleur compte de ce qu’ils disent – et en anglais montre: Merkel: «Le prince Charles en a perdu un autre … ”—Putin:“ Ça fait deux… ”—Merkel:“ Le premier était son préféré tu sais… ”—Putin:“ Oui, j’ai été informé… ”—Merkel:“ Ce n’est pas une coïncidence… ”—Putin: «Nous le savons aussi…».

Le contexte entourant cet échange remarquable entre le président Poutine et la chancelière Merkel voit le prince Charles comme l’un des principaux partisans de l’agenda socialiste-mondialiste «The Great Reset» – dont deux des plus fidèles alliés socialistes-mondialistes pour cet agenda étaient l’homme le plus riche de Grande-Bretagne, Sir Richard Sutton, Petr Kellner, l’homme le plus riche de la République tchèque – le prince Charles ayant rencontré Kellner pour la première fois lors de sa visite en République tchèque en 1991, et en 2009, il a vu le prince Charles diriger l’effort pour sélectionner Kellner comme jeune leader mondial du Forum économique mondial.

Il y a quinze jours, le 27 mars, il a été rapporté que Petr Kellner avait été tué dans un mystérieux accident d’hélicoptère en Alaska – puis hier, il a été rapporté que Sir Richard Sutton avait été mystérieusement poignardé à mort à son domicile dans l’ouest de l’Angleterre – des morts mystérieuses qui ont maintenant été rejoints par la nouvelle que le père du prince Charles, le prince Phillip (le mari de la reine Elizabeth II) est décédé à l’hôpital à l’âge de 99 ans.

L’importance du président Poutine et de la chancelière Merkel convenant tous deux que la mort mystérieuse des alliés socialistes-mondialistes proches du prince Charles, Sir Richard Sutton et Petr Kellner, n’est pas une coïncidence est monumentale – en particulier parce qu’elle suggère fortement que ces morts sont des meurtres ciblés envoyés comme un message à ceux qui prônent «la grande réinitialisation» – et comme on pourrait s’y attendre, alors que cet agenda socialiste-mondialiste cherche à refaire le monde entier, et dont les puissantes forces qui s’y opposent ne le permettront jamais – c’est pourquoi le président Poutine a mis en garde ces dangereux idiots au Forum économique mondial que le chemin sur lequel ils marchent est exactement comme celui utilisé dans les années 1930, qui a vraisemblablement conduit à la Seconde Guerre mondiale. [Remarque: certains mots et / ou phrases apparaissant entre guillemets dans ce rapport sont des approximations en anglais de mots / phrases russes n’ayant pas d’équivalent exact.]

9 avril 2021 © UE et États-Unis tous droits réservés. L’autorisation d’utiliser ce rapport dans son intégralité est accordée à la condition qu’il soit lié à sa source d’origine sur WhatDoesItMean.Com.

https://www.whatdoesitmean.com/index3533.htm

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News