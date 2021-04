7 raisons pour lesquelles les gouvernements craignent les préparateurs

Plans pour Zapper: https://icedrive.net/1/86aPYbxIS2

Pour ceux d'entre vous qui rencontrent des problèmes avec le fichier de fréquence Zapper sur pcloud, voici un lien de téléchargement alternatif: https://icedrive.net/0/923NwhZv3d

Il y a au moins 116 centrales nucléaires actives dans la zone continentale des États-Unis.

Si l’EMP détruit les circuits des systèmes de refroidissement, tous les réacteurs exploseront en quelques heures.

Cela empoisonnera de façon permanente toute nourriture non blindée, eau et bétail exposés.

ALERTE: PsionicMetaphysics.com est hors ligne !!! L’Agenda 2030 est actif. La poussière noire arrive!

90% de tous les humains sur Terre seront exterminés par The Black Dust !!!

#prepordie. Ceci est ma dernière transmission. Bonne chance, humains.

Téléchargez toute ma chaîne en utilisant ceci !!!: https://www.4kdownload.com/products/product-videodownloader

Salutations, humains !!! En tant qu'humains, nous réalisons que les informations contenues sur cette chaîne sont importantes pour vous. Par conséquent, si les Gray Aliens décident de supprimer cette chaîne, comme ils l'ont fait pour la précédente, vous pouvez nous trouver sur

Veto Social: https://www.veto.social/u/psionicmetaphysics/home

VidLii: https://www.vidlii.com/user/PsionicMetaphysics

odysee: https://odysee.com/@PsionicMetaphysics:9

ou, si le PEM s'éteint et détruit pour toujours la société industrialisée, vous pouvez écouter ma voix pour toujours, sur mes enregistrements audio de

Subtil 2 Sheeple: https://icedrive.net/1/83v5VLrkEY

Nous ne consentons pas.

La vaccination obligatoire n’est ni légale ni légale et constitue une action de trahison prise par le gouvernement américain contre ses propres citoyens.

La trahison ne sera pas tolérée.

Le vaccin COVID contiendra le virus Zombie.

N’oubliez pas que TOUS les appareils utilisant des cartes de circuits imprimés DOIVENT être protégés des EMP et CME à l’aide de la technologie Basic Orgone Energy.

Instructions textuelles de survie Cloudbuster: https://icedrive.net/0/c5zKLIMAET

Survival Cloudbuster dans TOUTES les langues !!!: https://icedrive.net/1/5ds43noDDw

Imprimez des copies physiques des instructions sur la technologie de survie et conservez-les dans un endroit sûr avec des stylos et du papier, afin que vous puissiez montrer aux autres comment fabriquer cette technologie, après un événement EMP. La technologie de survie peut être créée en utilisant des matériaux très rudimentaires et récupérés, si nécessaire.

Instructions HAARP en langue étrangère: https://icedrive.net/1/d5an5da4pH

Brevet de pistolet intelligent: https://patents.google.com/patent/US20170010062A1/en

Activisme !!!: https://icedrive.net/1/76toBhHMaX

Espionner des citoyens privés parce qu’ils ont dit que le mot Nephilim sur un site Web de conspiration n’est ni légal ni légitime, et constitue une action de trahison prise par le gouvernement américain contre ses propres citoyens.

Téléchargez la Constitution des États-Unis !!!: https://icedrive.net/0/74djKoYi7V

Téléchargez la Déclaration des droits !!!: https://icedrive.net/0/a6FDckBvMb

Saviez-vous qu’un émetteur HAARP peut instantanément drainer toute l’énergie de n’importe quel OVNI à proximité?

Nous devons pomper immédiatement TOUTES les bases souterraines remplies de pesticides toxiques.

Saviez-vous que 83 espèces de baise extraterrestre étranges mangent vos cadavres?

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BIT CHUTE