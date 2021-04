Ancien vice-président de Pfizer, Dr Yeadon: Les variantes COVID PAS plus dangereuses – Les injections de rappel ne sont pas nécessaires mais pourraient être utilisées pour un meurtre de masse

Commentaires de Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Comme un pompier chargé d’aider à faire sortir autant de personnes que possible d’un bâtiment en feu qui est sur le point de s’effondrer, le Dr Michael Yeadon, ancien vice-président et scientifique en chef de Pfizer pour les allergies et les voies respiratoires, a accordé des interviews à autant de personnes en les médias alternatifs que possible ces derniers jours pour sonner l’alarme sur les mauvaises intentions derrière les nouvelles injections expérimentales de COVID-19 qui ont maintenant précédé des milliers de morts et des centaines de milliers de blessés dans le monde.

Il a été interviewé aujourd’hui par le journaliste indépendant Taylor Hudak et publié par The Last American Vagabond (Voir en bas de l’article).

Le Dr Yeadon répète certaines choses dans cette interview qu’il dit depuis des mois maintenant, y compris le fait que pour les personnes de moins de 70 ans, le risque de tomber malade de la COVID-19 est moins un facteur de risque que de tomber malade du virus de la grippe annuel.

En tant que motocycliste passionné, le Dr Yeadon souligne que son risque de nuire en conduisant une motocyclette est plus grand que son risque d’être blessé par COVID-19 à 60 ans.

Le Dr Yeadon met en garde avec véhémence contre les jeunes gens qui reçoivent les vaccins expérimentaux contre la COVID alors qu’ils courent presque un risque ZÉRO d’être blessés par la COVID, mais courent un risque énorme d’être blessés par les nouveaux «vaccins» expérimentaux. Il est particulièrement préoccupé par les efforts visant à vacciner les jeunes femmes enceintes et les enfants:

«Essayer de persuader les femmes enceintes dans la vingtaine de se faire vacciner: quel genre de monstre contraire à l’éthique fait cela?»

Comme il l’a expliqué dans son entretien avec Mordechai Sones, le directeur de l’information pour America’s Frontline Doctor, tout le «porno de la peur» que les médias exaltent au sujet des «variantes COVID» ou des mutations est sans fondement, parce que toutes ces variantes sont moins de 0,3% différentes du virus original COVID-19 de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS].

Il explique à Taylor Hudak que ce qui «l’empêche de dormir la nuit», c’est de penser à tous les vaccins qui sont maintenant précipités pour être développés pour ces «variantes» et aux mauvaises intentions qui les sous-tendent.

Les variantes sont ce que certains appellent des «effrayants», qu’ils sont utilisés comme une opération psychologique, et je pense qu’il y a quelque chose là-dedans. Je les appelle sarcastiquement les «staymiants» – parce qu’ils sont vraiment les mêmes. Toutes les variantes sont si similaires à l’original, il n’y a aucune chance que votre corps les considère comme quelque chose de nouveau. Donc, avec cela en toile de fond, n’est-il pas effrayant que les politiciens continuent de nous parler des variantes et de la nécessité de fermer les frontières et de les empêcher de se déplacer dans le monde. Et ne vous inquiétez pas, car nous allons fabriquer des vaccins modifiés qui répondront à ces nouvelles variantes. Et certaines sociétés pharmaceutiques développent actuellement des vaccins «complémentaires» ou des variants. Mais si Mike Yeadon a raison, et je suis convaincu que je le suis, c’est ma force, mon immunologie, et ce que je viens de vous dire est absolument vrai. Ils (variants) sont tellement similaires à l’original, ce n’est pas seulement invraisemblable, c’est impossible, nous aurions besoin de nouveaux vaccins. Et pourtant, on nous dit qu’ils sont nécessaires, on nous dit qu’ils les fabriquent. Je suis assez furieux parce que j’ai cette question ouverte. Qu’y a-t-il dans ces flacons de «vaccins variants»? Les régulateurs mondiaux ont déclaré qu’ils étaient si similaires aux vaccins déjà utilisés, mais ils oublient de nous dire qu’ils ne sont de toute façon autorisés qu’en cas d’urgence. Mais les régulateurs ont déclaré: « Nous n’avons besoin d’aucun test de sécurité clinique effectué sur ces variantes. » Donc, si vous combinez mon discours sur les passeports vaccinaux, et comment vous serez obligé de le faire ou non, quoi que les agents vous disent, si vous combinez cela avec la possibilité de se faire dire «allez chercher votre vaccin variant» et le produit pharmaceutique L’industrie peut aller fabriquer ce qu’elle veut, la mettre dans un flacon, et vous y allez et vous en injecterez. Ma grande crainte est que si quelqu’un voulait arranger une situation où un dépeuplement massif pourrait être accompli, ce serait probablement une manière parfaite de le faire.

La vidéo est actuellement sur YouTube, mais je ne m’attends pas à ce qu’elle dure longtemps. C’est aussi sur Bitchute. Voir également:

Ancien directeur scientifique de Pfizer sur les injections expérimentales de COVID: «Je n’ai absolument aucun doute que nous sommes en présence du mal»

https://www.bitchute.com/embed/qs9X8Blr4Ucv/

Traduction : MIRASTNEWS

Nous rejoignons aujourd’hui l’ancien vice-président et scientifique en chef de Pfizer pour les allergies et les voies respiratoires, Michael Yeadon, ici pour discuter de son opinion d’expert sur les sujets du COVID-19, de la technologie des vaccins à ARNm, ainsi que de la suppression et de la censure pure et simple des experts médicaux et scientifiques.

This is Professor Dolores Cahill, from University College Dublin – She has a degree in Molecular Genetics from Trinity College Dublin (1989) and her PhD in Immunology from Dublin City University in 1994 pic.twitter.com/JGM7N8E64r — Dustin PREM-SINGH-Penner (@Dustinpenner25) April 6, 2021

Source : Health Impact News

DANGER PUBLIC: LES VACCINS JOHNSON & JOHNSON COVID-19 EMPOISONNENT TOUT LE MONDE QUI LES PRENDS

CERTAINES PERSONNES NE RETOURNENT JAMAIS À LA MAISON APRÈS LE VACCIN!

