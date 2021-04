Le Pentagone veut injecter une puce électronique dans votre corps pour détecter le [Coronavirus 2019 de la] COVID sans aucun symptôme et l’extraire de votre sang

Des informations circulaient déjà indiquant que le Pentagone coopérait avec Bill GATES !

Les scientifiques du Pentagone ont créé une micropuce qu’ils veulent injecter dans votre corps pour détecter le coronavirus dans votre corps avant même que vous ne présentiez des symptômes. Ils ont également créé un filtre pour extraire le virus de votre sang.

La micropuce et le filtre ont été créés par une équipe de scientifiques travaillant dans l’unité secrète du Pentagone comme les laboratoires du Pentagone et la DARPA.

Ils ont observé le virus infectant plus de 1000 personnes à bord de l’USS Theodore Roosevelt et ont développé une micropuce pour détecter une infection corona asymptomatique afin de prévenir une épidémie.

Cette puce est insérée sous votre peau. Si vous avez une infection corona, cette puce déclenche un capteur.

Le gel vert, vu dans un laboratoire, contient une micropuce qui détecte le moment où le corps est infecté

Un filtre est également créé par DARPA pour éliminer le virus du sang lorsqu’il est attaché à la dialyse.

Les responsables se sont entretenus avec l’équipe 60 Minutes et ont déclaré que le Pentagone ne cherche pas à suivre chacun de vos mouvements.

Le colonel à la retraite Matt Hepburn a également montré un tissu comme un gel conçu pour tester votre sang en continu.

Hepburn montre un filtre attaché à une machine de dialyse et élimine le virus du sang

« Vous le mettez sous votre peau et ce que cela vous dit, c’est qu’il y a des réactions chimiques à l’intérieur du corps, et ce signal signifie que vous allez avoir des symptômes demain », a-t-il expliqué.

Il a déclaré qu’ils étaient inspirés par la lutte pour endiguer la propagation du virus à bord de l’USS Theodore Roosevelt, où 1271 membres d’équipage ont été testés positifs pour le coronavirus.

«C’est comme un voyant de contrôle du moteur», a déclaré Hepburn.

L’idée de la micropuce est venue après que l’USS Theodore Roosevelt (photo) ait vu 1271 infections

«Les marins recevaient le signal, puis s’auto-administraient une prise de sang et se testaient sur place.

«Nous pouvons avoir cette information en trois à cinq minutes.

«Au fur et à mesure que vous réduisez ce délai, au fur et à mesure que vous diagnostiquez et traitez, vous arrêtez l’infection dans son élan.»

L’équipe de Hepburn a également inventé un filtre qui peut être attaché à une machine de dialyse pour éliminer le virus du sang.

Ce traitement a été administré à un conjoint militaire qui était aux soins intensifs avec un choc septique et une défaillance d’organe.

«Vous le transmettez, et cela élimine le virus et remet le sang à l’intérieur», a déclaré Hepburn. Le patient s’est complètement rétabli en quelques jours.

Ce filtre a été autorisé par la FDA pour une utilisation d’urgence.

Cependant, les troupes semblent sceptiques quant à cette nouvelle invention.

Selon un rapport du Pentagone, près de 75% des troupes américaines ont refusé de prendre le vaccin COVID-19. Abordant l’allégation de camouflage, le porte-parole de l’agence, John Kirby, a informé les organes de presse de la raison du manque de données exactes.

Le New York Times a rapporté en février qu’un tiers des soldats n’étaient pas prêts à se faire vacciner. Ils craignent que le vaccin ne comporte une micropuce placée pour surveiller les receveurs, ce qui pourrait désactiver le système immunitaire du corps.

Un autre projet de ce type est financé par Bill Gates, qui vise à fournir un tatouage quantique invisible caché dans le vaccin contre le coronavirus pour stocker votre historique de vaccination.

Un autre projet est Trust Stamp – un programme d’identité numérique basé sur la vaccination financé par Bill Gates et mis en œuvre par Mastercard et GAVI.

Il reliera bientôt votre identité numérique biométrique à vos carnets de vaccination. Le programme dit «évoluer à mesure que vous évoluez» fait partie de la guerre mondiale contre l’argent liquide et a le potentiel d’un double usage à des fins de surveillance et de «police prédictive» en fonction de vos antécédents de vaccination.

La Russie déploie une véritable arme «apocalyptique» qui peut inonder les villes côtières américaines de tsunamis nucléaires

Le président russe Vladimir Poutine attend depuis des années l’occasion de reprendre le dessus sur les États-Unis après des décennies d’être une puissance de second ordre après la fin de la guerre froide.

Et avec l’«élection» de Joe Biden, les rêves de Poutine de dominer à nouveau le monde ont été revitalisés.

Parce que notre «président» est gériatrique et incapable de fonctionner pleinement parce qu’il souffre manifestement de démence, Poutine va pousser tôt et souvent, faisant des mouvements qu’il n’aurait jamais eus sous le vrai président, Donald Trump.

Plus tôt ce mois-ci, il a suscité des inquiétudes au Pentagone et dans toute une OTAN stérilisée lorsqu’il a envoyé des milliers de soldats et des centaines de chars à la frontière avec l’Ukraine, un pays plus grand que la plupart en Europe mais principalement corrompu et équipé d’une armée qui ne fait pas le poids de l’Armée rouge (l’Ukraine n’a pas non plus d’armes nucléaires).

Maintenant, Poutine a déployé une véritable «arme apocalyptique» dans l’Arctique, où la Russie a, pendant des années, renforcé ses forces en réactivant et en améliorant les anciennes bases de la guerre froide (l’administration Trump a contré ces mouvements, soit dit en passant, mais Poutine ne croit évidemment pas que les gestionnaires de Biden ont l’estomac que Trump avait).

«Les chefs de la défense du Kremlin testent leurs dernières armes dans des eaux qui jusqu’à récemment étaient gelées alors que la Russie tente de sécuriser sa côte nord et d’ouvrir une route maritime clé entre l’Asie et l’Europe», rapporte The Express du Royaume-Uni. «La puissante torpille Poseidon 2M39, surnommée le ‘Doomsday Nuke’ en raison de ses capacités terrifiantes, fait partie du nouvel arsenal soumis à des tests dans les océans du Nord.»

Les experts de la défense et les responsables occidentaux expriment déjà des inquiétudes concernant la soi-disant «super-arme» tandis que le régime Biden surveille prétendument «de très près» après que les satellites ont capturé des images révélant de nouveaux efforts d’expansion des bases militaires existantes, pour inclure «une installation souterraine qui pourrait être utilisé pour abriter l’arme de Poséidon», a ajouté The Express.

L’arme nucléaire de type drone sans pilote est alimentée par un petit réacteur nucléaire, ce qui signifie qu’elle est ultra silencieuse et parfaitement conçue pour éviter les filets sonar côtiers des États-Unis et de l’OTAN.

Les responsables de la défense russes se sont vantés que l’arme est puissante et capable de créer des vagues de la taille d’un tsunami remplies de matières radioactives qui s’échoueraient à terre et laisseraient des régions côtières inhabitables aux États-Unis (qui incluraient Washington DC, soit dit en passant) pendant des siècles, sans parler de tuer des centaines de milliers de personnes dès le départ, grâce aux cancers et autres maladies causées par les radiations.

L’ancien secrétaire d’État adjoint américain à la sécurité internationale et à la non-prolifération, Christopher Ford, a déclaré à l’Express que le Poséidon est réel et qu’il est conçu pour «inonder les villes côtières américaines de tsunamis radioactifs».

«Vladimir Poutine a exigé de son ministre de la Défense Sergei Shoigu des mises à jour régulières sur l’avancement des essais en mer du missile», rapporte The Express.

« Le vice-amiral Nils Andreas Stensønes, chef du renseignement norvégien, a décrit le Poséidon comme » faisant partie du nouveau type d’armes de dissuasion nucléaire », ajoute le média, citant l’officier de marine.

L’administration Trump a vu cette accumulation venir.

Alors qu’il était encore en fonction, Trump a ordonné au Pentagone d’envoyer ses avions de combat les plus avancés en Alaska et dans d’autres bases arctiques pour contrer ce qui était évidemment une décision russe de dominer la région.

Dans un éditorial publié dans Defence News en 2019, la secrétaire de l’armée de l’air de l’époque, Heather Wilson, et le chef d’état-major, le général David Goldfein, ont expliqué à quel point il était important de placer le F-35 sur des bases dans la région alors que l’Arctique suscitait un intérêt croissant. de Russie et de Chine. Ils ont écrit que l’Alaska deviendrait «le foyer d’avions de combat plus avancés que n’importe quel endroit sur Terre».

«Presque une décennie avant que les Japonais n’invitent les îles Aléoutiennes, le général Billy Mitchell a préconisé la construction d’aérodromes, déclarant au Congrès: «Celui qui détient l’Alaska tiendra le monde», ont-ils écrit. «Même alors, l’Arctique était stratégiquement important, et les paroles de Mitchell ont souligné le rôle de la puissance aérienne dans la région. … Aujourd’hui, les progrès technologiques des adversaires potentiels rendent cette frontière autrefois interdite de plus en plus poreuse.»

JD Heyes

